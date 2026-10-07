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Huế yêu cầu phản hồi hiến kế của dân trong 2 ngày

Ngọc Văn

TPO - Với chuyên mục Hiến kế trên ứng dụng Hue-S, TP. Huế quy định cơ quan được giao xử lý phải nghiên cứu, cập nhật phản hồi cho người gửi trong thời hạn 2 ngày kể từ khi tiếp nhận trên hệ thống.

Ngày 6/10, thông tin từ UBND TP. Huế cho biết, vừa ban hành quy chế triển khai chuyên mục Hiến kế trên ứng dụng Hue-S, trong đó quy định thời hạn phản hồi cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị được giao tiếp nhận, xử lý ý tưởng, sáng kiến của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

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Chuyên mục Hiến kế trên Hue-S nhằm tạo kênh để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia đóng góp giải pháp cho công tác quản lý và phát triển thành phố.

Theo đó, chuyên mục Hiến kế nhằm tạo kênh để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia đóng góp giải pháp cho công tác quản lý và phát triển thành phố, đồng thời hình thành cơ sở dữ liệu tập trung về các ý tưởng, sáng kiến để cơ quan chức năng nghiên cứu, tham khảo.

Người dân, tổ chức, doanh nghiệp gửi hiến kế trên Hue-S bằng tài khoản xác thực qua VNeID, lựa chọn lĩnh vực, nhập nội dung và có thể đính kèm tài liệu, hình ảnh, video hoặc vị trí liên quan. Nội dung phải rõ ràng, cụ thể, có tính xây dựng; người gửi chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác.

Sau khi hệ thống xác minh người gửi và xác định nội dung đủ điều kiện, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh TP. Huế có trách nhiệm kiểm tra, tiếp nhận, phân loại trong vòng 30 phút và chuyển đến cơ quan có chức năng phù hợp.

Đáng chú ý, cơ quan, đơn vị được giao xử lý phải nghiên cứu, xem xét và cập nhật phản hồi trên Hue-S trong thời hạn 2 ngày kể từ khi tiếp nhận hiến kế trên hệ thống. Phản hồi có thể là kết quả hoặc tiến độ triển khai đối với hiến kế đã, đang thực hiện; tình hình nghiên cứu, tham mưu hoặc khả năng áp dụng đối với hiến kế chưa triển khai.

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Các cơ quan, đơn vị được giao xử lý phải nghiên cứu, xem xét và cập nhật phản hồi trên Hue-S trong thời hạn 2 ngày kể từ khi tiếp nhận hiến kế trên hệ thống.

Trường hợp nội dung không thuộc chức năng, nhiệm vụ, cơ quan được giao phải nêu rõ lý do và chuyển trả. Những hiến kế có giá trị có thể được nghiên cứu, tiếp thu vào hoạt động chuyên môn, chương trình, kế hoạch công tác theo thẩm quyền.

Sau khi cơ quan chuyên môn cập nhật phản hồi, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh kiểm tra, biên tập về hình thức và cập nhật thông tin đến người gửi trong thời hạn nửa ngày. Kết quả được công khai trên Hue-S để người gửi và người sử dụng có thể đánh giá, bình luận, chia sẻ.

Quy chế cũng lưu ý Hiến kế không thay thế các kênh giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, thủ tục hành chính và các kênh chuyên ngành. Các nội dung vi phạm pháp luật, sai sự thật, xúc phạm tổ chức, cá nhân, quảng cáo, kinh doanh hoặc không liên quan đến mục đích chuyên mục không được tiếp nhận.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố được giao chủ trì hướng dẫn, theo dõi, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả chuyên mục; Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh TP. Huế trực tiếp vận hành, theo dõi, đôn đốc và công khai kết quả. Hằng quý, TP. Huế xem xét biểu dương những tổ chức, cá nhân có hiến kế thiết thực, có giá trị.

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