Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cựu nữ sinh Ngoại thương và khát vọng của người trẻ

Nghiêm Huê

TPO - Xuất sắc trở thành 1 trong 22 thành viên của đoàn đại biểu Việt Nam tham dự chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) lần thứ 50, Trần Hải Anh - cựu sinh viên Khóa 61 chương trình Kinh tế quốc tế, Trường Kinh tế và Quản lý công, Trường Đại học Ngoại thương không giấu được niềm xúc động, tự hào.

Từng là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Thái Bình, thành viên đội tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia môn Ngữ Văn, nữ sinh đã quyết định rẽ hướng sang lĩnh vực kinh tế tại mái trường Ngoại thương.

1791187251107-5464244281574987657-5464244281574987657-8d324ccc7052dd61e2a6c06d54bcd203.jpg
Trần Hải Anh trong lễ tốt nghiệp vừa qua. Ảnh: NVCC

Bước vào giảng đường đại học, Hải Anh từng đối mặt với không ít khó khăn khi phải thích nghi từ lối tư duy văn học sang các môn học đòi hỏi tính logic, tư duy định lượng và các đề tài nghiên cứu khoa học.

Song song với việc học tập và nghiên cứu, Hải Anh sớm khẳng định bản lĩnh của một người trẻ năng động khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Câu lạc bộ Enactus (câu lạc bộ chuyên môn định hướng Kinh doanh - Xã hội) FTU Hà Nội nhiệm kỳ 2024 - 2025; Đội trưởng Đội thi Trường Đại học Ngoại thương lọt Top 8 toàn quốc cuộc thi “Sinh viên thế hệ mới 2024” do VTV3 phối hợp cùng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức; đồng thời vinh dự đón nhận danh hiệu Sinh viên tiêu biểu toàn trường năm học 2024 – 2025 và Sinh viên 5 Tốt cấp Thành phố & cấp Trường trong nhiều năm học liên tiếp.

Khát vọng mang bản sắc văn hóa Việt Nam ra thế giới

Khác với quan điểm cho rằng dân kinh tế chỉ chú trọng tới thương trường, Hải Anh luôn ấp ủ tình yêu sâu sắc đối với cội nguồn văn hóa và lịch sử dân tộc. Cô quan niệm rằng dù hoạt động trong lĩnh vực nào thì nền tảng văn hóa bản địa vững chắc chính là chiếc mỏ neo giúp người trẻ hội nhập mà không hòa tan. Tinh thần này từng được cô cùng đồng đội gửi gắm qua dự án “Sử Truyền Ca” phát sóng trên kênh VTV3 nhằm lan tỏa tình yêu lịch sử Việt Nam đến thế hệ trẻ dưới sự cố vấn chuyên môn từ thầy Nguyễn Huyền Minh - giảng viên Marketing, Truyền thông và Đổi mới sáng tạo & các giảng viên khác trong trường.

1790007235113-5464244281574987657-5464244281574987657-b3f1f88cd05e48e5f1faa60dc37f445f.jpg
Trần Hải Anh (ngồi hàng đầu, ngoài cùng bên trái) và Ban Đối ngoại - Câu lạc bộ Enactus FTU Hanoi nơi Hải Anh là Chủ tịch nhiệm kỳ 2024-2025. Ảnh: NVCC

Tình yêu văn hóa cùng hành trang kỹ năng phong phú đã mở ra cho cô sinh viên Ngoại thương cơ hội bước ra các diễn đàn quốc tế như giành ngôi vị Á quân dự án “Wassayang Village” thuộc chương trình Asia Youth Pacific Exchange Program 2026 tại Hàn Quốc, chương trình Đối thoại Lãnh đạo trẻ Việt Nam - Singapore 2024, chương trình ASEAN Youth Volunteer Program 2024 tại Malaysia.

