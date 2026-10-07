Hà Nội se lạnh trong sáng sớm, người dân khoác áo ấm ra đường

TPO - Không khí lạnh khiến nhiệt độ Hà Nội giảm rõ rệt về đêm và sáng sớm. Nhiều người dân khoác thêm áo ấm khi ra đường; đến trưa và chiều, trời chuyển nắng, nhiệt độ tăng nhanh.
TPO - Trước Benin, Lionel Messi đã chơi trận đấu cuối cùng trong màu áo đội tuyển Argentina. Dường như những diễn biến trên sân bóng không còn quá quan trọng nữa, mà điều NHM hướng đến là sự tri ân dành cho huyền thoại 39 tuổi người Argentina.
TPO - Siêu dự án nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long đang được gấp rút thi công với hầm chui 4 làn và hệ thống cầu vượt quy mô lớn nhằm xóa sổ điểm nghẽn giao thông cửa ngõ phía Tây Hà Nội.
TPO - Nhan sắc thật của Phạm Băng Băng trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Busan 2026 gây bàn tán. Mỹ nhân Trung Quốc không còn lung linh như ảnh được chỉnh sửa cẩn thận.
TPO - Lực lượng chức năng gấp rút hoàn thiện trận địa pháo hoa tại Hồ Tây và Hồ Hoàn Kiếm để phục vụ màn trình diễn dài 15 phút vào tối 10/10, dịp 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
TPO - Sau khi hoàn thành các hạng mục cọc mố trụ và đạt khoảng 40% khối lượng, hai cầu vượt trên đường Vành đai 1 đang khẩn trương lắp đặt kết cấu dầm để kịp mốc hoàn thành trước ngày 31/12/2026.
TPO - Các phương tiện vận tải hạng nặng liên tục chen chúc, dàn hàng di chuyển trên quốc lộ 5 gây ùn tắc kéo dài, trong khi tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng kết nối trực tiếp hệ thống cảng biển lại thưa vắng.
TPO - Sáng 6/10, rất đông người dân tập trung trước TAND TP. Đồng Nai để theo dõi phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai), hung thủ gây ra vụ thảm án rúng động dư luận cả nước khiến 3 mẹ con tử vong. Nạn nhân còn lại trong gia đình (người chồng) bị thương nặng.
TPO - Không sử dụng màu hồng theo cách quá nữ tính, căn hộ của một nữ gia chủ được phối giữa trắng beige, gỗ walnut, hồng phấn và đỏ mận. Những gam màu ngọt được đặt trong đường nét đặc trưng của Mid-century Modern, tạo nên không gian vừa trẻ trung vừa gợi chút hoài niệm.
TPO - Gần 3.000 kỹ sư, công nhân cùng 1.800 thiết bị, máy móc được huy động tổng lực, gấp rút thi công trên công trường mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai, để kịp tiến độ hoàn thành dự án vào cuối năm 2026.
TPO - Trên những cánh đồng lúa chín vàng ở Nghệ An, màu áo xanh của đoàn viên, dân quân, công an cùng hòa vào nhịp mùa gặt, giúp những gia đình neo người vượt qua nỗi lo thiếu nhân lực.
TPO - Hàng nghìn người và phương tiện lấp kín khu vực cổng Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội) dịp cuối tuần 3-4/10 để chiêm ngưỡng hiện tượng biển mây.
TPO - Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục vừa thông xe kỹ thuật, lượng phương tiện đổ về Ô Chợ Dừa tăng cao trong khi mặt đường bị thu hẹp do thi công xén dải phân cách, khiến khu vực này ùn ứ trong sáng 5/10.
TPO - Khu liên hợp thể thao Lạng Sơn với sân bóng đá có sức chứa 25.000 chỗ ngồi đang được UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, kịp hoàn thành năm 2027.
TPO - Lượng lớn phương tiện lấp kín hàng loạt tuyến phố huyết mạch của Hà Nội trong giờ cao điểm sáng 5/10, gây ùn tắc kéo dài.
TPO - Hàng chục nghìn cọc tre cùng hàng trăm công trình nò sáo, vây ví lấn chiếm mặt nước đang được tháo dỡ tại xã Phú Vang - một trong những địa bàn có diện tích đầm phá lớn của TP. Huế.
TPO - Hà Nội - Hàng chục hộ dân tại phố Đại Từ, phường Định Công đồng thuận bàn giao mặt bằng ven đường Giải Phóng để nhà nước thi công dự án mở rộng Quốc lộ 1A, kỳ vọng giảm ùn tắc giao thông và hoàn thiện hạ tầng khu vực phía Nam Hà Nội.