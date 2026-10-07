Khu đất đặt Trung tâm hành chính mới của Nghệ An với 2.000 người làm việc

TPO - Tỉnh Nghệ An quy hoạch khu đất 41,76 ha phía tây đại lộ Vinh - Cửa Lò thành Trung tâm hành chính mới, dự kiến làm nơi làm việc tập trung cho khoảng 2.130 cán bộ, công chức.