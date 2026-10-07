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Không nhận ra Huyền Lizzie

Minh Vũ

TPO - Nữ diễn viên Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) thử thách bản thân khi đóng vai người mẹ quê phải bươn chải kiếm sống. Đạo diễn, đồng nghiệp từng không tin cô có thể đóng vai gái xấu.

Căn nhà không mái che chuẩn bị lên sóng với sự tham gia của hai diễn viên chính Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) và Duy Hưng. Trailer và các video giới thiệu phim khi đăng tải trên các trang mạng xã hội cũng nhận được sự chú ý của khán giả.

Mua quần áo 10.000 đồng cho vai diễn

Trong phim Huyền Lizzie vào vai Hạnh - người phụ nữ bán rau ngoài chợ, bươn chải nuôi hai con thơ (Thu Hà Ceri) và Khang (Minh Xỉu).

Cô còn gặp phải người chồng vũ phu, thường xuyên say rượu. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Hạnh còn phải gánh khoản nợ của chồng cũ.

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Minh Huyền (Huyền Lizzie) từ bỏ hình ảnh mỹ nhân thành thị, trở thành bà mẹ hai con tần tảo khổ cực.

Để vào vai Hạnh, người mẹ sống ở vùng nông thôn Bắc bộ những năm 2010, Huyền Lizzie đã giảm 4 kg, phơi nắng cho làn da đen sạm. Nữ diễn viên còn chia sẻ cô đã mua quần áo cũ trị giá 10.000 đồng để có vẻ ngoài nghèo khổ, lam lũ.

Theo Huyền Lizzie, trước đó, khán giả đã quen thuộc với khán giả trong vai diễn phụ nữ thành thị hiện đại, chỉn chu trong các phim như Thương ngày nắng về, Chúng ta của 8 năm sau, Cách em một milimet, nhưng nữ diễn viên muốn đặt ra thử thách mới cho bản thân. Cô muốn bước ra khỏi vùng an toàn, bị thu hút bởi kịch bản cảm động của Căn nhà không mái che.

Huyền Lizzie chia sẻ đạo diễn, đồng nghiệp và chính cô từng e ngại nữ diễn viên khó có thể đảm nhận vai diễn phụ nữ nông thôn vì ngoại hình quá đẹp và hiện đại.

"Tôi cũng từng không tin mình có thể tạo ra được chất của nhân vật này", nữ diễn viên chia sẻ.

Lúc đầu, sau khi thay đổi trang phục, đạo diễn vẫn cho rằng ngoại hình của Huyền Lizzie còn quá nổi bật. Vì vậy, ê-kíp làm phim đã quyết định thêm một vết bớt lên mặt nữ diễn viên. Theo Huyền Lizzie, ngoại hình Hạnh có thể không đẹp, nhưng điều này càng làm nổi bật sự kiên cường và tấm lòng của cô.

Nữ diễn viên cũng nghiên cứu kỹ nhân vật, thay đổi cách diễn theo hướng mộc mạc, đời thường, tiết chế cách diễn quen thuộc để hóa thân vào vai Hạnh.

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Vai diễn mới của Huyền Lizzie nhận được sự quan tâm của khán giả.

Cảnh khóc của Huyền Lizzie gây tranh cãi

Trên mạng xã hội, sau khi loạt trailer của phim phát hành, nhiều khán giả bất ngờ và chờ mong dự án mới của Huyền Lizzie. Nữ diễn viên đang đặt ra một thách thức mới trong sự nghiệp.

Tuy nhiên khán giả khó tính vẫn cho rằng Huyền Lizzie diễn xuất chưa tự nhiên, cảnh khóc chưa xúc động. Họ chờ mong tình tiết phim thúc đẩy cảm xúc, giúp Huyền Lizzie nhập tâm hơn vào vai diễn.

Căn nhà không mái che có sự kết hợp giữa đạo diễn Bùi Tiến Huy - đứng sau các phim Thương ngày nắng về, Chúng ta của 8 năm sau, Đồng hồ đếm ngược... và đạo diễn Phạm Gia Phương với Độc đạo, Cách em một milimet

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Trailer Căn nhà không mái che được khen cảm động, chân thực, mang đậm không khí nông thôn miền Bắc.

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#Căn nhà không mái che #Huyền Lizzie #Duy Hưng #Thu Hà #Minh Xỉu #Cao Phú Quý #Khánh An #Nam Việt #Sơn Tùng #Doãn Quốc Đam #phim Việt

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