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HLV Anthony Hudson: Lực lượng dự FIFA ASEAN Cup 2026 vẫn chưa phải tốt nhất của Thái Lan

Đặng Lai

TPO - Đội tuyển Thái Lan vừa trở về từ chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026, nơi họ là á quân sau trận thua đáng tiếc trước đội tuyển chủ nhà Indonesia. Trong ngày đặt chân đến Bangkok, HLV Anthony Hudson đã đưa ra những phát biểu đáng chú ý.

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Ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay, HLV trưởng đội tuyển Thái Lan - ông Anthony Hudson - đã thẳng thắn chia sẻ về trận cầu nghẹt thở vừa qua: "Phải nói rằng cả 6 lượt thay người trong trận đấu đều không mang tính chiến thuật. Đó hoàn toàn là những quyết định tình thế bắt buộc khi nhiều cầu thủ dính chấn thương hoặc kiệt sức vì chuột rút.

Chúng tôi buộc phải điều chỉnh dựa trên tình trạng thể lực thực tế của từng người. Dẫu vậy, toàn đội đã thể hiện tinh thần kiên cường đáng nể khi chiến đấu quả cảm suốt 120 phút, ngay cả khi chỉ còn 10 người trên sân”.

Nói về khoảnh khắc cân não trên chấm luân lưu, nơi Thái Lan thực hiện hỏng 2 lượt để trao chiến thắng cho Indonesia, HLV tuyển Thái Lan nhấn mạnh: "Khi trận đấu bước vào loạt luân lưu, thể lực và tâm lý là yếu tố quyết định hàng đầu. Ban huấn luyện ưu tiên trao cơ hội cho những cá nhân cảm thấy tự tin và vững vàng nhất về mặt tinh thần, sẵn sàng bước lên gánh vác trọng trách. Thực lòng mà nói không phải ai cũng ở trạng thái sẵn sàng để đối mặt với áp lực lớn như vậy”.

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Và đáng chú ý nhất là những lời đánh giá của Hudson, khi ông cho rằng lực lượng Thái Lan mang tới FIFA ASEAN Cup 2026 vẫn chưa phải là mạnh nhất. Đây là nhận xét khá bất ngờ vì so với ASEAN Cup 2026, ông đã có thêm nhiều trụ cột như Chanathip, Supachai, Kritsada, Supachok, Mickelson…

HLV Hudson giải thích: "Kể từ thời điểm tôi tiếp quản đội bóng vào tháng 11 năm ngoái cho đến trước đợt tập trung này, danh sách triệu tập chưa hẳn quy tụ những cái tên xuất sắc nhất. Khi ấy, các cầu thủ đến từ nhiều môi trường, nền tảng và CLB khác nhau.

Bộ khung nòng cốt mà chúng tôi củng cố và phát triển thực chất mới bắt đầu định hình rõ nét từ đợt hội quân lần này. Trước đây, đội tuyển trải qua nhiều biến động về nhân sự lẫn kế hoạch tiếp cận qua từng giai đoạn. Tôi muốn toàn đội hiểu rằng: từ thời điểm này, bộ khung hiện tại sẽ là nền móng vững chắc để hướng tới mục tiêu Asian Cup 2027.

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Mickelson là một trong những sự bổ sung quý giá của Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026

Cá nhân tôi đặt trọn niềm tin vào dàn nhân sự đang có. Dù trước mắt vẫn còn King's Cup làm bước đệm, song bộ máy hiện tại về cơ bản đã vận hành trơn tru. Chúng tôi đã tìm thấy bộ khung. Vấn đề là về lực lượng, chúng tôi vẫn chưa có quân số tốt nhất.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, chúng tôi thiếu 4-5 trụ cột then chốt như Theerathon Bunmathan, Thanawat Suengjitthaworn, Jonathan Khemdee hay Yosakorn Burapha", HLV Hudson khẳng định.

Như vậy, HLV Hudson đã thua cả 2 trận chung kết trong vòng hơn 1 tháng. Đó là ASEAN Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026, khiến bóng đá Thái Lan toàn thua ở 5 trận chung kết liên tiếp mà họ góp mặt. Với bất cứ lý do gì ông Hudson đưa ra đi nữa thì chắc chắn ông vẫn chưa thể giúp bóng đá xứ Chùa vàng giải cơn khát danh hiệu. Tháng 11 tới, thầy trò HLV Hudson sẽ dự King's Cup. Đây là cơ hội tốt nhất để họ chấm dứt cơn hạn hán của mình.

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#Thái Lan #FIFA ASEAN Cup #HLV Hudson #bóng đá #chung kết #Asian Cup

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