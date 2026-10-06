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Giáo dục

Đà Nẵng đưa Robotics đến với học sinh miền núi

Giang Thanh

TPO - Khoảng 300 học sinh THCS tại các địa bàn miền núi Đà Nẵng được trải nghiệm Robotics và STEAM qua chuỗi “Robotics Day” với các hoạt động lắp ráp, lập trình robot và phát triển ý tưởng từ những vấn đề thực tế tại địa phương.

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Trong tháng 9 và tháng 10/2026, Thành Đoàn Đà Nẵng﻿ phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF Việt Nam) tổ chức chương trình “Robotics Day” với chủ đề “Đánh thức tư duy công nghệ” dành cho thiếu nhi tại các địa bàn miền núi. Ảnh: Giang Thanh
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Chương trình hướng đến học sinh khối THCS, từ lớp 6 đến lớp 9, với quy mô dự kiến khoảng 300 em. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, học sinh được tiếp cận những kiến thức cơ bản về Robotics, tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của robot, sau đó trực tiếp thực hành lắp ráp, lập trình và điều khiển.
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Một trong những nội dung của chương trình là các thử thách thực hành như: “Xe đua thông minh”, “Máy bắn đá”. Các bạn trẻ làm việc theo nhóm để hoàn thành nhiệm vụ, từ đó vận dụng những kiến thức vừa được hướng dẫn vào quá trình thiết kế, lắp ráp và điều khiển sản phẩm.
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Chương trình áp dụng phương pháp “học thông qua làm” (learning by doing), trong đó học sinh được trực tiếp tham gia vào từng công đoạn thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức lý thuyết. Trong quá trình thực hành, các em cùng trao đổi, phân công nhiệm vụ, thử nghiệm phương án và điều chỉnh khi sản phẩm chưa đạt yêu cầu.
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Bên cạnh việc làm quen với Robotics, học sinh được hướng dẫn nhận diện những vấn đề thực tiễn tại nơi mình sinh sống. Các chủ đề được đặt ra có thể liên quan đến thiên tai, môi trường, nông nghiệp, giao thông miền núi và những vấn đề khác trong đời sống cộng đồng.
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Từ việc xác định vấn đề, các em được hướng dẫn vận dụng tư duy Robotics﻿ và STEAM để xây dựng kế hoạch, phát triển ý tưởng và hình thành các dự án sáng tạo. Quá trình này giúp học sinh kết nối kiến thức về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học với những tình huống cụ thể tại địa phương.
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Sau khi hoàn thiện ý tưởng, các nhóm trình bày và bảo vệ ý tưởng trước hội đồng chuyên gia. Qua đó, các em được rèn luyện kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm và tư duy phản biện, đồng thời, có cơ hội giải thích cách nhóm nhận diện vấn đề, lựa chọn giải pháp và triển khai dự án.
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Theo lộ trình, “Robotics Day” được tổ chức tại 4 địa bàn, gồm xã Hòa Vang, xã Tiên Phước, xã Tây Hồ và xã Hòa Tiến tại Trường THCS Ông Ích Đường (phân hiệu thôn Hòa Phú), Trường THCS Lý Tự Trọng, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm và Trường THCS Nguyễn Phú Hường.
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Đồng hành cùng học sinh trong chuỗi hoạt động là đội ngũ chuyên gia, giảng viên đến từ Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (Đại học Đà Nẵng) và lực lượng tình nguyện viên là sinh viên ngành công nghệ thông tin. Các chuyên gia trực tiếp hướng dẫn học sinh trong quá trình tìm hiểu kiến thức, thực hành Robotics và phát triển dự án.
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Theo anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, việc tổ chức “Robotics Day” tại các địa bàn miền núi nhằm tạo điều kiện để học sinh khu vực khó khăn tiếp cận với Robotics, STEAM và phương pháp học tập thông qua trải nghiệm. Thông qua hoạt động thực hành, các em có thêm cơ hội làm quen với công nghệ, phát triển kỹ năng làm việc nhóm, tư duy phản biện và khả năng trình bày ý tưởng.
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"Chương trình đồng thời hướng đến việc thu hẹp khoảng cách tiếp cận công nghệ giữa khu vực thành thị và miền núi, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em trong lĩnh vực STEAM﻿ và tạo môi trường để học sinh đưa những ý tưởng của mình vào các vấn đề gắn với cộng đồng", anh Hùng nói.

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#Robotics Day Đà Nẵng #STEAM #Giáo dục STEM #Học sinh miền núi #Phương pháp học trải nghiệm

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