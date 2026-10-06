Đà Nẵng đưa Robotics đến với học sinh miền núi

Từ đào tạo kỹ năng, định hướng nghề nghiệp đến chuyển đổi số cộng đồng, mối quan hệ hợp tác giữa trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Quy Nhơn và Tỉnh đoàn Gia Lai đang được triển khai qua nhiều hoạt động hướng trực tiếp đến thanh niên và người dân địa phương. Gần đây nhất, cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon 2026 là điểm nhấn mới trong hành trình đó, khi công nghệ được đưa vào những bài toán gần với đời sống và người trẻ trực tiếp tìm cách giải quyết bằng kiến thức của mình.