Căn hộ màu hồng mang nét hoài niệm của Mid-century Modern

Gia chủ sống một mình, yêu thích sự đơn giản, gọn gàng nhưng vẫn muốn căn nhà có nét thơ mộng. Từ những sở thích này, phong cách Mid-century Modern (phong cách của Mỹ những năm 1945-1969-PV), được lựa chọn làm nền cho không gian sống.

Thay vì sử dụng bảng màu nâu gỗ khá quen thuộc của phong cách này, căn hộ được bổ sung những sắc độ nhẹ và tươi hơn. Trắng beige chiếm khoảng 60% bảng màu, đóng vai trò tạo nền. Gỗ walnut chiếm khoảng 30%, đem lại sắc nâu ấm, trong khi 10% còn lại dành cho hồng phấn và đỏ mận làm điểm nhấn.

Cách phối màu xuất hiện xuyên suốt thay vì tập trung vào một khu vực riêng lẻ. Sắc gỗ giúp cân bằng những mảng hồng, đồng thời tạo sự liên kết giữa các món đồ trong nhà.

Hình dáng nội thất cũng được lựa chọn theo cùng tinh thần. Do căn hộ dành cho một người ở, đồ đạc có kiểu dáng tương đối đơn giản, hạn chế những chi tiết không cần thiết. Các góc cạnh được thay bằng đường bo tròn, kết hợp những món đồ có hình khối đầy đặn để không gian bớt cứng.

Sự kết hợp giữa gỗ walnut, màu beige và những sắc hồng giúp căn hộ giữ được nét hoài niệm của Mid-century Modern nhưng không trở nên nặng nề. Những chi tiết màu đỏ mận tạo thêm độ tương phản, tránh để toàn bộ không gian chìm trong các gam màu nhạt.

Qua cách lựa chọn màu sắc và hình khối, một phong cách có nguồn gốc từ giữa thế kỷ 20 được điều chỉnh theo sở thích của người trẻ hiện nay. Căn hộ vì thế vừa có dấu ấn của Mid-century Modern, vừa mang cá tính riêng của người sống trong đó.