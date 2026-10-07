Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

15 gương tiêu biểu được tặng Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2026

Xuân Tùng

TPO - Trung ương Hội LHTN Việt Nam vừa công bố 15 cá nhân tiêu biểu được tặng Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026.

Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là giải thưởng cao quý của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu có hành động, việc làm, nghĩa cử cao đẹp, giàu lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến, tạo những giá trị tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Những cá nhân được trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026 có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tình nguyện an sinh xã hội; chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự; lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế; giảng dạy; và văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao.

Chương trình Gala và lễ trao giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 do T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Công ty TNHH TCP Việt Nam phối hợp tổ chức vào ngày 10/10 tại Hà Nội. Đây là một trong những điểm nhấn nổi bật chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026). Mỗi cá nhân được trao Bằng khen, Giấy chứng nhận, biểu trưng Giải thưởng và phần thưởng trị giá 10 triệu đồng

Danh sách 15 gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2026:

1. Anh Phạm Thế Quang - Giảng viên Khoa Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

2. Anh Cà Văn Minh Nam - Đại úy, Phó đội trưởng, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên.

3. Chị Nguyễn Hồng Ân - Thiếu úy, Cán bộ Công an xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau.

4. Anh Nguyễn Duy Khánh - Thiếu tá, Bí thư Chi đoàn, Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu.

5. Anh Nguyễn Hữu Nhơn - Giám đốc Công ty TNHH Nấm Linh Chi Thương Nhân, tỉnh Lâm Đồng.

6. Chị Hoàng Thị Hiền - Giáo viên trường Mầm non Nghĩa Hành, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An.

7. Anh Phạm Văn Tiến - Ủy viên BCH Hội Thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk.

8. Anh Phan Trung Hải - Ủy viên Hội LHTN Việt Nam phường Phú Thuận, TP. Hồ Chí Minh, Chi hội trưởng Chi hội Thanh niên “Tiệm Cà Phê Thạc Sĩ”.

9. Anh Nguyễn Hữu Trọng - Bác sĩ, Bí thư Chi đoàn Khoa Khám bệnh, Bệnh viện 199, Bộ Công an.

10. Anh Nguyễn Khắc Cường - Ủy viên Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An, Bí thư Chi Đoàn khối Bến Thuỷ 1 phường Trường Vinh.

11. Anh Đinh Viết Tường - Ủy viên Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Hội viên Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam; Nhà sáng tạo nội dung số.

12. Anh Bùi Tuấn Ngọc - Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp, Bí thư Đoàn cơ sở Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội; Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào.

13. Anh Đinh Văn Tâm - Vận động viên Đội tuyển Wushu Quốc gia.

14. Anh Phạm Lê Xuân Lộc - Vận động viên Đội Xe đạp, Cấp Bậc Hạ Sĩ, Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng II, Bộ Tham mưu Quân khu 7.

15. Anh Sùng Mạnh Hùng - Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, Cán bộ Trung tâm dịch vụ công xã Đồng Văn.

Xem thêm

#Giải thưởng Thanh niên sống đẹp #Thanh niên sống đẹp #năm 2026 #cá nhân tiêu biểu #xã hội #T.Ư Hội LHTN Việt Nam #70 năm Hội LHTN Việt Nam

Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh tuyên dương 46 Học sinh 3 tốt, Sinh viên 5 tốt

Hà Tĩnh tuyên dương 46 Học sinh 3 tốt, Sinh viên 5 tốt

TPO - 46 học sinh, sinh viên có thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, sáng tạo và hoạt động tình nguyện vừa được Hà Tĩnh tuyên dương nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

TS Ngôn ngữ Đỗ Anh Vũ: Từ trải nghiệm đến bài thi 'Check-in Hạnh phúc': Làm thế nào để giữ được 'cái tôi'?

Từ trải nghiệm đến bài thi 'Check-in Hạnh phúc': Làm thế nào để giữ được 'cái tôi'?

Một trải nghiệm chỉ thực sự trở thành câu chuyện có giá trị khi người viết tìm được điều đáng kể và biết cách truyền tải nó bằng tiếng nói của chính mình. Với góc nhìn của một nhà ngôn ngữ học, người viết và nhiều năm làm việc cùng văn chương, TS Ngôn ngữ, nhà văn, nhà thơ Đỗ Anh Vũ cho rằng một bài dự thi “Check-in Hạnh phúc” không cần chạy theo sự trau chuốt hay kỹ thuật cầu kỳ, mà trước hết phải giữ được sự chân thật, biết chắt lọc những chi tiết đắt giá và để cảm xúc dẫn lối cho câu chuyện.

