Lộ diện hình dáng đại nút giao kết nối Vành đai 3,5 với trục đại lộ lớn nhất Thủ đô

TPO - Siêu dự án nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long đang được gấp rút thi công với hầm chui 4 làn và hệ thống cầu vượt quy mô lớn nhằm xóa sổ điểm nghẽn giao thông cửa ngõ phía Tây Hà Nội.
TPO - Pháp hôm nay lần đầu phóng thử tên lửa đạn đạo M51.3 từ tàu ngầm hạt nhân Le Vigilant ngoài khơi bờ biển Brittany, dưới sự giám sát trực tiếp của Tổng thống Emmanuel Macron.
TPO - Lực lượng chức năng gấp rút hoàn thiện trận địa pháo hoa tại Hồ Tây và Hồ Hoàn Kiếm để phục vụ màn trình diễn dài 15 phút vào tối 10/10, dịp 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
TPO - Một con bò tót mang cặp sừng bốc cháy bị thả vào đấu trường tại lễ hội truyền thống ở Colombia đã khiến các nhà hoạt động bảo vệ động vật phẫn nộ và kêu gọi điều tra.
TPO - Đám cưới Hoài Lâm tại Vĩnh Long gây chú ý với màn song ca của Đàm Vĩnh Hưng và chú rể. Hai ca sĩ cùng thể hiện nhiều ca khúc trong không khí tiệc cưới gần gũi, đậm chất miền Tây.
TPO - Người dân TPHCM phải chật vật di chuyển qua hàng loạt tuyến đường ngập, có nơi nước dâng gần nửa bánh xe, sau trận mưa lớn trút xuống khu vực trung tâm vào trưa 6/10.
TPO - Làn sóng biểu tình phản đối giáo dục từ Pháp đã tràn sang thành phố Liege (Bỉ), kích động hàng trăm học sinh, sinh viên xuống đường đập phá, đốt xe và dẫn tới nhiều vụ bắt giữ.
TPO - Dải hoa violet Nhật đang nở rộ ven hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội trong những ngày đầu tháng 10, thu hút nhiều người dân và du khách dừng chân chụp ảnh.
TPO - Chiếc máy bay ATR-42 của Không quân Nigeria đã rơi trên hành trình thường lệ từ Benin City đến Lagos, khiến toàn bộ 32 người trên khoang thiệt mạng.
TPO - Các cơ sở chăn nuôi đã dùng chất cấm Salbutamol phối trộn vào thức ăn, nước uống để vỗ béo heo nhằm tăng trọng nhanh, tạo nạc cấp tốc, đồng thời cho heo uống thuốc giải độc da trước khi xuất chuồng để qua mặt lực lượng chức năng.
TPO - Sáng 6/10, bị cáo Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) được dẫn giải đến TAND TP Đồng Nai xét xử về vụ thảm án khiến 3 người tử vong, một người bị thương.
TPO - Mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về, gây ngập khoảng 20 ha tại khu vực công trình Suối Cái, phường Tân Khánh, TPHCM. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã xuyên đêm giải cứu 12 người mắc kẹt.
TPO - Tòa xác định hành vi phạm tội của Nguyễn Đức Anh là đặc biệt nguy hiểm, khiến ba người tử vong, một người bị thương nặng, áp dụng mức án cao nhất.
TPO - Các phương tiện vận tải hạng nặng liên tục chen chúc, dàn hàng di chuyển trên quốc lộ 5 gây ùn tắc kéo dài, trong khi tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng kết nối trực tiếp hệ thống cảng biển lại thưa vắng.
TPO - Sáng 6/10, rất đông người dân tập trung trước TAND TP. Đồng Nai để theo dõi phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai), hung thủ gây ra vụ thảm án rúng động dư luận cả nước khiến 3 mẹ con tử vong. Nạn nhân còn lại trong gia đình (người chồng) bị thương nặng.
TPO - Hàng nghìn drone đồng loạt tạo hình trên bầu trời Trùng Khánh, biến màn đêm thành sân khấu ánh sáng khổng lồ trong kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc
TPO - Hơn 6 giờ sáng 6/10, trước cổng TAND TP Đồng Nai, rất đông người dân tìm đến để theo dõi phiên xét xử bị cáo Nguyễn Đức Anh - người gây ra vụ thảm án ở xã Bình Minh vào đầu tháng 9 khiến 3 mẹ con tử vong, người chồng bị thương nặng, gây rúng động dư luận cả nước.