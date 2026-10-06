Nước ngập bắp chân, khách xắn quần ăn cỗ đám hỏi ở Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập rạp đám hỏi của cô dâu Diệu Thảo và chú rể Hải Định (Hà Tĩnh), nhiều quan khách vẫn vui vẻ dự tiệc, chia vui cùng gia đình hai bên.

Hôm 4/10, một ngày trước đám hỏi của cô dâu Diệu Thảo (sinh năm 2004) và chú rể Hải Định (cùng ở xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh), khu vực xảy ra mưa lớn. Đến sáng sớm 5/10, trời tạnh mưa, thậm chí có lúc hửng nắng. Gia đình hai bên mừng rỡ, những tưởng thời tiết đã thuận lợi hơn cho sự kiện trọng đại.

Tuy nhiên khoảng 10h, khi nhà trai, cách đó khoảng 10 phút chạy xe, chuẩn bị tới nhà gái làm lễ, trời bắt đầu mưa lớn trở lại. Con đường sát nhà cô dâu nhanh chóng bị ngập, nước dồn ứ tràn vào cả rạp cưới.

"Ban đầu, chúng tôi vẫn nghĩ không thể ngập cao quá được, nhưng không ngờ mực nước ngày càng lên, đỉnh điểm tới ngang bắp chân người lớn", Thảo kể.

Vì đã sát giờ, hai bên gia đình không thể hoãn lại, đành tiến hành các thủ tục và đón khách như bình thường. Mưa lớn còn kèm sấm chớp khiến cả hôn trường thấp thỏm, sợ xảy ra sự cố hoặc mất điện giữa chừng.

May mắn sau đó, sự kiện diễn ra suôn sẻ, quan khách tới dự cũng vui vẻ xắn quần, ngồi co cao chân ăn cỗ.

"Nhiều người còn động viên, nói với vợ chồng tôi rằng theo quan niệm dân gian, mưa gió vào ngày cưới được xem như điềm lành, tượng trưng cho sự sinh sôi, tài lộc", Thảo kể, cho biết đây cũng là kỷ niệm đáng nhớ của hai vợ chồng.

Quan khách cùng dâu rể xắn quần, co chân ngồi ăn cỗ.

Hình ảnh dâu rể cùng quan khách xắn quần, lội nước cũng không xa lạ với nhiều địa phương vào mùa mưa lũ, đặc biệt ở các khu vực trũng thấp. Giữa tháng 9, mưa lũ cũng khiến rạp cưới của cô dâu Dương My và chú rể Thái Huỳnh (xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) ngập khoảng 40 cm.

Sau bữa tối thân mật trước ngày lễ chính, nước vẫn chưa rút, hai gia đình lo lắng, thậm chí nghĩ đến việc hoãn cưới để đảm bảo an toàn. Song may mắn, khoảng 23h nước xuống dần, mọi người thức trắng đêm dọn dẹp, chuẩn bị hôn trường cho hôm sau. Buổi sáng ngày vui, đường vào nhà cô dâu đã rút hết nước, lễ vu quy diễn ra suôn sẻ, đúng kế hoạch khiến gia đình hai bên "thở phào".

Khách đứng ăn cỗ ở đám cưới cô dâu Dương My và chú rể Thái Huỳnh. Ảnh: NVCC.

Do không khí lạnh kết hợp với địa hình đón gió, mưa lớn đang diễn ra trên diện rộng ở miền Trung. Trong đó, ngày và đêm 5/10, Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70 mm, có nơi mưa rất to trên 160 mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, trong ngày và đêm 6/10, vùng mưa lớn ở miền Trung có xu hướng mở rộng và dịch dần về phía nam. Các khu vực chịu ảnh hưởng chính gồm phía nam Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi, với tổng lượng mưa phổ biến 50-100 mm, một số nơi có thể vượt 200 mm. Từ ngày 6/10 đến hết đêm 8/10, lượng mưa tại Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi được dự báo phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 400 mm. Riêng phía nam Quảng Trị và Huế có thể ghi nhận 300-400 mm, cá biệt trên 600 mm. Đợt mưa diện rộng được dự báo còn kéo dài đến khoảng ngày 10-11/10. Mưa lớn liên tục làm gia tăng nguy cơ ngập tại vùng trũng thấp, đô thị và khu công nghiệp, đồng thời có thể gây lũ quét ở sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các khu vực sườn dốc.

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