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Giới trẻ

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Hai lần khởi nghiệp trên đôi chân khuyết tật

Thu Hiền

TPO - Sinh ra với đôi chân dị tật, Hoàng Kim Vị nhiều lần phải bắt đầu lại để tìm một công việc phù hợp. Ở tuổi 34, anh không chỉ tự mở lối cho mình mà còn ấp ủ tạo việc làm cho những người cùng cảnh ngộ. Anh là 1 trong 26 thanh niên khuyết tật tiêu biểu được tuyên dương tại chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” 2026.

Đi qua những giới hạn của đôi chân

34 tuổi, Hoàng Kim Vị (xã Yên Trung, Nghệ An) vẫn đi lại khó khăn bởi dị tật bẩm sinh. Ngay từ khi chào đời, đôi bàn chân của anh đã bị lật ngược. Dù trải qua phẫu thuật, việc di chuyển vẫn là trở ngại trong cuộc sống. “Sau phẫu thuật, tôi có thể đi lại nhưng lực chân vẫn yếu, nhiều lúc đang đi lại bị vấp ngã”, Vị kể.

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Hoàng Kim Vị - chàng trai khuyết tật giàu nghị lực.

Tốt nghiệp THPT, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, Vị phải nghỉ học. Bốn năm sau, anh quyết định học nghề điện tử với hy vọng tìm được công việc phù hợp với sức khỏe. Nhưng con đường ấy nhanh chóng dang dở. Sau vài tháng học, nghe bạn bè khuyên nên chọn nghề khác bởi đôi chân khó đáp ứng những công việc phải leo trèo, Vị trở về quê.

Không có việc làm ổn định, anh bắt đầu tìm hướng đi khác. Nhận thấy vùng bán sơn địa nơi gia đình sinh sống có điều kiện phát triển chăn nuôi, Vị nghĩ đến việc xây dựng một gia trại.

Với khoản vay 100 triệu đồng từ tổ chức Đoàn và chương trình hỗ trợ thanh niên yếu thế lập nghiệp, anh bắt đầu nuôi gà, vịt, ngan, dê, bò, lợn. Không có nhiều kinh nghiệm, Vị tự tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc, phòng dịch, học cách phát triển đàn vật nuôi.

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Hoàng Kim Vị đạt giải tại Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên năm 2025.

Những chuồng trại ngày một đầy lên. Mô hình chăn nuôi mang về cho gia đình khoảng 150-200 triệu đồng mỗi năm.

Năm 2020, mô hình chăn nuôi sinh thái của Vị được Tỉnh Đoàn Nghệ An trao giải ba tại cuộc thi “Khởi nghiệp sáng tạo thanh, thiếu niên”. Giải thưởng trở thành động lực để anh tiếp tục mở rộng chuồng trại. Thế nhưng, càng phát triển, công việc càng đòi hỏi nhiều sức lực.

Đôi chân vốn đã không thuận lợi khiến Vị ngày càng khó đáp ứng công việc. Năm 2022, anh đưa ra một quyết định không dễ dàng: Bàn giao gia trại cho anh trai tiếp quản, còn mình bắt đầu lại với nghề điện tử.

Học lại nghề để tự mở một cánh cửa

Cơ duyên trở lại với nghề điện tử đến từ một lần sửa đồ dùng trong gia đình. “Một lần tôi mang đồ điện đến tiệm sửa chữa nhưng do chủ tiệm bận nên phải để lại nhiều ngày. Vì gia đình cần dùng, tôi mày mò tự sửa. Thấy tôi có chút khả năng, chủ tiệm hướng dẫn thêm một số cách sửa chữa nhỏ”, anh Vị kể.

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Ở tuổi 30, Hoàng Kim Vị quay trở lại học nghề tại Trường Cao đẳng nghề Việt Đức (Nghệ An).

Từ trải nghiệm đó, Vị nhận ra công việc sửa chữa có thể phù hợp hơn với điều kiện sức khỏe của mình. Anh quyết định học lại. Ở tuổi 30, anh đăng ký học Trung cấp Điện tử công nghiệp tại Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An.

Trở lại trường khi nhiều bạn học còn ít tuổi hơn mình, anh không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng. “Học với các bạn ít tuổi hơn nhiều, ban đầu tôi cũng lo lắng. Nhưng tôi nghĩ mình đã từng nghỉ học một lần và đó là sai lầm lớn. Vì vậy, lần này tôi phải cố gắng đến cùng”, anh nói.

Không chỉ học, Vị tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, được tập thể lớp tín nhiệm làm cán bộ Đoàn, sau đó tham gia Ban Chấp hành Liên chi đoàn Khoa Điện. Những nỗ lực trong học tập và phong trào giúp anh nhận 3 giấy khen của Đoàn trường.

Các dự án khởi nghiệp cũng tiếp tục đến với Vị. Năm 2023 và 2025, hai dự án do anh làm nhóm trưởng cùng đạt giải Ba tại Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo trong học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An. Tháng 6/2024, Vị được xem xét, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

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Hoàng Kim Vị thuyết trình về dự án cơ sở chăn nuôi và cung ứng các sản phẩm gia cầm tại cuộc thi khởi nghiệp do Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức.

Tốt nghiệp Trung cấp Điện tử công nghiệp, anh không dừng lại. Nhận thấy kiến thức vẫn chưa đủ để làm chủ một công việc, Vị tiếp tục học Cao đẳng Điện lạnh. Hơn một năm qua, anh phụ việc tại một trung tâm sửa chữa, bảo hành thiết bị điện, điện tử ở phường Trường Vinh.

Mỗi ngày làm việc, anh vừa học thêm nghề vừa quan sát cách một cơ sở sửa chữa vận hành. Từ những trải nghiệm đó, ý tưởng về một cơ sở của riêng mình dần rõ hình hài. Anh dự định mở trung tâm kinh doanh, sửa chữa thiết bị điện dân dụng với ba hướng chính: Bán thiết bị điện gia dụng, xây dựng đội ngũ thợ sửa chữa tại nhà và tạo việc làm cho người khuyết tật.

“Tôi từng rất khó khăn khi tìm một công việc phù hợp với sức khỏe. Tôi hiểu cảm giác muốn làm việc nhưng có những cánh cửa không dễ mở với người khuyết tật. Nếu có điều kiện, tôi muốn những người cùng cảnh ngộ có thể đến học nghề, làm việc và có thu nhập bằng chính sức lao động của mình”, Vị chia sẻ.

Từ ý tưởng đó, Vị xây dựng dự án “Trung tâm kinh doanh, sửa chữa thiết bị điện dân dụng và tạo việc làm cho người khuyết tật”, tham gia chương trình “Thanh niên khuyết tật khởi nghiệp”. Dự án được Tỉnh Đoàn Nghệ An lựa chọn tham gia bình chọn chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt”.

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Hoàng Kim Vị là một trong 26 thanh niên tiêu biểu được trao tặng giải thưởng “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026.

Tháng 9/2026, tại Hà Nội, Hoàng Kim Vị là một trong 26 thanh niên tiêu biểu được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng giải thưởng “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026.

Nhận giải thưởng, anh không nói nhiều về thành tích. Vị nhắc đến những lần mình từng bỏ cuộc, những lần phải học lại và bắt đầu lại. Bởi với anh, hành trình ấy không chỉ để chứng minh rằng đôi chân khuyết tật vẫn có thể bước đi, mà còn để tìm ra một cách sống có ích. “Chúng ta hãy luôn cố gắng mỗi ngày, để khi một ngày trôi qua, mình lại trở thành một phiên bản tốt hơn ngày hôm qua”, Hoàng Kim Vị chia sẻ.

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#khởi nghiệp #khuyết tật #nghị lực #chăn nuôi #điện tử #dự án #tỏa sáng nghị lực #Hoàng Kim Vị #Thanh niên khuyết tật khởi nghiệp #Tỏa sáng nghị lực Việt

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