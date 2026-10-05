Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Dấu ấn hợp tác giữa Tỉnh đoàn Gia Lai và FPT Polytechnic Quy Nhơn vì sự phát triển của thế hệ trẻ

Bảo Ngọc

Từ đào tạo kỹ năng, định hướng nghề nghiệp đến chuyển đổi số cộng đồng, mối quan hệ hợp tác giữa trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Quy Nhơn và Tỉnh đoàn Gia Lai đang được triển khai qua nhiều hoạt động hướng trực tiếp đến thanh niên và người dân địa phương. Gần đây nhất, cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon 2026 là điểm nhấn mới trong hành trình đó, khi công nghệ được đưa vào những bài toán gần với đời sống và người trẻ trực tiếp tìm cách giải quyết bằng kiến thức của mình.

Từ thỏa thuận hợp tác đến những hoạt động cụ thể

Trước Gia Lai Youth HackAIthon 2026, FPT Polytechnic Quy Nhơn và Tỉnh đoàn Gia Lai đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, tập trung vào các lĩnh vực đào tạo kỹ năng, hướng nghiệp, kết nối khởi nghiệp và chuyển đổi số cộng đồng. Đây là cơ sở để hai bên phối hợp triển khai các chương trình dành cho thanh niên, đồng thời đưa nguồn lực chuyên môn, công nghệ của nhà trường đến gần hơn với nhu cầu thực tế tại địa phương.

Dấu ấn hợp tác giữa Tỉnh đoàn Gia Lai và FPT Polytechnic Quy Nhơn vì sự phát triển của thế hệ trẻ ảnh 1

Đồng chí Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai trao giải Nhất cho sinh viên Trương Lâm Tiếu Như - Đại diện đội thi FPT Polytechnic Quy Nhơn

Sự phối hợp này được thể hiện qua nhiều hoạt động trong năm 2026. Trong lĩnh vực chuyển đổi số, hai đơn vị đã phối hợp tổ chức gần 60 lớp "Bình dân học vụ số" cho gần hàng nghìn người dân và hơn 10.000 lượt đoàn viên-thanh niên. Các chương trình hướng đến việc giúp người dân và thanh niên tiếp cận, sử dụng công nghệ trong học tập, công việc và đời sống.

Ở nhóm hoạt động dành cho thiếu nhi, giảng viên FPT Polytechnic tham gia chuỗi “Lớp học cộng đồng Summer 2026”, hướng dẫn học võ Vovinam, thiết kế đồ họa và đào tạo AI. Hai bên cũng phối hợp tổ chức chương trình Trung thu “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” tại An Nhơn Đông, với hơn 500 trẻ em tham gia, trao 100 suất học bổng và quà tặng với tổng trị giá 100 triệu đồng.

Một hoạt động khác cho thấy công nghệ có thể được sử dụng để giải quyết những nhu cầu rất cụ thể của cộng đồng là dự án “Về từ ký ức”. Cán bộ, giảng viên và sinh viên Bộ môn Thiết kế đồ họa FPT Polytechnic Quy Nhơn phối hợp cùng Tỉnh đoàn phục dựng hơn 100 di ảnh liệt sĩ bị hư hỏng theo thời gian, trao lại hình ảnh được phục dựng cho thân nhân các gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh đoàn địa phương trao tặng di ảnh do thầy trò FPT Polytechnic phục dựng cho các gia đình, thân nhân anh hùng liệt sĩ
Tỉnh đoàn địa phương trao tặng di ảnh do thầy trò FPT Polytechnic phục dựng cho các gia đình, thân nhân anh hùng liệt sĩ

Ghi nhận những đóng góp của nhà trường đối với phong trào thanh thiếu nhi và các hoạt động chuyển đổi số tại địa phương. Tại lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, FPT Polytechnic Quy Nhơn cũng được Tỉnh đoàn Gia Lai trao Bằng khen, ghi nhận những đóng góp của nhà trường đối với phong trào thanh thiếu nhi và các hoạt động chuyển đổi số tại địa phương.

Cơ hội để người trẻ giải bài toán bằng công nghệ

Gần đây nhất, cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon 2026 tiếp tục mở rộng hướng hợp tác đó. Lần này, hoạt động đặt trọng tâm vào năng lực sáng tạo và ứng dụng công nghệ của thanh niên, lấy chủ đề “Thanh niên Gia Lai sáng tạo cùng AI - Chuyển đổi số vì cộng đồng” diễn ra với sự tham gia của 8 đội thi xuất sắc.

Tỉnh đoàn có mạng lưới tập hợp đông đảo thanh niên. Khi kết hợp hai nguồn lực này, chúng tôi có thể tổ chức các chương trình đào tạo, trang bị cho thanh niên những kỹ năng về chuyển đổi số và khả năng ứng dụng công nghệ vào học tập, công việc cũng như các hoạt động phục vụ cộng đồng, địa phương”, ông Trung chia sẻ.

