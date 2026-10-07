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Ronaldo tố cáo HLV nuốt lời, tuyên bố 'không bao giờ bỏ đội tuyển Bồ Đào Nha'

Đặng Lai

TPO - Nội bộ đội tuyển Bồ Đào Nha đang trải qua một cơn địa chấn thực sự khi Cristiano Ronaldo công khai cáo buộc HLV trưởng Jorge Jesus hai lần nuốt lời. Mới đây, CR7 đã đưa ra một tuyên bố dài trần tình về mâu thuẫn sâu sắc khiến anh quyết định rời đội ngay giữa Nations League.

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Theo lời kể của chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha, ban đầu đôi bên đã thống nhất một kế hoạch rõ ràng: Ronaldo sẽ không thi đấu ở hai lượt trận gặp Na Uy và Đan Mạch nhằm đảm bảo thể lực. Dẫu vậy, HLV Jesus đã bất ngờ thay đổi kế hoạch vào đúng ngày diễn ra trận gặp Na Uy khi thông báo anh sẽ vào sân trong 30 phút.

Và Ronaldo đã mong mỏi 30 phút ấy. Vấn đề là thực tế trên sân lại đi ngược hoàn toàn với lời dặn dò ấy. Ronaldo bộc bạch: "Mọi người đều biết phần còn lại rồi. Tôi khởi động từ hiệp hai trở đi, nhìn từng phút trôi qua mà không hề được gọi vào sân. HLV đã nuốt lời với tôi”.

Căng thẳng tiếp tục leo thang sau một cuộc họp có sự chứng kiến của Simao Coutinho, Giám đốc thể thao CLB Al Nassr. Tại đây, một biên bản gồm 8 điểm đã được thống nhất, chỉ rõ Ronaldo chưa bao giờ đòi hỏi quyền lợi ra sân, luôn tôn trọng quyền quyết định của Jesus, và việc yêu cầu anh khởi động rồi để ngoài sân là sai sót của HLV. Ronaldo cho biết văn bản không đòi hỏi một lời xin lỗi, nhưng Jesus phải có trách nhiệm đính chính rõ ràng trước truyền thông.

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Tuy nhiên, buổi họp báo sau đó diễn ra hoàn toàn trái ngược với những cam kết kín. Trong nỗi thất vọng, Ronaldo nhấn mạnh: "Đó là lần thứ hai ông ấy nuốt lời với tôi. Tôi quyết định rời khỏi trại tập trung mà không cần chờ đợi thêm bất kỳ lời hứa suông nào nữa”. Phía HLV Jesus sau trận thắng Na Uy đã phủ nhận việc tồn tại bất kỳ thỏa thuận nào, dù vẫn để ngỏ cơ hội cho học trò trở lại.

Trong bức thư này, Ronaldo cũng thẳng thắn xin lỗi vì đã không nán lại chào người hâm mộ cũng như việc bỏ lại các đồng đội. Anh khẳng định: "Hậu quả từ hành động của tôi phải được Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đánh giá và xử phạt. Nếu tôi có thể lực tốt, đang thi đấu cho câu lạc bộ và ghi bàn, tôi hy vọng vậy thì sau khi chấp hành xong bất kỳ án treo giò nào áp đặt lên mình, tôi vẫn sẽ luôn sẵn sàng, như từ trước đến nay. Tôi vẫn sẽ thi đấu và giành chiến thắng cho đội tuyển quốc gia của chúng ta”.

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#Ronaldo #Bồ Đào Nha #Jorge Jesus #đội tuyển #bóng đá #Nations League #HLV #CR7

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