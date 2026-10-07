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Hà Nội se lạnh trong sáng sớm, người dân khoác áo ấm ra đường

Nam Giang

TPO - Không khí lạnh khiến nhiệt độ Hà Nội giảm rõ rệt về đêm và sáng sớm. Nhiều người dân khoác thêm áo ấm khi ra đường; đến trưa và chiều, trời chuyển nắng, nhiệt độ tăng nhanh.

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Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, khiến thời tiết Hà Nội chuyển lạnh về đêm và sáng sớm..
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Ghi nhận vào sáng sớm, nhiệt độ giảm khiến người dân Thủ đô cảm nhận rõ sự thay đổi của thời tiết. Nhiều người ra đường đã mặc thêm áo khoác, quàng khăn để tránh gió.
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Trên các tuyến phố, hình ảnh áo khoác dài tay xuất hiện nhiều hơn khi người dân đi làm, tập thể dục từ sáng sớm.
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Người dân Thủ đô cảm nhận rõ sự thay đổi của thời tiết khi nhiệt độ ban đêm giảm còn khoảng 20°C, nhưng đến trưa có thể tăng lên 30°C.
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Học sinh đến trường trong những chiếc áo khoác khi nền nhiệt buổi sáng xuống thấp hơn đáng kể so với những ngày trước.
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Người dân Thủ đô đã xuống đường với những bộ trang phục khác hẳn với những ngày trước.
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Trẻ nhỏ được cha mẹ mặc thêm áo ấm, che chắn khi ra đường vào sáng sớm.
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Gió Đông Bắc khiến cảm giác lạnh rõ hơn đối với người di chuyển ngoài trời.
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Nhịp sinh hoạt buổi sáng của người Hà Nội trong những ngày đầu đợt không khí lạnh.
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Theo dự báo, ngày 7/10, Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng; gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22°C, cao nhất 29-31°C. Trời lạnh về đêm và sáng sớm, nhưng nhiệt độ tăng nhanh khi có nắng vào ban ngày.

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#Thời tiết Hà Nội #Không khí lạnh #Nhiệt độ sáng sớm #Trang phục mùa đông #Dự báo thời tiết

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