Hà Nội se lạnh trong sáng sớm, người dân khoác áo ấm ra đường

TPO - Trước Benin, Lionel Messi đã chơi trận đấu cuối cùng trong màu áo đội tuyển Argentina. Dường như những diễn biến trên sân bóng không còn quá quan trọng nữa, mà điều NHM hướng đến là sự tri ân dành cho huyền thoại 39 tuổi người Argentina.