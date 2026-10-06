Đà Nẵng đưa Robotics đến với học sinh miền núi

TPO - Khoảng 300 học sinh THCS tại các địa bàn miền núi Đà Nẵng được trải nghiệm Robotics và STEAM qua chuỗi “Robotics Day” với các hoạt động lắp ráp, lập trình robot và phát triển ý tưởng từ những vấn đề thực tế tại địa phương.
TPO - Lê Gia Hồng Minh, học sinh lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, một trong sáu học sinh Việt Nam vừa giành Huy chương Vàng Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế 2026 chia sẻ cảm xúc hạnh phúc, tự hào khi được xướng tên.
TPO - Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định nghiêm cấm các cơ sở giáo dục thu bất kỳ khoản nào ngoài quy định, đặc biệt là hành vi mượn danh Ban đại diện cha mẹ học sinh.
TPO - Thủ tướng quyết định chuyển giao nguyên trạng 9 trường cao đẳng, trung cấp từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương về UBND 5 tỉnh, thành phố quản lý.
TPO - Sau một tháng khai giảng, 127/166 học sinh ở thôn Tiến Sơn, xã Quỳnh Tam (Nghệ An) vẫn chưa đến trường do phụ huynh phản đối việc giải thể điểm trường lẻ. Công an đã mời 2 phụ huynh làm việc để làm rõ vụ việc.
TPO - Sau sắp xếp, số trường công lập trên cả nước giảm hơn một nửa, gần 34.000 cán bộ quản lý được bố trí lại. Ngành cũng gặp khó khi có tới 40% cán bộ xã, phường phụ trách giáo dục nhưng không có chuyên môn.
Từ một cơ sở đào tạo chuyên ngành thủy sản, sau 50 năm, Đại học Nha Trang đã đào tạo gần 75.000 cử nhân, kỹ sư, 4.405 thạc sĩ và 123 tiến sĩ.
Từ đào tạo kỹ năng, định hướng nghề nghiệp đến chuyển đổi số cộng đồng, mối quan hệ hợp tác giữa trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Quy Nhơn và Tỉnh đoàn Gia Lai đang được triển khai qua nhiều hoạt động hướng trực tiếp đến thanh niên và người dân địa phương. Gần đây nhất, cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon 2026 là điểm nhấn mới trong hành trình đó, khi công nghệ được đưa vào những bài toán gần với đời sống và người trẻ trực tiếp tìm cách giải quyết bằng kiến thức của mình.
Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) chính thức công bố dự án “Cùng em xây dựng ngôi trường xanh” vào cuối tuần qua, hướng tới xây dựng và nhân rộng mô hình Ngôi trường Xanh, từng bước đưa tư duy và lối sống xanh trở thành một phần trong môi trường giáo dục.
TPO - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh yêu cầu các cơ sở giáo dục chấn chỉnh các khoản thu và dạy thêm, sau phản ánh của Báo Tiền Phong về các khoản quỹ tại trường học.
TPO - Nếu chỉ nhìn từ góc độ kỹ thuật tuyển sinh, việc rà soát cơ chế điểm cộng là cần thiết. Tuy nhiên, nếu đặt vấn đề trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, câu chuyện cần được nhìn rộng hơn việc có hay không cộng điểm IELTS.
TP - Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc ảo, giảng viên ảo là hai trong số những vấn đề cấp bách mà Bộ GD&ĐT thẳng thắn nhìn nhận và ra tối hậu thư giải quyết khi siết chất lượng giáo dục đại học (ĐH).
TPO - Sau một tuần dừng bữa ăn bán trú, chiều 4/10, Trường tiểu học Quảng Bị 1 xã Quảng Bị (Hà Nội) gửi thông báo đến cha mẹ học sinh về việc sẽ tổ chức ăn bán trú từ ngày mai (5/10).
TPO - Chiều 4/10, tại lễ bế mạc, Ban tổ chức kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế (IOAA) lần thứ XIX năm 2026 đã trao 51 Huy chương Vàng, 48 Huy chương Bạc, 60 Huy chương Đồng và 22 giải Khuyến khích cho thí sinh.
TPO - Trong bức tâm thư gửi phụ huynh thôn Tiến Sơn, lãnh đạo trường Tiểu học Quỳnh Tam tha thiết mong cha mẹ sớm đưa con trở lại trường, để các em được học tập, bù đắp kiến thức đã bỏ lỡ sau 4 tuần nghỉ học và kịp bắt nhịp với bạn bè.
Sáng ngày 4/10, Trường Đại học Tân Tạo tổ chức Lễ trao Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên mùa thứ 14. Sự kiện tôn vinh 62 học sinh xuất sắc đạt thành tích cao tại các kỳ thi Olympic quốc tế, Học sinh giỏi quốc gia, cấp Tỉnh/Thành phố và các thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại 14 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam và Nam Trung Bộ.
TPO - Nhà giáo học tiến sĩ ở nước ngoài thuộc ngành trọng điểm có thể được hỗ trợ 637,2 triệu đồng. TPHCM cũng đề xuất hỗ trợ học phí cho sinh viên đủ điều kiện tối đa 40 tháng.