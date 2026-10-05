Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Vinhomes tiếp tục tung ưu đãi “khóa trần” lãi suất, bảo vệ người mua nhà suốt nửa thập kỷ

P.V

Nhằm giải tỏa tâm lý e ngại lãi suất thả nổi, tạo điểm tựa tài chính cho những người đang có nhu cầu mua nhà, Vinhomes chính thức triển khai gói hỗ trợ mới với cam kết bảo đảm mức trần lãi suất kéo dài tới 5 năm. Điều này không chỉ giúp thiết lập lá chắn tài chính bảo đảm an toàn cho người mua suốt nửa thập kỷ, mà còn mở ra cho nhà đầu tư cơ hội sở hữu tài sản sớm và tối ưu lợi nhuận khi thị trường đang trên đà khởi sắc và thiết lập các mặt bằng giá mới.

Lãi vay chỉ từ 3% đến 9%/năm: Xóa tan nỗi lo lãi suất thả nổi cho người mua

Nhắm đến một căn liền kề trị giá 6 tỷ đồng tại dự án Vinhomes Sài Gòn Park nhằm nâng cấp không gian sống cho gia đình, song anh Hoàng Minh (38 tuổi, chủ một doanh nghiệp phân phối thiết bị công nghệ) đã phải nâng lên đặt xuống kế hoạch đặt cọc suốt nhiều tháng liền.

Dù bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn tiền, điều tôi trăn trở nhất vẫn là mặt bằng lãi suất vay mua nhà ngoài thị trường. Các ngân hàng thương mại hiện nay đưa ra mức lãi suất cố định 1 đến 3 năm đầu dao động khoảng 11-12%/năm, nhưng sau đó lãi suất thả nổi hoàn toàn theo thị trường, có thể vọt lên 15-16%/năm”, anh Minh chia sẻ.

Theo anh Minh, với một khoản vay dài hạn nhiều tỷ đồng, biên độ thả nổi khó lường như vậy có thể khiến kế hoạch dòng tiền của gia đình và công việc kinh doanh của anh Minh luôn tiềm ẩn rủi ro. Nỗi lo của anh cũng là rào cản tâm lý chung của người mua nhà lúc này. Khi kinh tế còn nhiều biến số, họ cần biết trước chính xác chi phí trả góp trong nhiều năm để giữ an toàn tài chính.

Trước nút thắt đó của thị trường, Vinhomes tiếp tục áp dụng khung chính sách tài chính toàn diện mới, chấm dứt hoàn toàn các gói kích cầu ngắn hạn trước đó để thay thế bằng một giải pháp căn cơ và dài hạn. Cốt lõi của chính sách là cơ chế bảo đảm mức trần lãi suất lên tới 5 năm cho khách hàng vay mua bất động sản.

Chính sách hỗ trợ lãi suất vượt trội giúp khách hàng an tâm sở hữu bất động sản tại Vinhomes mà không lo áp lực biến động chi phí vốn.
Chính sách hỗ trợ lãi suất vượt trội giúp khách hàng an tâm sở hữu bất động sản tại Vinhomes mà không lo áp lực biến động chi phí vốn.

Theo đó, khách hàng được chọn kỳ hạn hỗ trợ và được hưởng lãi suất cố định từ 3% đến 9%/năm, tùy kỳ hạn, cho khoản vay lên tới 70% giá trị căn. Cụ thể, nếu chọn gói hỗ trợ 18 tháng, lãi suất cố định người mua phải trả chỉ là 3%/năm. Lãi suất tương ứng với các thời hạn 24 tháng, 30 tháng, 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng lần lượt là 4,5%/năm, 6,0%/năm, 7,5%/năm, 8,5%/năm và 9%/năm.

Nếu lãi suất thực tế của thị trường vượt các mức này, toàn bộ phần chênh lệch do chủ đầu tư chi trả. Ngay ở mức cao nhất của khung hỗ trợ là 9%/năm (gói hỗ trợ 60 tháng), người mua vẫn được lợi khi chỉ phải trả thấp hơn mặt bằng 11-12%/năm mà nhiều ngân hàng đang cho vay hiện nay, và càng thấp hơn lãi suất thả nổi 15-16%/năm.

Hiểu đơn giản, người vay biết chắc mức lãi cao nhất mình phải trả trong suốt kỳ hạn đã chọn và có thể lập kế hoạch trả nợ và chủ động dòng tiền ngay từ ngày ký hợp đồng. Rủi ro lãi suất, thứ người vay xưa nay phải tự gánh, được chuyển sang vai chủ đầu tư.

Đặc biệt, khách hàng có thể hưởng lãi suất cố định 0%/năm khi lựa chọn thanh toán thêm so với giá gốc từ 3,5%, 8%, 13,5% hoặc 19,5% cho các gói hỗ trợ 18, 24, 30 và 36 tháng.