Khi người lính về làng, cùng dân dựng màu xanh

Khi người lính về làng, cùng dân dựng màu xanh

TPO - Giữa tháng 7 năm nay, 147 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 hành quân về xã Tiên Đồng, tỉnh Nghệ An. Không cần những phần việc quá lớn, họ bắt đầu từ những việc gần gũi với đời sống người dân: phát quang đường liên thôn, vệ sinh khu du lịch cộng đồng, chỉnh trang khuôn viên trường tiểu học, đào hố trồng cây và làm mới vườn dược liệu cho trạm y tế xã.

Zun Bin: 'Hạnh phúc là được sống thật với chính mình'

Zun Bin: 'Hạnh phúc là được sống thật với chính mình'

Được biết đến qua những web drama triệu view như Trái Cấm, Yêu Trong Hận, Người thứ ba, Bí mật thần tượng…, Zun Bin là đạo diễn, biên kịch kiêm diễn viên có hành trình làm nghề đặc biệt. Từ một sinh viên ngành Tài chính - Marketing, anh tự học từng công đoạn làm phim và từng bước tạo dựng con đường riêng trong điện ảnh. Nhưng phía sau những dự án được khán giả đón nhận là một hành trình dài hơn: hành trình dám sống thật, dám lựa chọn và chịu trách nhiệm với cuộc đời mình!

Hành trình 4 năm người trẻ hình thành thói quen thu gom và tái chế chai nhựa

Hành trình 4 năm người trẻ hình thành thói quen thu gom và tái chế chai nhựa

Phân loại chai nhựa, lon nhôm sau khi sử dụng đang dần trở thành một thói quen trong đời sống hằng ngày của người trẻ. Đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp triển khai, chương trình “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối” của Coca-Cola tiếp tục mở rộng mạng lưới thu gom tiện lợi ở Hà Nội cùng TP.HCM, mang đến trải nghiệm thực tiễn giúp thế hệ trẻ dễ dàng chung tay thu gom và tái chế mỗi ngày.

Đà Nẵng đưa Robotics đến với học sinh miền núi

Đà Nẵng đưa Robotics đến với học sinh miền núi

TPO - Khoảng 300 học sinh THCS tại các địa bàn miền núi Đà Nẵng được trải nghiệm Robotics và STEAM qua chuỗi “Robotics Day” với các hoạt động lắp ráp, lập trình robot và phát triển ý tưởng từ những vấn đề thực tế tại địa phương.

70 gương tiêu biểu đầu tiên được nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh

70 gương tiêu biểu đầu tiên được nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh

TPO - Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vừa công bố danh sách 70 cá nhân tiêu biểu được nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 (trước đây là Giải thưởng 15 Tháng 10). Đây là những cán bộ, hội viên có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên.

Từ nhóm 'con ghét bố mẹ' tăng trăm nghìn thành viên: Người trẻ thực sự mong muốn điều gì?

Từ nhóm 'con ghét bố mẹ' tăng trăm nghìn thành viên: Người trẻ thực sự mong muốn điều gì?

TPO - Những lời giãi bày trong nhóm “con ghét bố mẹ” hé lộ nhiều ấm ức của trẻ trong mối quan hệ với gia đình. Phía sau sự ấm ức, giận dữ ấy là mong muốn được lắng nghe, tôn trọng và thấu hiểu - những điều tưởng nhỏ nhưng có thể quyết định việc một đứa trẻ chọn mở lòng hay khép cửa với cha mẹ.

Hai lần khởi nghiệp trên đôi chân khuyết tật

Hai lần khởi nghiệp trên đôi chân khuyết tật

TPO - Sinh ra với đôi chân dị tật, Hoàng Kim Vị nhiều lần phải bắt đầu lại để tìm một công việc phù hợp. Ở tuổi 34, anh không chỉ tự mở lối cho mình mà còn ấp ủ tạo việc làm cho những người cùng cảnh ngộ. Anh là 1 trong 26 thanh niên khuyết tật tiêu biểu được tuyên dương tại chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” 2026.

Sư đoàn 324 giúp người dân khắc phục hậu quả, bảo vệ môi trường sau lũ

Sư đoàn 324 giúp người dân khắc phục hậu quả, bảo vệ môi trường sau lũ

TPO - Sau những cơn bão và mưa lũ ở miền Tây Nghệ An, bùn đất tràn ngập sân nhà và đường đi, rác còn mắc dưới cống, lớp học chưa thể đón học sinh... Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 (Quân khu 4) lập tức hành quân vào các bản làng, điểm trường, cùng người dân khôi phục môi trường sống, đưa nhịp sinh hoạt trở lại.

Màu áo xanh trên những cánh đồng mùa vàng

Màu áo xanh trên những cánh đồng mùa vàng

TPO - Trên những cánh đồng lúa chín vàng ở Nghệ An, màu áo xanh của đoàn viên, dân quân, công an cùng hòa vào nhịp mùa gặt, giúp những gia đình neo người vượt qua nỗi lo thiếu nhân lực.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe