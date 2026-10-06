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Cháy xưởng chứa sơn 1000 mét vuông, khói lửa bốc cao hàng chục mét ở TPHCM

Nguyễn Tiến

TPO - Một vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực chứa cặn sơn của một công ty ở phường Tân Hiệp (TPHCM) tạo cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Tối 6/10, một vụ cháy lớn xảy ra tại nhà xưởng trên đường Khánh Bình 05, khu phố Tân Hóa Khánh, phường Tân Hiệp, TPHCM.

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Nhìn từ xa cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Ảnh: P.H

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, một số nhân viên phát hiện nhà xưởng bị cháy nên hô hoán và sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Đám cháy nhanh chóng bùng phát mạnh, lan rộng trong khu nhà xưởng. Trong quá trình cháy, bên trong phát ra nhiều tiếng nổ lớn. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét, có thể quan sát từ khoảng cách nhiều ki lô mét.

Ghi nhận tại hiện trường, nhà xưởng xảy ra cháy có diện tích khoảng 1.100 m². Khu vực phát sinh hỏa hoạn được xác định là nơi chứa sơn, với chất cháy chủ yếu là sơn và hóa chất.

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Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực xung quanh để phục vụ công tác chữa cháy. Ảnh: P.H

Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Tân Hiệp phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM nhanh chóng điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ và phương tiện chữa cháy đến hiện trường, triển khai các phương án dập lửa.

Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 32 điều động 5 xe chữa cháy, một xe chỉ huy cùng 34 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa. Lực lượng Công an tổ chức chốt chặn tuyến đường dẫn vào hiện trường, tạo điều kiện cho các phương tiện chữa cháy tiếp cận, đồng thời bảo đảm an toàn khu vực xung quanh.

Đến khoảng 23 giờ, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục triển khai các phương án khống chế đám cháy. Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

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