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Tỉnh Đoàn Ninh Bình kiện toàn nhân sự và công bố quyết định công tác cán bộ

Xuân Tùng

TPO - Tỉnh Đoàn Ninh Bình vừa tổ chức hội nghị kiện toàn, bổ sung Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; công bố quyết định về công tác cán bộ.

Ngày 5/10, Tỉnh Đoàn Ninh Bình tổ chức Hội nghị kiện toàn, bổ sung Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; công bố Quyết định về công tác cán bộ.

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Anh Trần Ngọc Nam chúc mừng 3 anh, chị tham gia Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Ninh Bình khóa I. Ảnh: CTV

Hội nghị đã tiến hành bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Ninh Bình khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, 3 anh chị tham gia Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Ninh Bình gồm: Anh Lê Tiến Đạt - Trợ lý thanh niên, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; chị Nguyễn Diệu Linh - Bí thư Đoàn phường Hoa Lư và anh Đỗ Ngọc Dương - Quyền Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh.

Tại hội nghị, Tỉnh Đoàn Ninh Bình đã công bố và trao quyết định Quyền Bí thư Đoàn phường Nam Định đối với chị Trần Thu Hà – Phó Bí thư phụ trách Đoàn phường Nam Định.

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Anh Trần Ngọc Nam trao quyết định đối với chị Trần Thu Hà. Ảnh: CTV

Tại hội nghị, anh Trần Ngọc Nam - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình nhấn mạnh, việc kiện toàn, bổ sung nhân sự Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là yêu cầu quan trọng nhằm tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, kịp thời đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình.

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Anh Trần Ngọc Nam - Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTV

Việc kiện toàn, bổ sung Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn và công bố quyết định về công tác cán bộ là cơ sở quan trọng để tiếp tục củng cố tổ chức, phân công nhiệm vụ phù hợp, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ Đoàn, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới.

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