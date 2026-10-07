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Xã hội

Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026: Thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào thực tiễn

P.V

Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với Lễ hưởng ứng và các hoạt động trọng tâm diễn ra ngày 4/10. Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”, Ngày hội giới thiệu các kết quả, sản phẩm và giải pháp đổi mới sáng tạo, đồng thời mở rộng kết nối giữa doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, nhà đầu tư và các đối tác.

Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với Lễ hưởng ứng và các hoạt động trọng tâm diễn ra ngày 4/10. Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”, Ngày hội giới thiệu các kết quả, sản phẩm và giải pháp đổi mới sáng tạo, đồng thời mở rộng kết nối giữa doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, nhà đầu tư và các đối tác.

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Đổi mới sáng tạo gắn với yêu cầu thực tiễn

Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia là hoạt động thường niên, giới thiệu các kết quả, sản phẩm, mô hình và giải pháp mới, đồng thời tạo không gian trao đổi giữa doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, chuyên gia và các đối tác.

Năm nay, chương trình chú trọng các hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận các giải pháp mới, trong khi các cơ sở nghiên cứu có thể tìm hiểu nhu cầu thực tế và kết nối với những đơn vị có khả năng hợp tác.

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Không gian triển lãm và trình diễn công nghệ

Một trong những hoạt động chính của Ngày hội là không gian triển lãm, nơi doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các đơn vị tham gia giới thiệu sản phẩm, công nghệ, kết quả nghiên cứu và giải pháp đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh trưng bày, chương trình có các hoạt động trình diễn, trải nghiệm và kết nối cung - cầu công nghệ. Doanh nghiệp và các đơn vị tham gia có thể trực tiếp trao đổi về nhu cầu ứng dụng, tìm hiểu giải pháp và cơ hội hợp tác.

Tăng kết nối giữa nghiên cứu, doanh nghiệp và nguồn lực đầu tư

Ngày hội quy tụ đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, nhà đầu tư cùng các tổ chức trong nước và quốc tế.

Sự tham gia của nhiều bên mở thêm cơ hội để các kết quả nghiên cứu, giải pháp công nghệ đến gần hơn với doanh nghiệp và những đơn vị có nhu cầu. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp có thể đưa những bài toán thực tế trong sản xuất, kinh doanh và quản trị đến trao đổi với chuyên gia, nhóm nghiên cứu và các đơn vị phát triển công nghệ để tìm giải pháp phù hợp.

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Chuỗi diễn đàn, hội nghị chuyên đề

Trong khuôn khổ Ngày hội, nhiều diễn đàn, hội nghị và hội thảo được tổ chức với các chủ đề về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các phiên trao đổi tập trung vào những vấn đề đang được quan tâm như ứng dụng kết quả nghiên cứu, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và huy động nguồn lực cho khoa học, công nghệ.

Các diễn đàn cũng là dịp để cơ quan quản lý, doanh nghiệp, giới nghiên cứu và chuyên gia cùng trao đổi về những vấn đề đặt ra khi đưa công nghệ từ nghiên cứu vào ứng dụng thực tế.

#đổi mới sáng tạo #công nghệ #ngày hội #Hà Nội #kết quả nghiên cứu #doanh nghiệp #đầu tư

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