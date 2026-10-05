Sau hơn 10 năm, 200 hộ dân chung cư 4S Linh Đông được cấp sổ hồng

Sau hơn một thập kỷ chờ đợi, khoảng 200 hộ dân tại chung cư 4S Linh Đông, TPHCM, được trao sổ hồng hoặc phiếu hẹn nhận giấy chứng nhận.

Ngày 3/10, Công ty TNHH Xây dựng Thành Trường Lộc, chủ đầu tư chung cư 4S Linh Đông, tổ chức trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) đợt đầu cho cư dân.

Bà Phạm Thị Hoàng phát biểu cám ơn chủ đầu tư và Tổ công tác 1645 của Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM

Khoảng 200 hộ được trao sổ hồng hoặc phiếu hẹn nhận giấy chứng nhận từ cơ quan chức năng.

Bà Phạm Thị Hoàng, cư dân chung cư, cho biết gia đình mua 2 căn hộ tại dự án hơn 10 năm trước. Sau thời gian dài chờ đợi, bà phấn khởi khi được nhận sổ hồng.

"Tôi xin gửi lời cảm ơn chủ đầu tư dự án, chính quyền địa phương và tổ công tác đã tích cực phối hợp, tháo gỡ khó khăn để cư dân chúng tôi được an tâm sinh sống", bà Hoàng nói.

Chung cư 4S Linh Đông có 1.114 căn hộ

Chung cư 4S Linh Đông có 1.114 căn hộ, được chủ đầu tư bàn giao cho cư dân vào ở từ năm 2014. Tuy nhiên, việc cấp giấy chứng nhận kéo dài hơn 10 năm do dự án phát sinh nhiều vướng mắc liên quan pháp lý, quy hoạch và nghĩa vụ tài chính.

Dự án ban đầu được định hướng phục vụ tái định cư, sau đó chuyển sang nhà ở thương mại. Trong quá trình triển khai, quy hoạch được điều chỉnh làm thay đổi ranh dự án. Diện tích tầng hầm cũng lớn hơn diện tích xây dựng chung cư, phát sinh yêu cầu xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung.

Ông Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thành Trường Lộc, phát biểu tại buổi lễ.

Sau khi rà soát, cơ quan chức năng xác định địa phương không có nhu cầu sử dụng quỹ nhà tái định cư tại dự án. Các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát ranh đất, xác định nghĩa vụ tài chính và tháo gỡ các vướng mắc để cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Cư dân vui mừng khi sau hơn 10 năm chờ đợi họ đã nhận được sổ hồng

Đầu tháng 4, Tổ công tác 1645 do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng làm tổ trưởng đã thống nhất phương án ưu tiên cấp sổ hồng cho cư dân, đồng thời tiếp tục xử lý các tồn tại liên quan dự án.

Ông Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thành Trường Lộc, cho biết việc trao những sổ hồng đầu tiên là dấu mốc sau thời gian dài dự án gặp vướng mắc pháp lý. Chủ đầu tư sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để cấp giấy chứng nhận cho các căn hộ còn lại.