Hóa giải rủi ro suốt 5 năm, vững tâm xuống tiền trước lịch trình tăng giá

Khi được chuyên viên tư vấn phân tích cặn kẽ cơ chế của chính sách mới áp dụng cho căn liền kề 6 tỷ đồng tại Vinhomes Sài Gòn Park, anh Minh nhận ra đây chính là lời giải hoàn hảo cho bài toán khiến anh đau đầu lâu nay. Thay vì dốc hết tiền tích lũy cho căn nhà, anh Minh quyết định chia nhỏ dòng vốn để vừa sở hữu nhà, vừa tối ưu lợi nhuận.

Cụ thể, anh Minh dùng 1,8 tỷ đồng vốn tự có, tương ứng 30% giá trị căn nhà, để thanh toán đợt đầu. Với 70% còn lại, tương đương 4,2 tỷ đồng, anh vay ngân hàng theo gói hỗ trợ lãi suất kỳ hạn 18 tháng, mức cố định 3%/năm. Khoản tiền mặt 4,2 tỷ đồng lẽ ra dùng để trả nốt tiền nhà được anh giữ nguyên trong sổ tiết kiệm, với mức sinh lời bình quân 9%/năm.

Anh tính toán: tiền lãi tiết kiệm mỗi tháng thu về là 31,5 triệu đồng. Trong khi lãi phải trả cho khoản vay chỉ là 10,5 triệu đồng/tháng. Tính ra, tiền lãi tiết kiệm không chỉ đủ trả toàn bộ lãi vay, mà mỗi tháng anh Minh còn “lời” thêm khoảng 21 triệu đồng. So với mức lãi 42 triệu đồng mỗi tháng nếu vay theo mặt bằng 12%/năm, số tiền lãi anh thực trả chỉ bằng một phần tư.

Đặc biệt, chính sách của Vinhomes còn tháo một nút thắt khác là phí trả nợ trước hạn. Thông thường, người vay muốn trả sớm phải chịu một khoản phí không nhỏ, nên nhiều người có tiền vẫn ngại tất toán.

Theo quy định mới, trong suốt thời gian được hỗ trợ lãi suất, nếu khách hàng thu xếp được tiền để trả bớt hoặc tất toán nợ gốc, Vinhomes sẽ thanh toán toàn bộ khoản phí này thay người vay. Nhờ vậy, khi muốn dứt điểm khoản vay, anh Minh chỉ việc rút sổ tiết kiệm để tất toán trước lúc kỳ hỗ trợ kết thúc.

Với chính sách của Vinhomes, người mua nhà có thể kết hợp gửi tiết kiệm để vừa sinh lời dòng tiền vừa đón đầu đà tăng giá tài sản.
Với chính sách của Vinhomes, người mua nhà có thể kết hợp gửi tiết kiệm để vừa sinh lời dòng tiền vừa đón đầu đà tăng giá tài sản.

Rõ ràng, gói chính sách hỗ trợ lãi suất mới của Vinhomes đã giải quyết trọn vẹn điểm nghẽn tâm lý lớn nhất của thị trường, biến khoản vay mua nhà từ một gánh nặng rủi ro trở thành công cụ tối ưu hóa giá trị tài sản. Sự kết hợp giữa “tấm khiên” tài chính vững chắc lên tới 5 năm, quyền tự do trả nợ trước hạn không mất phí và lợi thế đón đầu trước các nhịp tăng trưởng biến thời điểm hiện tại thành cơ hội vàng để người mua nắm giữ những bất động sản giá trị cao thương hiệu Vinhomes với chi phí vốn tối ưu và mức độ an toàn tuyệt đối.

#Vinhomes #Chính sách hỗ trợ lãi suất #Vay mua nhà #Lãi suất cố định #Thị trường bất động sản

Cùng chuyên mục

Nhiều nhà đầu tư tìm cách thoát hàng, 'cắt lỗ' chung cư

Nhiều nhà đầu tư tìm cách thoát hàng, 'cắt lỗ' chung cư

TPO - Lãi suất tăng, nguồn cung căn hộ dồi dào hơn trong khi thanh khoản chậm lại đang tạo áp lực lên một bộ phận nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính. Không ít người phải rao bán căn hộ với mức “cắt lỗ” từ vài trăm triệu đồng để thu hồi vốn, giảm áp lực trả nợ.

“Mỏ vàng” tóc bạc và “cuộc đua” mới của khách sạn Đà Nẵng

“Mỏ vàng” tóc bạc và “cuộc đua” mới của khách sạn Đà Nẵng

Đà Nẵng đang có một thị trường du lịch ít ồn ào nhưng nhiều tiềm năng từ những vị khách lớn tuổi. Họ có thời gian, tích lũy và nhu cầu trải nghiệm, nhưng đòi hỏi một thứ đơn giản nhưng không hề giản đơn trong ngành lưu trú, đó là sự thuận tiện mà không đánh mất tự do, được chăm sóc nhưng vẫn giữ nguyên phẩm giá.

