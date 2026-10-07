Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thúc tiến độ loạt dự án phục vụ APEC 2027

TPO - Ngày 7/10, Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại Hội nghị Ban chỉ đạo công trình trọng điểm lĩnh vực công thương và xây dựng (lần thứ nhất).

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý, Ban Chỉ đạo không làm thay chức năng quản lý Nhà nước của các bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư; không thay thế trách nhiệm của người đứng đầu.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu phải kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp chậm trễ, thiếu trách nhiệm, đồng thời biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Công trình Trung tâm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027. (Ảnh: Hoàng Hà)

Đối với các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý, dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, khối lượng công việc rất lớn, trong khi thời gian không còn nhiều.

UBND các thành phố Hà Nội, Bắc Ninh cần tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ vướng mắc về nguồn cung vật liệu cho dự án; chỉ đạo nhà đầu tư tập trung huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tài chính, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, bảo đảm đáp ứng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

UBND tỉnh An Giang chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và các công trình hạ tầng, bảo đảm yêu cầu phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Xác định "ma trận" trách nhiệm

Đối với các công trình, dự án lĩnh vực công thương, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư các công trình, dự án trọng điểm trong lĩnh vực công thương lập kế hoạch triển khai chi tiết, bảo đảm hoàn thành theo tiến độ được phê duyệt.

Trong đó, lãnh đạo Chính phủ lưu ý xác định rõ mốc tiến độ, thời gian hoàn thành, xác định "ma trận" trách nhiệm của bộ, cơ quan, các chủ thể tham gia bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và cam kết bằng văn bản, gửi Bộ Công Thương để tổng hợp, theo dõi, giám sát.

Các địa phương phải triển khai ngay lựa chọn nhà đầu tư dự án nguồn điện trong Quy hoạch, Kế hoạch điện VIII chưa có nhà đầu tư như các Nhà máy điện khí LNG Nghi Sơn, Long Sơn…; hoàn thành trong Quý IV năm 2026.

Đối với các dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư như: các Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh, Thái Bình, Công Thanh, Quảng Trạch II, Hải Lăng giai đoạn 1, BOT Sơn Mỹ I, BOT Sơn Mỹ II, Bạc Liêu, Long An I, Ô Môn II, III, IV, Bộ Công Thương phối hợp với các địa phương chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục để khởi công, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chỉ đạo phải xử lý nghiêm theo quy định đối với chủ đầu tư các dự án chậm trễ, không triển khai theo chủ trương đầu tư được duyệt.