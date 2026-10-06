Lắp trận địa pháo hoa trên mặt nước Hồ Tây, Hồ Hoàn Kiếm

TPO - Hơn 6 giờ sáng 6/10, trước cổng TAND TP Đồng Nai, rất đông người dân tìm đến để theo dõi phiên xét xử bị cáo Nguyễn Đức Anh - người gây ra vụ thảm án ở xã Bình Minh vào đầu tháng 9 khiến 3 mẹ con tử vong, người chồng bị thương nặng, gây rúng động dư luận cả nước.