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Thế giới

Báo Triều Tiên đặt câu hỏi: Mỹ có dám đối đầu trực diện với Trung Quốc vì Đài Loan?

Bình Giang

TPO - Triều Tiên vừa chỉ trích Mỹ về việc bán vũ khí và hỗ trợ quân sự cho Đài Loan (Trung Quốc), cáo buộc Washington làm gia tăng căng thẳng tại eo biển Đài Loan, hãng thông tấn KCNA đưa tin ngày 7/10.

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Chiếc tiêm kích F-16V đậu ở căn cứ Chihhang thuộc thành phố Đài Đông của Đài Loan (Trung Quốc), ngày 2/10. (Ảnh: Reuters)

Bài bình luận của KCNA dẫn lời ông Kim Myong Chol - chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế của Triều Tiên, cho rằng chính sách của Mỹ với Đài Loan đang làm suy yếu hòa bình và ổn định khu vực.

Bài viết lên án việc các máy bay chiến đấu Mỹ xuất hiện tại Đài Loan (Trung Quốc), cho rằng Mỹ “nên suy nghĩ kỹ xem liệu họ đã sẵn sàng đối đầu trực diện với sức mạnh quốc gia hùng mạnh của Trung Quốc vì an ninh của Đài Loan hay chưa, và liệu họ có thể đối phó với những hậu quả của việc đó hay không”.

Đài Bắc đặt hàng Mỹ hai lô gồm 66 máy bay chiến đấu F-16V Block ​70 từ năm 2019 và được bàn giao tuần trước, vào thời điểm quan hệ giữa Đài Bắc - Bắc Kinh tiếp tục căng thẳng.

Các nhà phân tích nói rằng việc bàn giao 2 chiếc máy bay chiến đấu cho thấy chính sách của Mỹ với Đài Loan không thay đổi, điều mà các quan chức ở Washington và Đài Bắc muốn nhấn mạnh sau cuộc gặp thượng đỉnh của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Washington vào cuối tháng 9.

Trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng hồi tháng 6, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, rằng ông ủng hộ hoàn toàn nguyên tắc “Một Trung Quốc”, bất chấp những thay đổi trong tình hình quốc tế.

Cuộc gặp cũng đề cập một cách thận trọng đến quan hệ quốc phòng, trong đó ông Tập cho biết hai bên sẽ tăng cường trao đổi trong các lĩnh vực ngoại giao, thực thi pháp luật, quân sự và các lĩnh vực khác, thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và gọi vấn đề Đài Loan là “cốt lõi của những vấn đề cốt lõi” trong quan hệ của Bắc Kinh với các nước khác, đồng thời yêu cầu không có bất kỳ hình thức tiếp xúc chính thức nào giữa các lãnh đạo Đài Loan và nước ngoài.

Trung Quốc cũng nhiều lần yêu cầu Washington chấm dứt việc bán vũ khí cho Đài Bắc. Theo luật pháp Mỹ, Washington có nghĩa vụ cung cấp cho Đài Bắc các phương tiện để tự vệ, dù hai bên không có quan hệ ngoại giao chính thức.

Theo Reuters

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#Đài Loan #Trung Quốc #Triều Tiên #Vũ khí

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