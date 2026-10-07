Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Multimedia

Khu đất đặt Trung tâm hành chính mới của Nghệ An với 2.000 người làm việc

Thu Hiền

TPO - Tỉnh Nghệ An quy hoạch khu đất 41,76 ha phía tây đại lộ Vinh - Cửa Lò thành Trung tâm hành chính mới, dự kiến làm nơi làm việc tập trung cho khoảng 2.130 cán bộ, công chức.

tp-9.jpg
Khu đất quy hoạch Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An﻿ có tổng diện tích 41,76 ha, nằm phía tây đại lộ Vinh - Cửa Lò, thuộc phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc. Trong đó, phần diện tích thuộc phường Vinh Lộc 33,58 ha, còn xã Đông Lộc 8,18 ha.
tp-10.jpg
Phần lớn khu vực hiện vẫn là đất trống và đất sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, trong khu vực quy hoạch hiện có một cụm dân cư nhỏ. Theo lãnh đạo UBND xã Đông Lộc, diện tích dự kiến thu hồi trên địa bàn là đất nông nghiệp thuộc xã Nghi Thạch cũ. Địa phương đánh giá đây là một trong những yếu tố thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng.
tp-2.jpg
Khoảng 200 ngôi mộ với gần 1,3 ha tại phường Vinh Lộc thuộc diện phải di dời.
tp-1.jpg
Khu đất nằm dọc đại lộ Vinh - Cửa Lò﻿, tuyến giao thông kết nối khu vực đô thị Vinh với Cửa Lò. Theo quy hoạch, việc bố trí trung tâm hành chính tại đây được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển không gian đô thị hai bên đại lộ.
tp-4.jpg
Vị trí xây dựng trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An cách biển Cửa Lò khoảng 5 km.
tp-15.jpg
Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vừa được phê duyệt, khu Trung tâm hành chính tỉnh có mật độ xây dựng không quá 40%, công trình tối đa 20 tầng nổi và 2 tầng hầm. Các chỉ tiêu cụ thể sẽ tiếp tục được xác định theo phương án thi tuyển quy hoạch, kiến trúc được lựa chọn.
tp-7.jpg
Theo định hướng, khu trung tâm hành chính mới sẽ bố trí nơi làm việc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng nhiều sở, ban, ngành. Quy hoạch dự kiến đáp ứng chỗ làm việc cho khoảng 2.130 người, hình thành một đầu mối hành chính tập trung.
tp-3.jpg
Trước đó, HĐND tỉnh Nghệ An đã thông qua chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh theo phương thức PPP, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.680 tỷ đồng.
tp-13.jpg
Hiện, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An và nhiều sở, ngành vẫn làm việc tại các trụ sở ở khu vực trung tâm TP Vinh (cũ). Trung tâm hành chính mới được kỳ vọng tập trung các cơ quan về một đầu mối, tạo điểm nhấn cho đại lộ Vinh - Cửa Lò và giảm áp lực khu vực lõi đô thị.

Xem thêm

#công chức #Nghệ An #làm việc tập trung #cơ quan hành chính #quản lý nhà nước

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe