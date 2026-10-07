Bắt đối tượng ép con trai 12 tuổi của người tình uống thuốc diệt chuột

TPO - Bắt nguồn từ những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm cá nhân, đối tượng Bùi Thị Hạnh (trú tại Lạng Sơn) đã nhẫn tâm pha thuốc diệt chuột vào nước, sau đó ép con trai 12 tuổi của người tình phải uống. Rất may người nhà phát hiện đưa nạn nhân đi cấp cứu và vượt qua cơn nguy kịch.

Ngày 7/10, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Thị Hạnh (SN 1979, trú tại phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi Giết người.

Trước đó, vào ngày 30/9, Công an phường Tam Thanh ( Lạng Sơn) nhận được tin báo khẩn cấp từ quần chúng nhân dân về một vụ việc nghiêm trọng, khi một cháu bé trên địa bàn có dấu hiệu bị ép uống thuốc diệt chuột.

Cơ quan công an tỉnh Lạng Sơn lấy lời khai của Bùi Thị Hạnh.

Ngay khi vào cuộc xác minh, lực lượng chức năng nhanh chóng khoanh vùng và xác định Bùi Thị Hạnh là nghi phạm có liên quan trực tiếp đến vụ việc, qua đó tiến hành triệu tập đối tượng đến trụ sở để đấu tranh làm rõ.

Trong quá trình làm việc ban đầu tại cơ quan công an, đối tượng Hạnh liên tục bộc lộ thái độ quanh co, chối tội. Mặc dù vậy, trước những lập luận của các điều tra viên cùng hệ thống tài liệu, chứng cứ vật chất và kết quả giám định mà cơ quan công an thu thập được, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Bùi Thị Hạnh và anh N.T.Đ. có mối quan hệ tình cảm nam nữ. Tuy nhiên, trong thời gian qua lại, giữa hai bên đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn gay gắt.

Đỉnh điểm, ngày 29/9, xuất phát từ những mâu thuẫn với anh Đ., Hạnh đã pha sẵn thuốc diệt chuột vào nước rồi ép cháu N.T.C. (SN 2014, con trai riêng của anh Đ.) uống.

Rất may mắn, ngay sau khi vụ việc được phát hiện, cháu C. đã nhanh chóng được đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu kịp thời. Cho đến nay, sức khỏe của nạn nhân đã vượt qua cơn nguy kịch và bước đầu đi vào ổn định.