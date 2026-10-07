Quảng Ngãi đưa hơn 2.200 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội xác định danh tính

TPO - Quân đội Mỹ đã sơ tán hàng chục máy bay ném bom B-1 khỏi căn cứ không quân RAF Fairford ở Anh vào cuối tuần qua, sau khi nhận được thông tin tình báo cho thấy có khả năng xảy ra một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran, các quan chức Mỹ cho biết.