Được tin tưởng giao trọng trách Lãnh đạo thanh niên của đoàn đại biểu Việt Nam tại chương trình SSEAYP năm nay, Hải Anh cùng các đại biểu đang tích cực tập luyện cho màn trình diễn quốc gia để giới thiệu hình ảnh, lịch sử, văn hóa của Việt Nam cũng như tinh thần thanh niên thời đại mới. Bên cạnh đó, cô cùng các đại biểu trong đoàn cũng đang chuẩn bị các luận điểm sắc bén xoay quanh 8 nhóm chủ đề nghị sự trên tàu như du lịch bền vững, giáo dục chất lượng, thúc đẩy khả năng phục hồi kinh tế hay ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo để cất lên tiếng nói trách nhiệm của thế hệ trẻ Việt Nam.

1790006552955-5464244281574987657-5464244281574987657-923a6a311d24c8f6f6a176bc13ac6474-239.jpg
Hải Anh (người ngồi hàng đầu, ngoài cùng bên phải) cùng đồng đội đến từ 5 quốc gia khác: Đài Loan, Hàn Quốc, Myanmar, Phillipines, Ấn Độ tham dự chương trình Asia Pacific Youth Exchange Program 2026 tại Hàn Quốc. Ảnh: NVCC

Điều đặc biệt trong hành trình chuẩn bị ứng tuyển SSEAYP 2027, Hải Anh lựa chọn xẩm cho phần thi năng khiếu. Không chỉ hát, cô còn vừa gõ phách, rap, kết hợp múa quạt và các động tác trình diễn khác.

1790006568814-5464244281574987657-5464244281574987657-7beb553eb7ca0724fb5111b8f99057e3-6036.jpg
Trần Hải Anh (hàng đầu, thứ hai từ trái sang) tham gia workshop Trường Đại học Royal Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: NVCC

Hải Anh từng đặt chân tới nhiều quốc gia Đông Nam Á như Lào, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore… và một số quốc gia, vùng lãnh thổ khác ở châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc).

Mỗi chuyến đi, theo Hải Anh, điều nhớ nhất là những con người mình gặp, những câu chuyện văn hóa được trao đổi và những góc nhìn khác biệt mà bản thân có cơ hội tiếp nhận. Để rồi mỗi lần trở về, cô không chỉ mang theo những kỷ niệm, mà còn mang theo những góc nhìn đa dạng hơn về thế giới – những điều giúp cô hiểu hơn về sự khác biệt, trân trọng hơn những điểm chung và sẵn sàng trở thành một cầu nối giữa những con người, những nền văn hóa khác nhau.

Xem thêm

#sinh viên #Trường ĐH Ngoại thương #Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản #Nữ sinh

Cùng chuyên mục

Từ nhóm 'con ghét bố mẹ' tăng trăm nghìn thành viên: Người trẻ thực sự mong muốn điều gì?

Từ nhóm 'con ghét bố mẹ' tăng trăm nghìn thành viên: Người trẻ thực sự mong muốn điều gì?

TPO - Những lời giãi bày trong nhóm “con ghét bố mẹ” hé lộ nhiều ấm ức của trẻ trong mối quan hệ với gia đình. Phía sau sự ấm ức, giận dữ ấy là mong muốn được lắng nghe, tôn trọng và thấu hiểu - những điều tưởng nhỏ nhưng có thể quyết định việc một đứa trẻ chọn mở lòng hay khép cửa với cha mẹ.

Hai lần khởi nghiệp trên đôi chân khuyết tật

Hai lần khởi nghiệp trên đôi chân khuyết tật

TPO - Sinh ra với đôi chân dị tật, Hoàng Kim Vị nhiều lần phải bắt đầu lại để tìm một công việc phù hợp. Ở tuổi 34, anh không chỉ tự mở lối cho mình mà còn ấp ủ tạo việc làm cho những người cùng cảnh ngộ. Anh là 1 trong 26 thanh niên khuyết tật tiêu biểu được tuyên dương tại chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” 2026.

Sư đoàn 324 giúp người dân khắc phục hậu quả, bảo vệ môi trường sau lũ

Sư đoàn 324 giúp người dân khắc phục hậu quả, bảo vệ môi trường sau lũ

TPO - Sau những cơn bão và mưa lũ ở miền Tây Nghệ An, bùn đất tràn ngập sân nhà và đường đi, rác còn mắc dưới cống, lớp học chưa thể đón học sinh... Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 (Quân khu 4) lập tức hành quân vào các bản làng, điểm trường, cùng người dân khôi phục môi trường sống, đưa nhịp sinh hoạt trở lại.

Màu áo xanh trên những cánh đồng mùa vàng

Màu áo xanh trên những cánh đồng mùa vàng

TPO - Trên những cánh đồng lúa chín vàng ở Nghệ An, màu áo xanh của đoàn viên, dân quân, công an cùng hòa vào nhịp mùa gặt, giúp những gia đình neo người vượt qua nỗi lo thiếu nhân lực.

Nhớ nắng

Nhớ nắng

Nhà phê bình người Mỹ Hillis Miller đã nói rất hay về sương và bùn trong tiểu thuyết “Bleak House” (Ngôi nhà ảm đạm) của nhà văn người Anh Charles Dickens. Theo đó, bùn là tổng hòa hai nguyên tố nguyên thủy đất và nước, còn sương là của khí và nước, vậy nên sương và bùn tạo cảm giác về một thế giới hồng hoang, đang được xây nên dần rồi thít chặt dần.

Người trẻ 'nhăn mặt' với phim ngắn AI

TPO - Không cần tìm kiếm, người dùng vẫn dễ dàng bắt gặp phim ngắn AI với nội dung 18+, bạo lực trên mạng xã hội. Một bộ phận người trẻ bị cuốn theo cách kể chuyện ngắn, liên tục kích thích tò mò, nhiều người lại đặt câu hỏi về giới hạn nội dung và trách nhiệm kiểm soát những video này.

Tuổi trẻ Đà Nẵng sáng tạo số vì cộng đồng

Tuổi trẻ Đà Nẵng sáng tạo số vì cộng đồng

TPO - Không chỉ trưng bày những sản phẩm sáng tạo, triển lãm Sản phẩm chuyển đổi số trong đoàn viên thanh niên năm 2026 mở ra nhiều không gian để người trẻ Đà Nẵng trải nghiệm, sáng tạo và ứng dụng những công nghệ mới vì cộng đồng, giải quyết những bài toán thực tiễn.

Trải nghiệm làm 'lính cứu hoả nhí'

Trải nghiệm làm 'lính cứu hoả nhí'

TPO - Đông đảo thiếu nhi tham gia chương trình "Kỹ năng Phòng cháy chữa cháy" tại Học viện Phòng cháy chữa cháy (Hà Nội) sáng 4/10 để thực hành thoát nạn và ứng phó sự cố.

Người trẻ làm gì để vượt ‘tường lửa’ khởi nghiệp thế hệ mới?

Người trẻ làm gì để vượt ‘tường lửa’ khởi nghiệp thế hệ mới?

TPO - Khoảng mười năm trước, nói đến khởi nghiệp, người ta nghĩ ngay đến một người trẻ có ý tưởng, lập công ty và đi lên từ con số 0. Giờ đây, người trẻ tiếp quản và làm mới doanh nghiệp gia đình, mua lại một công ty để tái cấu trúc hay đưa công nghệ vào ngành truyền thống cũng là khởi nghiệp. Điều quan trọng không phải doanh nghiệp ra đời khi nào, mà người trẻ tạo ra được giá trị mới gì.

Thanh niên Quảng Ninh chào cờ tại nơi Bác Hồ về thăm

Thanh niên Quảng Ninh chào cờ tại nơi Bác Hồ về thăm

TPO - Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống, Hội LHTN Việt Nam thành phố Quảng Ninh đã tổ chức Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" mang đầy ý nghĩa dưới mưa với sự tham gia của hơn 300 đoàn viên, thanh niên.

Nữ sinh dùng AI đưa sách đến người khiếm thị

Nữ sinh dùng AI đưa sách đến người khiếm thị

TPO - Từ một cuốn hồi ký, Thái Bình Thảo Nguyên - học sinh lớp 11 Trường THPT Hà Huy Tập (Nghệ An), dùng AI để chuyển nội dung sách thành những sản phẩm dễ tiếp cận hơn, hướng tới người khiếm thị và những người gặp khó khăn khi đọc.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe