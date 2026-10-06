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Dàn sao dự Đại nhạc hội kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

Xuân Tùng

TPO - Với chủ đề “Tự hào truyền thống 70 năm Hội LHTN Việt Nam”, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động quy mô như hội tụ hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi", Gala "Thanh niên sống đẹp", trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026... và Đại nhạc hội Thanh niên.

Chiều 6/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

Chủ trì chương trình có anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Lê Hải Long - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

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Anh Nguyễn Kim Quy và anh Lê Hải Long chủ trì chương trình. Ảnh: Xuân Tùng
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Đại biểu tham dự chương trình. (Trong ảnh là nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, nhà báo Trần Việt Hưng - Phó Tổng Biên tập Báo Thanh niên). Ảnh: Xuân Tùng

Tại chương trình, anh Lê Hải Long - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, với chủ đề “Tự hào truyền thống 70 năm Hội LHTN Việt Nam”, trong hai ngày 10 và 11/10 tại Hà Nội sẽ diễn ra chuỗi hoạt động cấp Trung ương.

Các hoạt động tập trung tái hiện và khẳng định chặng đường 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của Hội; tôn vinh những đóng góp của các thế hệ cán bộ Hội, hội viên, thanh niên; đồng thời thể hiện vai trò của tổ chức Hội trong tập hợp, đoàn kết, chăm lo, đồng hành và phát huy thanh niên trong giai đoạn mới.

Theo anh Long, chuỗi hoạt động được triển khai theo hai nội dung xuyên suốt là chăm lo, đồng hành với cán bộ, hội viên, thanh niên và phát huy thanh niên. Trong đó, Hội tổ chức các hoạt động về đời sống, sức khỏe, văn hóa, tinh thần, hỗ trợ nghề nghiệp, khởi nghiệp; đồng thời tạo môi trường để thanh niên phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, trách nhiệm với cộng đồng; giới thiệu, lan tỏa các mô hình, công trình, phần việc, sáng kiến và sản phẩm tiêu biểu của thanh niên.

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Anh Lê Hải Long thông tin về chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng

Hội tụ Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Theo Ban Tổ chức, mở đầu chuỗi hoạt động ngày 10/10 là Lễ chào cờ, Chặng 7 và Tổng kết Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Dự kiến sự kiện thu hút sự tham gia của 1.200 cán bộ Hội, hội viên, thanh niên đến từ các tỉnh, thành phố và Thủ đô Hà Nội.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai từ tháng 5/2026 gắn với các địa danh lịch sử - văn hóa, các địa chỉ đỏ trên toàn quốc. Theo thống kê, hành trình ghi dấu với 3.100 hoạt động chào cờ tại các cột mốc, di tích, địa chỉ đỏ; gần 1.700 hoạt động tri ân, giao lưu với nhân chứng lịch sử, trao tặng quà gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng; 86.000 phần quà, học bổng được hỗ trợ cho học sinh, thanh niên, người dân yếu thế có hoàn cảnh khó khăn... Đồng thời, hơn 155 nghìn câu chuyện đẹp, cùng hơn 24 nghìn video với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Đây là chương trình tổng kết và hội tụ các lực lượng tham gia Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, cùng nhìn lại những dấu ấn, kết quả và câu chuyện tiêu biểu được tạo nên trong suốt Hành trình; ghi nhận sự tham gia, đóng góp của các địa phương, đơn vị, đội hình và thanh niên.

Cùng với hoạt động tổng kết Hành trình, trong sáng 10/10, đoàn viên, thanh niên tham gia “Ngày thứ Bảy tình nguyện” tại khu vực phường Hoàn Kiếm.

Hoạt động được tổ chức gắn với Ngày Giải phóng Thủ đô, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm của thanh niên đối với cộng đồng, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, sáng - xanh - sạch - đẹp.

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Ca sỹ Hà MyO - một trong những giọng ca tại Đại nhạc hội Thanh niên, chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng
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Nghệ sĩ "nhí" Ali Thục Phương sẽ tham gia biểu diễn tại Đại nhạc hội Thanh niên, chia sẻ tại chương trình.
﻿Ảnh: Xuân Tùng
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Nghệ sĩ "nhí" Đặng Kim Thiên Kim sẽ tham gia biểu diễn tại Đại nhạc hội Thanh niên, chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Lan tỏa những câu chuyện, con người và hành động đẹp

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm sẽ diễn ra Gala “Thanh niên sống đẹp” năm 2026. Gala được xây dựng theo mạch “Những câu chuyện đẹp - Những con người đẹp - Những hành động đẹp”, kết hợp giữa nghệ thuật, phóng sự và giao lưu với các nhân vật tiêu biểu. Điểm nhấn của chương trình là lễ trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026.

Bên cạnh đó, Triển lãm 70 năm Hội LHTN Việt Nam tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, sẽ tái hiện quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Hội qua các thời kỳ; giới thiệu những dấu mốc, phong trào, chương trình, công trình, phần việc và những đóng góp tiêu biểu của các thế hệ cán bộ Hội, hội viên, thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển lãm cũng sẽ giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm sáng tạo, sản phẩm ứng dụng chuyển đổi số của thanh niên, sản phẩm thủ công, sản phẩm văn hóa đặc trưng và sản phẩm tiêu biểu gắn với hoạt động, phong trào Hội; tổ chức các hoạt động tương tác như trò chơi dân gian, trình diễn nghệ thuật truyền thống và trải nghiệm văn hóa của các địa phương, đơn vị.

Điểm nhấn kỷ niệm 70 năm

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động kỷ niệm là Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 và Đại nhạc hội thanh niên. Sự kiện sẽ diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (tối 11/10).

Dịp này, Hội LHTN Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, phần thưởng cao quý được Đảng, Nhà nước.

Trong chương trình, T.Ư Hội LHTN Việt Nam sẽ trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh cho 70 cán bộ Hội tiêu biểu, xuất sắc.

Đại nhạc hội Thanh niên 2026 quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến như: Hòa Minzy, ERIK, Nguyễn Trần Trung Quân, Võ Hạ Trâm, Hoàng Bách, Đông Hùng, Hà Myo, Bảo Trâm, OPlus, Bùi Tuấn Ngọc, Minh Ngọc, Đinh Viết Tường, Ali Thục Phương, Dương Đức, Cao Phú Quý, Đặng Kim Thiên Kim và Hợp xướng StarLab.

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Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm được triển khai gắn giáo dục truyền thống với các hoạt động thực tiễn, sáng tạo và hội nhập; góp phần tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của Hội LHTN Việt Nam; khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu nước và ý chí cống hiến trong thanh niên. Đồng thời tạo môi trường để thanh niên giao lưu, học hỏi, phát huy năng lực sáng tạo và khẳng định vai trò trong xã hội.

Thông qua chuỗi hoạt động, Hội LHTN Việt Nam hướng tới củng cố và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

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Lãnh đạo T.Ư Hội LHTN Việt Nam, đại biểu và thanh niên tiêu biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

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