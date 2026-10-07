Quảng Ngãi đưa hơn 2.200 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội xác định danh tính

TPO - Hơn 2.200 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được Quảng Ngãi vận chuyển ra Hà Nội, bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) để giám định ADN, phục vụ xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
TPO - Indonesia dự kiến sẽ nhận những chiếc tiêm kích Thành Đô J-10CE đầu tiên trong vài tháng tới, truyền thông Indonesia đưa tin.
TPO - Ukraine đang đẩy mạnh sử dụng tác chiến điện tử (EW) để đối phó máy bay không người lái (UAV) Nga, đồng thời ưu tiên sản xuất UAV tầm xa nhằm tăng khả năng đáp trả các cuộc tấn công từ Moscow.
TPO - Giữa tháng 7 năm nay, 147 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 hành quân về xã Tiên Đồng, tỉnh Nghệ An. Không cần những phần việc quá lớn, họ bắt đầu từ những việc gần gũi với đời sống người dân: phát quang đường liên thôn, vệ sinh khu du lịch cộng đồng, chỉnh trang khuôn viên trường tiểu học, đào hố trồng cây và làm mới vườn dược liệu cho trạm y tế xã.
TPO - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng đàm phán với Mỹ là “vô nghĩa” khi Tehran tiếp tục đối mặt với các cuộc tấn công và sức ép, trong khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố cuộc chiến “về cơ bản gần như đã kết thúc”.
TPO - Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai.
TPO - Quân đội Mỹ đã sơ tán hàng chục máy bay ném bom B-1 khỏi căn cứ không quân RAF Fairford ở Anh vào cuối tuần qua, sau khi nhận được thông tin tình báo cho thấy có khả năng xảy ra một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran, các quan chức Mỹ cho biết.
TPO - Mỹ vừa thông báo phê duyệt thương vụ bán cho UAE tối đa 10.000 bộ phận dẫn đường của hệ thống vũ khí tiêu diệt chính xác tiên tiến dành cho rocket, trị giá 1 tỷ USD.
TPO - Chuẩn đô đốc Ali Fadavi, quan chức cấp cao của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tuyên bố lực lượng Mỹ đã rút hơn 1.000 km khỏi biên giới Iran, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang quanh eo biển Hormuz.
TPO - Ngày 5/10, chuyến bay CASA-C295 đưa 15.401 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ Cần Thơ tới sân bay Gia Lâm (Hà Nội) để phục vụ xét nghiệm ADN, xác định danh tính. Trong lễ dâng hương, tưởng niệm sau khi máy bay hạ cánh, lời tri ân mong mỏi thêm những gia đình được đón người thân trở về.
TPO - Sáng 5/10, tại sân bay Cần Thơ, 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ được bàn giao vận chuyển ra Hà Nội phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ. Chuyến bay được thực hiện bằng máy bay vận tải CASA-C295, do Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện.
TPO - Chuyến bay FZ1073 của Flydubai từ Dubai, UAE, đến Tel Aviv, Israel từng lao xuống khoảng 4.877 m chỉ trong 30 giây sau khi cơ phó tấn công cơ trưởng bên trong buồng lái hôm 30/9. Một chuyên gia hàng không mô tả cú bổ nhào này tạo cảm giác như đang trên một "tàu lượn siêu tốc thẳng đứng".
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 4/10 cho biết lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào một trung tâm dữ liệu, cơ sở hậu cần và nhiều mục tiêu quân sự tại Ukraine.
TPO - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf tuyên bố eo biển Hormuz sẽ chưa được mở lại cho đến khi Washington đáp ứng 7 điều kiện mà Tehran đưa ra trong khuôn khổ thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6.
TPO - Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng sẽ được tổ chức trọng thể vào sáng ngày 14/10 tại Công viên Lê Thị Riêng và Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.
TPO - Mỹ chuẩn bị triển khai một trong những hệ thống tên lửa chống hạm đặc trưng của nước này tới hòn đảo Nhật Bản gần Đài Loan (Trung Quốc) nhất. Đây là động thái chưa từng có, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Tokyo vẫn ở mức cao.
TPO - Tổng thống Volodymir Zelensky cho biết, Ukraine sẽ tăng cường tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga để đáp trả chính sách không kích mới của Mátxcơva nhằm buộc người dân rời khỏi Kiev và các thành phố khác.