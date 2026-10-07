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Tuyển Anh đại thắng trong ngày Harry Kane đi vào lịch sử

Hương Ly

TPO - Harry Kane tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, giúp tuyển Anh thắng đậm CH Czech 3-0 ở trận đấu tại Nations League rạng sáng 7/10 (giờ Hà Nội).

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Đội tuyển Anh thắng thuyết phục CH Czech 3-0 trong ngày thủ quân Harry Kane tỏa sáng rực rỡ với 2 bàn thắng cùng một pha kiến tạo dẫn đến bàn mở tỷ số. Trận đấu đánh dấu cột mốc lịch sử khi Kane đạt thành tích 125 lần khoác áo tuyển Anh, chính thức san bằng kỷ lục ra sân của huyền thoại Peter Shilton đã tồn tại suốt 36 năm qua.

Cú đúp vào lưới CH Czech cũng đưa thủ quân tuyển Anh cán mốc 90 bàn thắng ở cấp độ đội tuyển, qua đó tiếp tục củng cố vững chắc vị thế chân sút vĩ đại nhất lịch sử "Tam sư". Chiến thắng dễ dàng trước CH Czech giúp đoàn quân của HLV Thomas Tuchel gần như nắm chắc tấm vé vào tứ kết Nations League khi chỉ cần thêm một điểm trong 2 lượt trận tiếp theo.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Anh nhanh chóng làm chủ thế trận và tạo ra sức ép nghẹt thở lên khung thành thủ môn Hornicek. Bước ngoặt đầu tiên đến ở phút 27, Kane dạt sang cánh phải rồi thực hiện quả tạt khó chịu khiến hậu vệ Vladimir Coufal lúng túng phá bóng thẳng về lưới nhà trong tình huống không bị áp sát.

Đến phút 40, cách biệt tỷ số được nhân đôi sau một pha phối hợp mượt mà bên cánh phải giữa Elliot Anderson và Morgan Rogers, trước khi Rogers căng ngang dọn cỗ để Kane thoải mái đệm bóng cận thành. Sang hiệp hai, Kane tiếp tục làm chao đảo khung thành đối phương bằng cú sút dội xà ngang ở phút 54, trước khi chính anh ấn định tỷ số 3-0 ở phút 57 bằng pha bật cao đánh đầu hiểm hóc từ quả phạt góc của Lewis Hall.

Chiến thắng 3-0 trước CH Czech khép lại kỳ FIFA Days thành công của thầy trò HLV Thomas Tuchel. Họ giành 3 chiến thắng sau 4 trận và ghi tới 14 bàn thắng trong 3 tuần qua. Lối chơi của tuyển Anh dưới bàn tay HLV Tuchel ngày càng ăn ý sau World Cup 2026. Đôi cánh Trent Alexander-Arnold và Lewis Hall thi đấu kỷ luật, hiệu quả, trong khi những nhân tố trẻ như Elliot Anderson, Myles Lewis-Skelly hay Alex Scott thể hiện tốt ở đợt lên tuyển này.

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Tuyển Anh của Tuchel ngày càng chơi gắn kết.

"Vâng, dĩ nhiên rồi và đó là điều chúng tôi bắt buộc phải làm. Mục tiêu của chúng tôi là không ngừng cải thiện và phát triển. Chúng tôi đã có những trải nghiệm đó cùng nhau, đã cùng nhau trải qua một giải đấu lớn; điều đó vẫn rất tích cực nhưng việc tiến lên phía trước và tiếp tục nâng cấp là điều tối quan trọng, đặc biệt là trong thể thao. Đó chính là những gì chúng tôi đang cố gắng thực hiện", HLV Tuchel chia sẻ về tình hình của đội tuyển.

Thuyền trưởng của "Tam sư" nói thêm: "Chúng tôi đã điều chỉnh một số chi tiết trong cấu trúc chiến thuật nhưng tuyệt đối không thỏa hiệp về mức độ nỗ lực, cường độ thi đấu cũng như tinh thần đoàn kết của đội bóng. Những cầu thủ đã cùng chúng tôi dự World Cup, họ luôn duy trì các tiêu chuẩn và văn hóa nội bộ đó, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Và tôi nghĩ đó là những gì các bạn có thể thấy. Điểm tích cực của một đợt tập trung kéo dài là bạn có thời gian để mổ xẻ trận đấu, có thời gian cho các cuộc họp, có thêm thời gian trên sân tập và dành nhiều thời gian bên nhau hơn".

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