Học sinh Việt Nam giành 10 huy chương tại Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

TPO - Chiều 4/10, tại lễ bế mạc, Ban tổ chức kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế (IOAA) lần thứ XIX năm 2026 đã trao 51 Huy chương Vàng, 48 Huy chương Bạc, 60 Huy chương Đồng và 22 giải Khuyến khích cho thí sinh.

IOAA 2026 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 25/9 đến 5/10 tại Đại học Phenikaa. Đây là lần đầu tiên kỳ thi được tổ chức tại Việt Nam, quy tụ 65 đội tuyển của 64 quốc gia và vùng lãnh thổ, với gần 500 thành viên, trong đó có hơn 300 thí sinh đến từ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong gần 10 ngày thi, thí sinh đã cùng tranh tài qua các bài thi lý thuyết, đồng đội, quan sát bằng kính thiên văn, xử lý số liệu và thi tại nhà chiếu vũ trụ.

Các phần thi đòi hỏi thí sinh kết hợp kiến thức lý thuyết, năng lực xử lý dữ liệu, kỹ năng quan sát và vận dụng kiến thức thiên văn trong các tình huống thực tiễn.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT và lãnh đạo Thành phố Hà Nội trao huy chương cho các thí sinh

Riêng đoàn Việt Nam có 10 thí sinh dự thi, tất cả đều giành huy chương gồm 6 huy chương Vàng và 4 huy chương Bạc.

6 thí sinh giành Huy chương Vàng gồm:

Em Nguyễn Tuấn Kiệt, học sinh lớp 12 Lý 2, Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ.

Em Lê Gia Hồng Minh, học sinh lớp 12 Lý 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Em Lê Bá Tuấn Việt, học sinh lớp 12A3 Lý, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội.

Em Lê Quang Trí, học sinh lớp 12 Lý, Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh.

Em Nguyễn Quang Dũng, học sinh lớp 12 Lý, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Em Mai Văn Khánh, học sinh lớp 12 Lý, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thí sinh giành Huy chương Bạc gồm:

Em Trần Minh Thái, học sinh lớp 12 Lý 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam. Em Bùi Nguyên Hồng Quân, học sinh lớp 12 Lý 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Em Nguyễn Trường Chinh, học sinh lớp 11 Lý 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Em Đinh Quang Dũng, học sinh lớp 12A5, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế là kỳ thi khoa học có quy mô lớn, yêu cầu chuyên môn cao trong lĩnh vực Thiên văn và Vật lý thiên văn dành cho học sinh THPT.