Ông Nguyễn Quốc Trung - Giám đốc FPT Polytechnic cơ sở Quy Nhơn giới thiệu với các khách mời về các sản phẩm của sinh viên
Ông Nguyễn Quốc Trung - Giám đốc FPT Polytechnic cơ sở Quy Nhơn giới thiệu với các khách mời về các sản phẩm của sinh viên

Em Trương Lâm Tiểu Như - sinh viên ngành Phát triển phần mềm trường Cao đẳng FPT Polytechnic chia sẻ rằng xuất phát từ tình trạng nhiều người lớn tuổi bị lừa đảo qua các thủ đoạn tinh vi của tội phạm trên mạng xã hội, nhóm đã phát triển ý tưởng SILVERSHIELD AI. Đây cũng chính là dự án đạt giải Nhất cuộc thi vì tính ứng dụng và “Cuộc thi là một sân chơi bổ ích, đã cho chúng em cơ hội thử sức với một bài toán thực tế, làm việc liên tục trong thời gian 4 tiếng ngắn ngủi và tự tìm cách hoàn thiện sản phẩm”

Từ một cuộc thi công nghệ đến những lớp học cộng đồng, hoạt động hướng nghiệp, chuyển đổi số hay dự án phục dựng di ảnh liệt sĩ, sự hợp tác giữa Tỉnh đoàn Gia Lai và FPT Polytechnic Quy Nhơn đang được triển khai theo hướng gắn chuyên môn với nhu cầu thực tế. Trong đó, thanh niên vừa là đối tượng được tiếp cận tri thức, kỹ năng, vừa trực tiếp tham gia tạo ra những sáng kiến phục vụ cộng đồng.

Gia Lai Youth HackAIthon 2026 vì vậy không chỉ là một cuộc thi công nghệ dành cho người trẻ, mà còn là góp phần khẳng định thỏa thuận hợp tác có thể được cụ thể hóa thành những hoạt động thiết thực tại địa phương - từ đưa công nghệ đến gần cộng đồng đến tạo môi trường để thanh niên thử sức, phát triển ý tưởng và tìm lời giải cho những vấn đề xung quanh mình.

#FPT Polytechnic Quy Nhơn

Cùng chuyên mục

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Quỹ Vì tương lai xanh triển khai dự án “Cùng em xây dựng ngôi trường xanh”

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Quỹ Vì tương lai xanh triển khai dự án “Cùng em xây dựng ngôi trường xanh”

Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) chính thức công bố dự án “Cùng em xây dựng ngôi trường xanh” vào cuối tuần qua, hướng tới xây dựng và nhân rộng mô hình Ngôi trường Xanh, từng bước đưa tư duy và lối sống xanh trở thành một phần trong môi trường giáo dục.

Bỏ cộng điểm chứng chỉ IELTS: Chính sách tuyển sinh phải cùng chiều

Bỏ cộng điểm chứng chỉ IELTS: Chính sách tuyển sinh phải cùng chiều

TPO - Nếu chỉ nhìn từ góc độ kỹ thuật tuyển sinh, việc rà soát cơ chế điểm cộng là cần thiết. Tuy nhiên, nếu đặt vấn đề trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, câu chuyện cần được nhìn rộng hơn việc có hay không cộng điểm IELTS.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh đại học năm 2026 tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh tổ chức ở Hà Nội Ảnh: DUY PHẠM

Bộ Giáo dục và đào tạo quyết xóa chuỗi giá trị ảo

TP - Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc ảo, giảng viên ảo là hai trong số những vấn đề cấp bách mà Bộ GD&ĐT thẳng thắn nhìn nhận và ra tối hậu thư giải quyết khi siết chất lượng giáo dục đại học (ĐH).

Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên mùa thứ 14: Vinh danh 62 học sinh giỏi quốc gia và cấp tỉnh

Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên mùa thứ 14: Vinh danh 62 học sinh giỏi quốc gia và cấp tỉnh

Sáng ngày 4/10, Trường Đại học Tân Tạo tổ chức Lễ trao Giải thưởng Hoa Trạng Nguyên mùa thứ 14. Sự kiện tôn vinh 62 học sinh xuất sắc đạt thành tích cao tại các kỳ thi Olympic quốc tế, Học sinh giỏi quốc gia, cấp Tỉnh/Thành phố và các thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại 14 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam và Nam Trung Bộ.

Sinh viên khoa cơ khí một trường đại học thực tập tại doanh nghiệp. Ảnh: Nguyễn Dũng

Đại học thời trí tuệ nhân tạo: Phải đổi cách đào tạo

TP - Xe tự hành cần kỹ sư xử lý dữ liệu và vận hành hệ thống; doanh nghiệp cần sinh viên bước vào dự án mà không mất quá lâu để làm quen… Tại Diễn đàn hợp tác nhà trường - doanh nghiệp năm 2026 ở TPHCM ngày 28/9, những yêu cầu ấy đặt ra câu hỏi cho đại học thời AI: chương trình học thay đổi nhanh đến đâu và ai cùng nhà trường đào tạo người học?

Quảng Ninh giải 'điểm nóng' giao thông cổng trường học

Quảng Ninh giải 'điểm nóng' giao thông cổng trường học

TPO - Tình trạng xe ben, container nườm nượp qua cổng trường đang trở thành mối đe dọa trực tiếp đến an toàn của học sinh. Lực lượng CSGT thành phố Quảng Ninh đang nỗ lực giải bài toán xung đột giao thông giữa xe tải và hàng trăm học sinh lúc tan trường.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe