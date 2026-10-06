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Pháp luật

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Đang xét xử vụ thảm án khiến 3 mẹ con tử vong ở Đồng Nai

Văn Quân
Nguyễn Tiến

TPO - Hôm nay, ngày 6/10, Tòa án nhân dân TP. Đồng Nai xét xử sơ thẩm vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Bình Minh khiến 3 mẹ con tử vong, người chồng bị thương nặng đến nay chưa thể tham dự phiên tòa.

Sáng nay, ngày 6/10, TAND TP. Đồng Nai xét xử công khai vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người vô tội tử vong, 1 người bị thương nặng xảy ra tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh.

Theo quyết định đưa vụ án hình sự ra xét xử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2005, ngụ phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) bị Viện KSND TP. Đồng Nai truy tố về các tội “Giết người” và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

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Bị cáo Nguyễn Đức Anh tại phiên tòa sáng 6/10.
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Một phân cảnh thực nghiệm, đối tượng Nguyễn Đức Anh đột nhập vào nhà bị hại.

HĐXX gồm: Thẩm phán Võ Thị Thanh Phượng (Chủ tọa phiên tòa), thẩm phán Trần Nam Phương cùng các Hội thẩm nhân dân: Đoàn Văn Đây, Dương Thanh Long và Bùi Tấn Đô. Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa là ông Nguyễn Hoàng Phong (Kiểm sát viên).

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Anh trai anh N.V.Q- nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án sẽ đại diện theo ủy quyền tham gia phiên tòa.

Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Anh và chị Đ.T.P.A. từng có quan hệ tình cảm. Sau khi chị P.A. chủ động chia tay, ngày 3/9/2026, Đức Anh tìm đến nhà chị này và tìm cách đột nhập nhưng không thành do cửa bị khóa.

Sau đó, Nguyễn Đức Anh trèo sang nhà anh N.V.Q. ở liền kề nhà chị P.A và đột nhập vào bên trong. Tại đây, Đức Anh dùng dao tấn công anh Q. là chủ nhà. Trong lúc chống trả để bảo vệ bản thân, anh Q. khiến Đức Anh bị thương.

Tuy nhiên, Đức Anh tiếp tục truy đuổi anh Q. ra khu vực đường phía trước nhà và dùng dao tấn công nhiều lần. Anh Q. bị nhiều thương tích nghiêm trọng, với tỷ lệ tổn thương cơ thể được xác định là 76%.

Sau khi tấn công anh Q., Nguyễn Đức Anh quay vào nhà và tiếp tục tấn công các thành viên còn lại trong gia đình. Vụ tấn công khiến chị H.T.M. (vợ anh Q.), cháu N.N.H. (sinh năm 2025) và cháu N.T.H. (sinh năm 2015, cùng là con của anh Q.) tử vong.

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, lực lượng Công an TP. Đồng Nai đã bắt giữ Nguyễn Đức Anh tại hiện trường.

Ngày 5/10, luật sư Đậu Thị Quyên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại trong vụ án, cho biết anh Nguyễn Viết Q. (41 tuổi), nạn nhân sống sót trong vụ án không thể trực tiếp tham dự phiên tòa do tình trạng sức khoẻ và tâm lý chưa cho phép. Anh trai anh Q. sẽ là đại diện ủy quyền để tham gia phiên xét xử.

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