Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Học sinh Việt Nam giành 10 huy chương tại Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Hà Linh

TPO - Chiều 4/10, tại lễ bế mạc, Ban tổ chức kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế (IOAA) lần thứ XIX năm 2026 đã trao 51 Huy chương Vàng, 48 Huy chương Bạc, 60 Huy chương Đồng và 22 giải Khuyến khích cho thí sinh.

IOAA 2026 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 25/9 đến 5/10 tại Đại học Phenikaa. Đây là lần đầu tiên kỳ thi được tổ chức tại Việt Nam, quy tụ 65 đội tuyển của 64 quốc gia và vùng lãnh thổ, với gần 500 thành viên, trong đó có hơn 300 thí sinh đến từ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong gần 10 ngày thi, thí sinh đã cùng tranh tài qua các bài thi lý thuyết, đồng đội, quan sát bằng kính thiên văn, xử lý số liệu và thi tại nhà chiếu vũ trụ.

Các phần thi đòi hỏi thí sinh kết hợp kiến thức lý thuyết, năng lực xử lý dữ liệu, kỹ năng quan sát và vận dụng kiến thức thiên văn trong các tình huống thực tiễn.

ioaa8-3608.jpg
Lãnh đạo Bộ GD&ĐT và lãnh đạo Thành phố Hà Nội trao huy chương cho các thí sinh

Riêng đoàn Việt Nam có 10 thí sinh dự thi, tất cả đều giành huy chương gồm 6 huy chương Vàng và 4 huy chương Bạc.

6 thí sinh giành Huy chương Vàng gồm:

Em Nguyễn Tuấn Kiệt, học sinh lớp 12 Lý 2, Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ.

Em Lê Gia Hồng Minh, học sinh lớp 12 Lý 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Em Lê Bá Tuấn Việt, học sinh lớp 12A3 Lý, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội.

Em Lê Quang Trí, học sinh lớp 12 Lý, Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh.

Em Nguyễn Quang Dũng, học sinh lớp 12 Lý, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Em Mai Văn Khánh, học sinh lớp 12 Lý, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thí sinh giành Huy chương Bạc gồm:

Em Trần Minh Thái, học sinh lớp 12 Lý 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam. Em Bùi Nguyên Hồng Quân, học sinh lớp 12 Lý 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Em Nguyễn Trường Chinh, học sinh lớp 11 Lý 1, Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Em Đinh Quang Dũng, học sinh lớp 12A5, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Olympic Thiên văn và Vật lý Thiên văn quốc tế là kỳ thi khoa học có quy mô lớn, yêu cầu chuyên môn cao trong lĩnh vực Thiên văn và Vật lý thiên văn dành cho học sinh THPT.

Xem thêm

#Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế #Olympic #Olympic Vật lý #học sinh Việt Nam

Cùng chuyên mục

Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên mùa thứ 14: Vinh danh 62 học sinh giỏi quốc gia và cấp tỉnh

Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên mùa thứ 14: Vinh danh 62 học sinh giỏi quốc gia và cấp tỉnh

Sáng ngày 4/10, Trường Đại học Tân Tạo tổ chức Lễ trao Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên mùa thứ 14. Sự kiện tôn vinh 62 học sinh xuất sắc đạt thành tích cao tại các kỳ thi Olympic quốc tế, Học sinh giỏi quốc gia, cấp Tỉnh/Thành phố và các thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại 14 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam và Nam Trung Bộ.

Sinh viên khoa cơ khí một trường đại học thực tập tại doanh nghiệp. Ảnh: Nguyễn Dũng

Đại học thời trí tuệ nhân tạo: Phải đổi cách đào tạo

TP - Xe tự hành cần kỹ sư xử lý dữ liệu và vận hành hệ thống; doanh nghiệp cần sinh viên bước vào dự án mà không mất quá lâu để làm quen… Tại Diễn đàn hợp tác nhà trường - doanh nghiệp năm 2026 ở TPHCM ngày 28/9, những yêu cầu ấy đặt ra câu hỏi cho đại học thời AI: chương trình học thay đổi nhanh đến đâu và ai cùng nhà trường đào tạo người học?

Quảng Ninh giải 'điểm nóng' giao thông cổng trường học

Quảng Ninh giải 'điểm nóng' giao thông cổng trường học

TPO - Tình trạng xe ben, container nườm nượp qua cổng trường đang trở thành mối đe dọa trực tiếp đến an toàn của học sinh. Lực lượng CSGT thành phố Quảng Ninh đang nỗ lực giải bài toán xung đột giao thông giữa xe tải và hàng trăm học sinh lúc tan trường.

Chủ tịch, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thôi chức

Chủ tịch, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thôi chức

TPO - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký quyết định cho ông Nguyễn Tiến Thanh thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam từ ngày 5/10, theo nguyện vọng cá nhân. Ông Thanh sẽ chuyển công tác về Báo Văn nghệ.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe