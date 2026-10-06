Nhận định Argentina vs Benin, 06h00 ngày 7/10: Chào tạm biệt, Messi!

TPO - Nhận định bóng đá Argentina vs Benin, Giao hữu quốc tế - Cuộc chạm trán giữa Argentina và Benin là thời khắc lịch sử, một đêm tôn vinh đầy cảm xúc dành cho cầu thủ vĩ đại nhất bóng đá xứ sở Tango: Lionel Messi.

Trận chung kết World Cup 2026 trước Tây Ban Nha đã khép lại hành trình thi đấu đỉnh cao trong màu áo sọc trắng-xanh của Messi, và 90 phút sắp tới trước Benin - đại diện châu Phi - chính là sân khấu hạ màn chính thức, nơi một kỷ nguyên rực rỡ bậc nhất làng túc cầu thế giới đi đến hồi kết.

Xét về mọi phương diện, từ đẳng cấp, giá trị đội hình cho đến vị thế trên bản đồ bóng đá thế giới, Argentina và Benin nằm ở hai thái cực hoàn toàn khác biệt. Khoảng cách 87 bậc trên bảng xếp hạng FIFA giữa hai nền bóng đá phản ánh rõ sự chênh lệch mênh mông này.

Thầy trò Lionel Scaloni bước vào trận đấu với tư thế của một trong những tập thể hùng mạnh nhất hành tinh, sở hữu dàn hảo thủ chinh chiến ở những giải đấu đỉnh cao nhất châu Âu. Ngược lại, Benin chỉ là một đội tuyển tầm trung tại lục địa đen, đang nỗ lực khẳng định vị thế và tìm kiếm tấm vé góp mặt tại Cúp châu Phi 2027.

Tuy nhiên, tâm điểm bao trùm toàn bộ cuộc đọ sức này chắc chắn dồn vào Lionel Messi ở tuổi 39. Siêu sao sinh năm 1987 sẽ chính thức chia tay màu áo đội tuyển quốc gia sau 207 lần ra sân và kỷ lục vô tiền khoáng hậu 125 bàn thắng. Trong gia tài đồ sộ ấy, có tới 21 bàn thắng qua 34 trận tại các kỳ World Cup, mà đỉnh cao chói lọi là 7 pha lập công đưa Argentina bước lên đỉnh vinh quang thế giới năm 2022, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 36 năm của cả một dân tộc. Cùng với hai chức vô địch Copa America và một danh hiệu Finalissima, Messi chia tay Albiceleste với tư cách một tượng đài bất tử.

Argentina muốn tạo nên một bữa tiệc bóng đá tấn công mãn nhãn, vừa để tri ân người đội trưởng mẫu mực, vừa tiếp thêm sự tự tin cho chặng đường chuyển giao thế hệ sắp tới. Đặc biệt, bản thân Messi cũng ấp ủ mục tiêu sút tung lưới Benin để biến đại diện châu Phi này thành nạn nhân thứ 64 trong sự nghiệp quốc tế lẫy lừng của mình.

Về phía Benin, đối đầu với nhà cựu vô địch thế giới và đứng chung sân với cá nhân Messi là vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp của hầu hết các cầu thủ. Đoàn quân này chắc chắn sẽ nhập cuộc với sự quyết tâm cao độ, nỗ lực chơi một trận đấu để đời trước sự theo dõi của hàng triệu người hâm mộ toàn cầu.

Phong độ gần đây của Argentina đang duy trì ở mức hủy diệt. Sau nỗi thất vọng tại chung kết World Cup, các học trò của HLV Scaloni lập tức thị uy sức mạnh khi trở lại bằng hai chiến thắng giòn giã: đè bẹp Bolivia 4-0 và vùi dập Burkina Faso với tỷ số áp đảo 7-0. Cỗ máy tấn công của Albiceleste vận hành trơn tru với sự thăng hoa của dàn nhân tố trẻ kết hợp cùng các cựu binh dạn dày kinh nghiệm.