Lễ ra quân dự án Lynn Times Onsen Sky Garden: “Đánh thức một tâm điểm bên dòng Đà Giang”

Lễ ra quân dự án Lynn Times Onsen Sky Garden: “Đánh thức một tâm điểm bên dòng Đà Giang”

Ngày 30/9/2026, lễ ra quân dự án Lynn Times Onsen Sky Garden quy tụ hơn 600 chiến binh kinh doanh đến từ 10 đại lý chiến lược. Sự kiện kết hợp hoạt động giới thiệu dự án với trải nghiệm thực tế hệ sinh thái nghỉ dưỡng khoáng nóng tại Thanh Thủy, qua đó mở màn cho chiến dịch đưa dòng căn hộ chăm sóc sức khỏe đến thị trường với mức giá từ hơn 1 tỷ đồng/căn.

The Shilla đưa Shilla Monogram đến Hà Nội, đón khách từ ngày 23/10/2026

The Shilla đưa Shilla Monogram đến Hà Nội, đón khách từ ngày 23/10/2026

Shilla Monogram Hanoi Westlake chính thức đón những vị khách đầu tiên từ ngày 23/10/2026 tại số 6 Hoàng Minh Thảo, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội. Nằm trong khu vực Tây Hồ Tây, đây là khách sạn thứ tư thuộc thương hiệu Shilla Monogram, đánh dấu sự hiện diện của The Shilla tại Thủ đô và tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

House of MIK: Điểm chạm thương hiệu với khách hàng tại khu vực phía Nam

House of MIK: Điểm chạm thương hiệu với khách hàng tại khu vực phía Nam

MIK Group vừa khai trương House of MIK, không gian thương hiệu và Sales Gallery tại khu vực phía Nam, tọa lạc tại tầng 25 Riverfront Financial Centre, số 3A - 3B Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TPHCM. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược hiện diện và phát triển lâu dài của MIK Group tại thị trường miền Nam.

Dấu ấn mới tại Khu đô thị và Thương mại dịch vụ vùng Cồn Bàu

Dấu ấn mới tại Khu đô thị và Thương mại dịch vụ vùng Cồn Bàu

Tọa lạc phía Tây của tỉnh Nghệ An - Dự án Khu đô thị và Thương mại dịch vụ tại vùng Cồn Bàu, xã Vạn An (thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn cũ), tỉnh Nghệ An có quy mô 38,2 ha với tổng mức đầu tư hơn 2.071 tỷ đồng được định hướng trở thành khu đô thị hiện đại, đồng bộ về hạ tầng, thương mại – dịch vụ và không gian sống, góp phần kiến tạo diện mạo đô thị mới và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực.

Địa ốc 24H: Giá nhà tại TPHCM vượt 30 lần thu nhập; mỗi thửa đất sẽ có 'căn cước' từ 1/9

Địa ốc 24H: Hà Nội thu 85.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất; chuyển đổi khu 'đất vàng' 1ha tại phố Chùa Bộc xây cao ốc

TPO - Hà Nội thu 85.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất 9 tháng đầu năm; Hà Nội cho phép xây dựng cao ốc tại phố Chùa Bộc; Dòng vốn FDI tăng mạnh, bất động sản công nghiệp đón 'sóng' bán dẫn, AI; Đề xuất thêm trường hợp thu hồi, hủy sổ đỏ đã cấp;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 5/10.

Điều kiện bồi thường khi chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng đất

Điều kiện bồi thường khi chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng đất

TPO - Trường hợp nhận chuyển nhượng đất hợp pháp nhưng chưa hoàn tất thủ tục đăng ký đất đai, khi Nhà nước thu hồi đất, người nhận chuyển nhượng có được bồi thường hay không? Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có trả lời công dân, đồng thời nêu rõ các quy định pháp luật liên quan.

Bất động sản có thêm dư địa tăng trưởng

Bất động sản có thêm dư địa tăng trưởng

TPO - Việc cởi mở hơn, nới “room” tín dụng cho các phân khúc sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực sẽ giúp tháo gỡ điểm nghẽn về vốn cho cả chủ đầu tư lẫn người mua nhà, khơi thông thanh khoản, giúp thị trường từng bước ấm lên.

Đề nghị giữ quyền tách hợp thửa trong Luật Đất đai

Đề nghị giữ quyền tách hợp thửa trong Luật Đất đai

TPO - HoREA muốn giữ lại trong Luật Đất đai sửa đổi quyền tách, hợp thửa cùng bộ nguyên tắc chung để người dân và cơ quan quản lý có căn cứ thực hiện. Diện tích tối thiểu, lối đi và các điều kiện chi tiết vẫn được địa phương quy định theo đặc điểm từng nơi.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe