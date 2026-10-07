15 gương tiêu biểu được tặng Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2026

TPO - Trung ương Hội LHTN Việt Nam vừa công bố 15 cá nhân tiêu biểu được tặng Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026.

Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là giải thưởng cao quý của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu có hành động, việc làm, nghĩa cử cao đẹp, giàu lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến, tạo những giá trị tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Những cá nhân được trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026 có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tình nguyện an sinh xã hội; chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự; lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế; giảng dạy; và văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao.

Chương trình Gala và lễ trao giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 do T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Công ty TNHH TCP Việt Nam phối hợp tổ chức vào ngày 10/10 tại Hà Nội. Đây là một trong những điểm nhấn nổi bật chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026). Mỗi cá nhân được trao Bằng khen, Giấy chứng nhận, biểu trưng Giải thưởng và phần thưởng trị giá 10 triệu đồng