Khi người lính về làng, cùng dân dựng màu xanh

TPO - Giữa tháng 7 năm nay, 147 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 hành quân về xã Tiên Đồng, tỉnh Nghệ An. Không cần những phần việc quá lớn, họ bắt đầu từ những việc gần gũi với đời sống người dân: phát quang đường liên thôn, vệ sinh khu du lịch cộng đồng, chỉnh trang khuôn viên trường tiểu học, đào hố trồng cây và làm mới vườn dược liệu cho trạm y tế xã.

Cùng thời gian, tại xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa, 150 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3 cũng có mặt trong một đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận. Công việc của họ là phát quang cây cối, nạo vét khu vực cầu Bến Nhị Đồng Ngâu, khơi thông những đoạn dòng chảy bị bèo, bùn lầy và dây leo phủ kín; làm việc dọc các tuyến đê và mương tiêu nước phục vụ sản xuất.

Những công việc tưởng như nhỏ ấy lại bắt đầu từ một cách nghĩ: bảo vệ môi trường không nhất thiết phải là những việc lớn, mà có thể bắt đầu từ những thói quen hằng ngày.

Chiến sĩ Sư đoàn 324 và đoàn viên thanh niên địa phương thu dọn rác thải, chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường.

Từ một khoảng sân sạch đến con đường của làng

Với Binh nhất Phạm Quốc Thắng, chiến sĩ Sư đoàn 324, suy nghĩ ấy không phải lúc nào cũng rõ ràng.

Trước đây, Thắng từng nghĩ bảo vệ môi trường là những việc gì đó rất lớn. Nhưng quá trình rèn luyện tại đơn vị, đặc biệt sau đợt cùng đồng đội giúp người dân xã Bắc Lý khắc phục hậu quả mưa lũ, khiến anh có cách nhìn khác.

“Quét sạch một khoảng sân, không vứt rác nhựa bừa bãi, nhặt một cành cây gãy hay tưới nước cho một hàng cây mới trồng... tất cả đều là bảo vệ môi trường”, Binh nhất Thắng nói.

Hoạt động bảo vệ môi trường trong các đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 đã trở thành nét đẹp văn hóa.

Từ những việc nhỏ trong doanh trại, các chiến sĩ mang thói quen ấy đến những địa bàn họ đặt chân tới trong các đợt dân vận.

Tại Tiên Đồng, những phần việc được lựa chọn trước khi bộ đội hành quân đến xã. Đường liên thôn được phát quang, khuôn viên trường học được vệ sinh, khu du lịch cộng đồng được chỉnh trang. Tại trạm y tế, các chiến sĩ cùng địa phương làm vườn dược liệu.

Ở Sao Vàng, công việc nặng nhọc hơn khi bộ đội phải xử lý những khu vực bèo phủ dày, bùn lầy và dây leo gây trở ngại cho dòng chảy. Họ cùng các lực lượng tại chỗ phát quang cây cối, nạo vét khu vực cầu Bến Nhị Đồng Ngâu, làm việc dọc tuyến đê tả tiêu thủy ở thôn Bích Phương, đê hữu tiêu thủy ở thôn Bột Thượng và các mương tiêu nước phục vụ sản xuất.

Trung tá Nguyễn Xuân Chiến, Phó Chính ủy Trung đoàn 3, cho biết trước mỗi đợt dân vận, đơn vị phối hợp với địa phương khảo sát, xác định trước các công trình và phần việc cần thực hiện. Vì vậy, khi bộ đội về xã, các phần việc có thể được triển khai ngay.

Giai đoạn 2021-2025, toàn Sư đoàn 324 trồng được hơn 336 ha rừng, đạt hơn 108% kế hoạch

Để màu xanh không chỉ có trong ngày ra quân

Không chỉ khi hành quân về các địa phương, việc giữ gìn môi trường được Sư đoàn 324 duy trì trong các cơ quan, đơn vị và trên địa bàn đóng quân.

Vào những ngày cuối tuần, nhất là trong các đợt cao điểm của chương trình “Thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, cán bộ, chiến sĩ cùng đoàn viên, thanh niên địa phương tham gia vệ sinh đường sá, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải nhựa và chăm sóc cây xanh.

Đại úy Trần Văn Lợi, Trợ lý Công tác quần chúng Sư đoàn 324, cho rằng điều quan trọng là các hoạt động phải tránh hình thức, không chỉ diễn ra trong một vài đợt ra quân.

“Chúng tôi xác định công tác bảo vệ môi trường muốn duy trì được tính bền vững lâu dài thì tuyệt đối không được làm theo kiểu ‘đánh trống bỏ dùi’ hay mang tính phong trào bề nổi. Nó phải bắt đầu từ những việc làm rất nhỏ, diễn ra thường xuyên, đều đặn hằng tuần, hằng tháng và phải có sự vào cuộc đồng bộ của cả lực lượng quân đội lẫn hệ thống chính trị địa phương”, Đại úy Lợi chia sẻ.

Theo cách làm này, Sư đoàn 324 phối hợp với Đoàn Thanh niên các xã nơi đóng quân khảo sát thực tế, lựa chọn những điểm ô nhiễm hoặc phần việc cần thiết để tập trung xử lý.

Qua các đợt ra quân, hàng trăm tấn rác thải sinh hoạt, rác thải nông nghiệp tồn đọng tại các điểm ô nhiễm được thu gom, tập kết và xử lý. Những đoạn mương bị bèo tây, bùn cát vùi lấp được khơi thông.

Từ năm 2021 đến 2025, toàn Sư đoàn 324 trồng hơn 336 ha rừng, đạt hơn 108% kế hoạch. Tại các thao trường, bãi tập, việc phủ xanh những khu vực đất trống, đồi trọc cũng được chú trọng. Hàng nghìn cây bóng mát, cây ăn quả và cây gỗ lớn được trồng, chăm sóc.

Những hàng cây ấy vừa góp phần cải thiện cảnh quan, môi trường huấn luyện của bộ đội, vừa tạo thành những không gian xanh trong các đơn vị.

Sư đoàn 324 cũng luôn chú trọng đến việc bảo vệ, chỉnh trang cảnh quan môi trường tại các công trình tri ân, không gian tâm linh.

Giữ màu xanh từ doanh trại đến làng quê

Cùng với vệ sinh môi trường sống và thao trường huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 còn tham gia chỉnh trang cảnh quan tại các công trình tri ân, không gian tâm linh.

Tại các nghĩa trang liệt sĩ ở xã Anh Sơn, xã Đô Lương..., hình ảnh những người lính trẻ lau chùi từng phần mộ, nhổ cỏ, trồng thêm hoa đã trở nên quen thuộc.

Từ một khoảng sân trong doanh trại đến con đường liên thôn, từ những mương nước bị bèo phủ kín đến những khu đất được phủ xanh, các phần việc của người lính trong những đợt dân vận đều bắt đầu từ những điều cụ thể.

Với Binh nhất Phạm Quốc Thắng, đó cũng là điều anh nhận ra sau những lần cùng đồng đội giúp dân: khi việc giữ gìn môi trường trở thành thói quen từ trong doanh trại, mỗi người lính sẽ chủ động hơn khi bước ra địa bàn.

“...Khi có ý thức giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp ngay từ trong doanh trại, thì khi ra ngoài giúp dân, mình mới làm việc với tất cả sự tự giác và trách nhiệm cao nhất”, Thắng nói.

Và từ những ngày nghỉ cuối tuần, những đợt hành quân dã ngoại đến những lần cùng người dân khắc phục hậu quả thiên tai, màu xanh được bắt đầu từ những việc rất nhỏ.