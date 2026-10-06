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Giới trẻ

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70 gương tiêu biểu đầu tiên được nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh

Xuân Tùng

TPO - Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vừa công bố danh sách 70 cá nhân tiêu biểu được nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 (trước đây là Giải thưởng 15 Tháng 10). Đây là những cán bộ, hội viên có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên.

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Lễ chào cờ trong khuôn khổ Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026 hướng tới dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của tổ chức Hội. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Giải thưởng mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là giải thưởng cao quý của Hội LHTN Việt Nam dành cho cán bộ, hội viên tiêu biểu xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên.

Theo đó, độ tuổi cá nhân được trao giải mở rộng từ dưới 35 tuổi lên dưới 45 tuổi. Một số trường hợp đặc biệt có thành tích xuất sắc nhưng đã 40 tuổi thì Hội đồng xét chọn giải thưởng sẽ quyết định.

Thành phần được xét chọn giải thưởng cũng mở rộng từ cán bộ Hội tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào thanh niên sang cán bộ Đoàn làm công tác Hội, hội viên, thanh niên, cán bộ làm công tác thanh niên trong lực lượng công an, quân đội.

Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 sẽ được trao tặng cán bộ, hội viên vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026).

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là Chủ tịch đầu tiên của Hội LHTN Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ trong việc thể hiện tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm và ý chí kiên cường.

Việc lấy tên Chủ tịch đầu tiên của Hội LHTN Việt Nam - Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - cho giải thưởng cao quý nhất của Hội được kỳ vọng sẽ tạo thêm sự lan tỏa, ý nghĩa giáo dục sâu sắc và tình cảm của thế hệ trẻ đối với các bậc tiền bối cách mạng.

Thường trực Hội cho biết đã xin ý kiến và nhận được sự thống nhất từ gia đình Đại tướng.

Danh sách 70 gương nhận giải thưởng Nguyễn Chí Thanh

1
Mùa Chiến Thắng
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Điện Biên.
2
Trần Văn Dũng
Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu.
3
Nguyễn Lương Nhất Anh
Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La.
4
Bàn Thị Đào
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.
5
Sùng Mạnh Hùng
Uỷ viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang.
6
Đặng Thị Hương
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.
7
Đoàn Thành Công
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lạng Sơn.
8
Đồng Văn Thành
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên.
9
Hà Ngọc Huy
Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cao Bằng.
10
Trần Kim Anh
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Tiền Phong, TP Bắc Ninh.
11
Nguyễn Hồng Hạnh
Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam TP Quảng Ninh.
12
Nguyễn Thị Mai Linh
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ.
13
Trịnh Phương Nam
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình.
14
Mai Thị Mơ
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Bắc Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên.
15
Nguyễn Thị Thủy
Bí thư Thành Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Hải Phòng
16
Vương Thị Luyến
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Lê Đại Hành, TP Hải Phòng.
17
Bùi Thị Thanh Thảo
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng.
18
Đặng Thanh Tú
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
19
Lê Thị Tiểu Hậu
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Đông Ngạc, TP Hà Nội.
20
Lê Thị Thùy Dương
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Gia Lâm, TP Hà Nội.
21
Đỗ Doãn Bách
Ủy viên Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội.
22
Phương Thị Thu Thủy
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Phúc Thọ, TP Hà Nội.
23
Hoàng Lường Tùng
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa.
24
Lô Thị Trung Hiếu
Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An.
25
Nguyễn Đình Khánh
Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An.
26
Trần Đình Huy
Uỷ viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.
27
Nguyễn Thị Huyền Trang
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh.
28
Nguyễn Hồng Tiệp
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh.
29
Lê Ngọc Trí
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
30
Nguyễn Quý Nhật Linh
Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị.
31
Phạm Trần Trúc Mai
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Hải Vân, TP Đà Nẵng.
32
Nguyễn Quốc Công
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng.
33
Phạm Lê Tú
Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
34
Huỳnh Minh Phát
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Tam Anh, TP Đà Nẵng.
34
Đặng Văn Thân
Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi.
36
Hà Thị Bảo Hà
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Bình Điền, TP Huế.
37
Trường Công Sơn
Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.
38
Nguyễn Thành Trung
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai.
39
Ngô Hoàng Khánh Duy
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Xuân An, tỉnh Gia Lai.
40
Nguyễn Nhật Lệ
Ủy viên Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.
41
Phạm Bình Dương
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
42
Đinh Ngọc Bảo Trâm
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hòa.
43
Đỗ Thị Thùy
Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Bảo Thuận, tỉnh Lâm Đồng.
44
Vũ Tiến Dũng
Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng.
45
Hồ Thị Thủy Ngân
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng.
46
Cao Tiến Dũng
Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.
47
Trần Thị Thanh Thanh
Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
48
Đào Lê Ngọc Tuyền
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh.
49
Ngô Quốc Quận
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau.
50
Trần Huỳnh Như
Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cà Mau.
51
Lê Việt Anh
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
52
Trần Quốc Tuấn
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang.
53
Trần Thị Huệ
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Phú An, tỉnh An Giang.
54
Trần Kim Phẳng
Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.
55
Nguyễn Minh Cường
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam trường THPT Hoàng Thái Hiếu, phường Cái Vồn, tỉnh Vĩnh Long.
56
Lê Hoàng Quyết
Bí thư tỉnh Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp
57
Lê Thị Mỹ Lợi
Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp.
58
Lê Thị Ngọc Ngân
Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Mỹ Thành, tỉnh Đồng Tháp.
59
Huỳnh Nguyệt Hạ
Thành viên Hội đồng Huấn luyện Nghiệp vụ và Kỹ năng công tác Hội LHTN Việt Nam TP Hồ Chí Minh.
60
Trần Thị Thanh Thủy
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Hồ Tràm, TP Hồ Chí Minh.
61
Tô Minh Hiếu
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.
62
Nguyễn Trần Chí Hiếu
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường An Hội Đông, TP Hồ Chí Minh.
63
Anh Hồ Hoàng Kha
Hội viên Hội LHTN Việt Nam phường Tân Thành, TP Hồ Chí Minh.
64
Phan Quốc Việt
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Tân An, TP Cần Thơ.
65
Huỳnh Nhật Kỳ
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Khánh Hòa, TP Cần Thơ.
66
Lê Thị Mai Đình
Phó Chủ tịch Hội LHTN phường An Bình, TP Cần Thơ.
67
Dương Hoài Nam
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Công ty CP Hàng không Vietjet.
68
Lê Hoàng Chương
Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam.
69
Trần Bảo Hiếu
Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam.
70
Nguyễn Thị Ngân
Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam Công ty Cao su Lộc Ninh, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam.

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