Bản thân Messi cũng hội quân cùng các đồng đội với phong độ cực kỳ ấn tượng. Kể từ sau trận chung kết World Cup, siêu sao 39 tuổi đã ghi tới 12 bàn sau 13 lần ra sân cho Inter Miami, trong đó anh liên tục nổ súng ở cả 4 trận đấu gần nhất. Cảm giác bóng và khả năng tạo đột biến của Messi vẫn là thứ vũ khí sắc bén đủ sức xé toang bất kỳ khối phòng ngự nào.

Ở chiều ngược lại, Benin cũng cho thấy những tín hiệu khởi sắc sau chuỗi trận đáng quên. Họ từng nhận thất bại nặng nề 1-5 trước Togo ở loạt trận giao hữu tháng 6, nhưng đội tuyển này đã nhanh chóng xốc lại tinh thần khi bước vào chiến dịch vòng loại AFCON 2027.

Họ kiên cường cầm hòa Burkina Faso 1-1 ngay trên sân khách, trước khi đánh bại Mauritania với tỷ số 2-1 trên sân nhà vào cuối tuần qua. Cú đúp của tiền đạo Rodolfo Aloko (đang khoác áo Charlotte FC) đã giúp Benin bỏ túi 4 điểm sau hai lượt trận đầu tiên. Trận thắng Mauritania cũng đánh dấu lần đầu tiên Benin ghi được nhiều hơn 1 bàn thắng trong một trận đấu kể từ màn hủy diệt Lesotho 4-0 vào tháng 9/2025.

Khả năng phòng ngự của Benin thời gian qua tương đối kỷ luật khi họ không để thủng lưới quá 1 bàn ở 5 trong 6 trận gần nhất. Dẫu vậy, việc đối đầu với những đối thủ cùng khu vực châu Phi hoàn toàn khác biệt so với việc phải căng mình chống đỡ hỏa lực từ Argentina. Giữ sạch lưới hoặc hạn chế số bàn thua trước một tập thể đang quyết tâm kiến tạo cơ hội cho Messi ghi bàn sẽ là thử thách vượt quá giới hạn chịu đựng của hàng thủ Benin.

Argentina nắm trong tay đầy đủ những quân bài chất lượng nhất. HLV Lionel Scaloni dự kiến sẽ tung ra sân một đội hình giàu sức tấn công nhưng cân bằng giữa tính tri ân và thử nghiệm. Vị trí gác đền vẫn thuộc về người nhện Emiliano Martinez. Ở hàng thủ, sự ăn ý giữa Cristian Romero và Lisandro Martinez tiếp tục là điểm tựa vững chắc nơi trung lộ, hỗ trợ cho hai hậu vệ cánh giàu tốc độ Nahuel Molina và Nicolas Tagliafico.

Khu trung tuyến nhiều khả năng sẽ là sự quán xuyến của bộ ba quen thuộc Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister và Enzo Fernandez. Đây là trục xương sống kiểm soát nhịp độ, thu hồi bóng và dồn toàn bộ nguồn tiếp đạn lên tuyến trên. Trên hàng công, Messi chắc chắn sẽ xuất phát ngay từ đầu bên hành lang phải quen thuộc, được trao trọn vẹn sự tự do di chuyển để điều tiết lối chơi. Sát cánh cùng anh là Julian Alvarez hoạt động năng nổ ở vị trí trung phong cắm và Lautaro Martinez dạt cánh trái, sẵn sàng tạo khoảng trống và kéo giãn hàng thủ đối phương cho đội trưởng dứt điểm.

Về phía Benin, HLV trưởng của họ có được lực lượng tối ưu vừa giành chiến thắng trước Mauritania. Điểm sáng lớn nhất trên hàng công chính là Rodolfo Aloko, người đang hưng phấn sau cú đúp bàn thắng và sự am hiểu môi trường bóng đá Mỹ (MLS) - nơi Messi cũng đang thi đấu.