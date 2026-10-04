Trường có suất ăn 'thịt như tóp mỡ' mở bán trú trở lại

TPO - Sau một tuần dừng bữa ăn bán trú, chiều 4/10, Trường tiểu học Quảng Bị 1 xã Quảng Bị (Hà Nội) gửi thông báo đến cha mẹ học sinh về việc sẽ tổ chức ăn bán trú từ ngày mai (5/10).

Theo thông báo của trường, phụ huynh có nhu cầu cho con ăn bán trú đăng ký với giáo viên chủ nhiệm theo thời gian và hướng dẫn của nhà trường để tổng hợp số lượng, bảo đảm việc tổ chức.

Được biết, Trường tiểu học Quảng Bị 1 đã đổi đơn vị cung cấp suất ăn sang Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm DAEWOO.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm, đúng định lượng suất ăn, trường này cho biết đã rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết.

Trước đó, phụ huynh của trường phát hiện thịt trong bữa ăn như tóp mỡ

Ngoài ra, trong quá trình tổ chức ăn bán trú sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận thực phẩm, kiểm thực, chế biến, chia suất, lưu mẫu, giao nhận suất ăn và tổ chức cho học sinh ăn, nghỉ bán trú nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm.

Trước đó, ngày 28/9, trường này thông báo tạm dừng tổ chức bữa ăn bán trú sau khi phụ huynh phản ánh suất ăn có thịt như tóp mỡ.

Cụ thể, phụ huynh bất ngờ kiểm tra bữa ăn của học sinh có thịt như tóp mỡ nên có ý kiến với nhà trường. Qua kiểm tra và làm việc với đơn vị cung cấp thực phẩm, nấu ăn khẳng định đó là món thịt tẩm vừng chiên. Nhưng do nhân viên bếp thái mỏng nên khi chiên thịt bị khô cong, gây hiểu nhầm.

Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND thành phố Hà Nội đã kiểm tra bếp ăn bán trú của trường và phát hiện một số vi phạm như: Đơn vị nấu ăn sử dụng nhân viên quá tuổi, chia suất ăn không đồng đều, đưa thực phẩm sống vào chế biến ở khu vực nấu...

Theo phụ huynh, một tuần nhà trường không tổ chức bữa ăn bán trú, họ phải sắp xếp để đón con về giữa trưa lo ăn uống rất vất vả.

Việc nhà trường tổ chức lại bữa ăn tạm trú tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh. Hi vọng, nhà trường phối hợp phụ huynh cùng giám sát nguồn gốc thực phẩm đầu vào chặt chẽ để bữa ăn của các con đảm bảo an toàn.