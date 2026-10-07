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50 công trình ghi công liệt sĩ cần tu bổ

Thanh Hiếu

TPO - Sở Nội vụ cho biết qua rà soát có 34 địa phương đề nghị tu bổ, cải tạo, sửa chữa 50 công trình ghi công liệt sĩ, với tổng kinh phí khoảng 76 tỷ đồng.

Ngày 6/10, Sở Nội vụ Thái Nguyên cho biết thời gian qua sở phối hợp với các địa phương tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng các nghĩa trang, công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Qua rà soát, có 34 địa phương đề nghị tu bổ, cải tạo, sửa chữa 50 công trình ghi công liệt sĩ, với tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ 76 tỷ đồng (chưa tính Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim).

Cũng theo Sở Nội vụ, năm 2026 tỉnh triển khai tu bổ, sửa chữa, cải tạo 8 công trình ghi công liệt sĩ, với tổng vốn đầu tư trên 24,2 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí Trung ương hỗ trợ trên 14,8 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương.

Hiện nay Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim (phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên) đang được tập trung tu bổ, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp.

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Phối cảnh phương án tu bổ, tôn tạo tổng thể Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim.

Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim hiện có hơn 800 phần mộ liệt sĩ. Đây là địa chỉ đỏ, biểu tượng của lòng tri ân, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Tập đoàn công nghệ viễn thông Quân đội Viettel đang triển khai Dự án tu bổ, cải tạo Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim.

Theo kế hoạch, dự án gồm 8 hạng mục cải tạo, tu bổ, tôn tạo. Trong đó, tỉnh sẽ tập trung vào các hạng mục chính, như cải tạo hàng rào bao quanh khu vực, xây mới, mở rộng cổng, mở rộng khuôn viên vũ đài và sân lễ, xây mới kỳ đài và nhà bia; ốp đá toàn bộ phần mộ liệt sĩ...

Dự án đã được khởi công vào ngày 20/9, phấn đấu hoàn thành và tổ chức lễ khánh thành vào dịp kỷ niệm 82 năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12).

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#Thái Nguyên #Nghĩa trang liệt sĩ #Tổ quốc ghi công chiến sĩ Hải quân đánh bộ hy sinh tại đảo Tốc Tan A #Đền ơn đáp nghĩa

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