Dấu ấn hợp tác giữa Tỉnh đoàn Gia Lai và FPT Polytechnic Quy Nhơn vì sự phát triển của thế hệ trẻ

Từ đào tạo kỹ năng, định hướng nghề nghiệp đến chuyển đổi số cộng đồng, mối quan hệ hợp tác giữa trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Quy Nhơn và Tỉnh đoàn Gia Lai đang được triển khai qua nhiều hoạt động hướng trực tiếp đến thanh niên và người dân địa phương. Gần đây nhất, cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon 2026 là điểm nhấn mới trong hành trình đó, khi công nghệ được đưa vào những bài toán gần với đời sống và người trẻ trực tiếp tìm cách giải quyết bằng kiến thức của mình.

Từ thỏa thuận hợp tác đến những hoạt động cụ thể

Trước Gia Lai Youth HackAIthon 2026, FPT Polytechnic Quy Nhơn và Tỉnh đoàn Gia Lai đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, tập trung vào các lĩnh vực đào tạo kỹ năng, hướng nghiệp, kết nối khởi nghiệp và chuyển đổi số cộng đồng. Đây là cơ sở để hai bên phối hợp triển khai các chương trình dành cho thanh niên, đồng thời đưa nguồn lực chuyên môn, công nghệ của nhà trường đến gần hơn với nhu cầu thực tế tại địa phương.

Đồng chí Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai trao giải Nhất cho sinh viên Trương Lâm Tiếu Như - Đại diện đội thi FPT Polytechnic Quy Nhơn

Sự phối hợp này được thể hiện qua nhiều hoạt động trong năm 2026. Trong lĩnh vực chuyển đổi số, hai đơn vị đã phối hợp tổ chức gần 60 lớp "Bình dân học vụ số" cho gần hàng nghìn người dân và hơn 10.000 lượt đoàn viên-thanh niên. Các chương trình hướng đến việc giúp người dân và thanh niên tiếp cận, sử dụng công nghệ trong học tập, công việc và đời sống.

Ở nhóm hoạt động dành cho thiếu nhi, giảng viên FPT Polytechnic tham gia chuỗi “Lớp học cộng đồng Summer 2026”, hướng dẫn học võ Vovinam, thiết kế đồ họa và đào tạo AI. Hai bên cũng phối hợp tổ chức chương trình Trung thu “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” tại An Nhơn Đông, với hơn 500 trẻ em tham gia, trao 100 suất học bổng và quà tặng với tổng trị giá 100 triệu đồng.

Một hoạt động khác cho thấy công nghệ có thể được sử dụng để giải quyết những nhu cầu rất cụ thể của cộng đồng là dự án “Về từ ký ức”. Cán bộ, giảng viên và sinh viên Bộ môn Thiết kế đồ họa FPT Polytechnic Quy Nhơn phối hợp cùng Tỉnh đoàn phục dựng hơn 100 di ảnh liệt sĩ bị hư hỏng theo thời gian, trao lại hình ảnh được phục dựng cho thân nhân các gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh đoàn địa phương trao tặng di ảnh do thầy trò FPT Polytechnic phục dựng cho các gia đình, thân nhân anh hùng liệt sĩ

Ghi nhận những đóng góp của nhà trường đối với phong trào thanh thiếu nhi và các hoạt động chuyển đổi số tại địa phương. Tại lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, FPT Polytechnic Quy Nhơn cũng được Tỉnh đoàn Gia Lai trao Bằng khen, ghi nhận những đóng góp của nhà trường đối với phong trào thanh thiếu nhi và các hoạt động chuyển đổi số tại địa phương.

Cơ hội để người trẻ giải bài toán bằng công nghệ

Gần đây nhất, cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon 2026 tiếp tục mở rộng hướng hợp tác đó. Lần này, hoạt động đặt trọng tâm vào năng lực sáng tạo và ứng dụng công nghệ của thanh niên, lấy chủ đề “Thanh niên Gia Lai sáng tạo cùng AI - Chuyển đổi số vì cộng đồng” diễn ra với sự tham gia của 8 đội thi xuất sắc.

Tỉnh đoàn có mạng lưới tập hợp đông đảo thanh niên. Khi kết hợp hai nguồn lực này, chúng tôi có thể tổ chức các chương trình đào tạo, trang bị cho thanh niên những kỹ năng về chuyển đổi số và khả năng ứng dụng công nghệ vào học tập, công việc cũng như các hoạt động phục vụ cộng đồng, địa phương”, ông Trung chia sẻ.

Ông Nguyễn Quốc Trung - Giám đốc FPT Polytechnic cơ sở Quy Nhơn giới thiệu với các khách mời về các sản phẩm của sinh viên

Em Trương Lâm Tiểu Như - sinh viên ngành Phát triển phần mềm trường Cao đẳng FPT Polytechnic chia sẻ rằng xuất phát từ tình trạng nhiều người lớn tuổi bị lừa đảo qua các thủ đoạn tinh vi của tội phạm trên mạng xã hội, nhóm đã phát triển ý tưởng SILVERSHIELD AI. Đây cũng chính là dự án đạt giải Nhất cuộc thi vì tính ứng dụng và “Cuộc thi là một sân chơi bổ ích, đã cho chúng em cơ hội thử sức với một bài toán thực tế, làm việc liên tục trong thời gian 4 tiếng ngắn ngủi và tự tìm cách hoàn thiện sản phẩm”

Từ một cuộc thi công nghệ đến những lớp học cộng đồng, hoạt động hướng nghiệp, chuyển đổi số hay dự án phục dựng di ảnh liệt sĩ, sự hợp tác giữa Tỉnh đoàn Gia Lai và FPT Polytechnic Quy Nhơn đang được triển khai theo hướng gắn chuyên môn với nhu cầu thực tế. Trong đó, thanh niên vừa là đối tượng được tiếp cận tri thức, kỹ năng, vừa trực tiếp tham gia tạo ra những sáng kiến phục vụ cộng đồng.

Gia Lai Youth HackAIthon 2026 vì vậy không chỉ là một cuộc thi công nghệ dành cho người trẻ, mà còn là góp phần khẳng định thỏa thuận hợp tác có thể được cụ thể hóa thành những hoạt động thiết thực tại địa phương - từ đưa công nghệ đến gần cộng đồng đến tạo môi trường để thanh niên thử sức, phát triển ý tưởng và tìm lời giải cho những vấn đề xung quanh mình.