Cựu nữ sinh Ngoại thương mang khát vọng người trẻ lên Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản

TPO - Xuất sắc trở thành 1 trong 22 thành viên của đoàn đại biểu Việt Nam tham dự chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) lần thứ 50, Trần Hải Anh - cựu sinh viên Khóa 61 chương trình Kinh tế quốc tế, Trường Kinh tế và Quản lý công, Trường Đại học Ngoại thương không giấu được niềm xúc động, tự hào.

Từng là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Thái Bình, thành viên đội tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia môn Ngữ Văn, nữ sinh đã quyết định rẽ hướng sang lĩnh vực kinh tế tại mái trường Ngoại thương.

Trần Hải Anh trong lễ tốt nghiệp vừa qua. Ảnh: NVCC

Bước vào giảng đường đại học, Hải Anh từng đối mặt với không ít khó khăn khi phải thích nghi từ lối tư duy văn học sang các môn học đòi hỏi tính logic, tư duy định lượng và các đề tài nghiên cứu khoa học.

Song song với việc học tập và nghiên cứu, Hải Anh sớm khẳng định bản lĩnh của một người trẻ năng động khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Câu lạc bộ Enactus (câu lạc bộ chuyên môn định hướng Kinh doanh - Xã hội) FTU Hà Nội nhiệm kỳ 2024 - 2025; Đội trưởng Đội thi Trường Đại học Ngoại thương lọt Top 8 toàn quốc cuộc thi “Sinh viên thế hệ mới 2024” do VTV3 phối hợp cùng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức; đồng thời vinh dự đón nhận danh hiệu Sinh viên tiêu biểu toàn trường năm học 2024 – 2025 và Sinh viên 5 Tốt cấp Thành phố & cấp Trường trong nhiều năm học liên tiếp.

Khát vọng mang bản sắc văn hóa Việt Nam ra thế giới

Khác với quan điểm cho rằng dân kinh tế chỉ chú trọng tới thương trường, Hải Anh luôn ấp ủ tình yêu sâu sắc đối với cội nguồn văn hóa và lịch sử dân tộc. Cô quan niệm rằng dù hoạt động trong lĩnh vực nào thì nền tảng văn hóa bản địa vững chắc chính là chiếc mỏ neo giúp người trẻ hội nhập mà không hòa tan. Tinh thần này từng được cô cùng đồng đội gửi gắm qua dự án “Sử Truyền Ca” phát sóng trên kênh VTV3 nhằm lan tỏa tình yêu lịch sử Việt Nam đến thế hệ trẻ dưới sự cố vấn chuyên môn từ thầy Nguyễn Huyền Minh - giảng viên Marketing, Truyền thông và Đổi mới sáng tạo & các giảng viên khác trong trường.

Trần Hải Anh (ngồi hàng đầu, ngoài cùng bên trái) và Ban Đối ngoại - Câu lạc bộ Enactus FTU Hanoi nơi Hải Anh là Chủ tịch nhiệm kỳ 2024-2025. Ảnh: NVCC

Tình yêu văn hóa cùng hành trang kỹ năng phong phú đã mở ra cho cô sinh viên Ngoại thương cơ hội bước ra các diễn đàn quốc tế như giành ngôi vị Á quân dự án “Wassayang Village” thuộc chương trình Asia Youth Pacific Exchange Program 2026 tại Hàn Quốc, chương trình Đối thoại Lãnh đạo trẻ Việt Nam - Singapore 2024, chương trình ASEAN Youth Volunteer Program 2024 tại Malaysia.

Được tin tưởng giao trọng trách Lãnh đạo thanh niên của đoàn đại biểu Việt Nam tại chương trình SSEAYP năm nay, Hải Anh cùng các đại biểu đang tích cực tập luyện cho màn trình diễn quốc gia để giới thiệu hình ảnh, lịch sử, văn hóa của Việt Nam cũng như tinh thần thanh niên thời đại mới. Bên cạnh đó, cô cùng các đại biểu trong đoàn cũng đang chuẩn bị các luận điểm sắc bén xoay quanh 8 nhóm chủ đề nghị sự trên tàu như du lịch bền vững, giáo dục chất lượng, thúc đẩy khả năng phục hồi kinh tế hay ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo để cất lên tiếng nói trách nhiệm của thế hệ trẻ Việt Nam.

Hải Anh (người ngồi hàng đầu, ngoài cùng bên phải) cùng đồng đội đến từ 5 quốc gia khác: Đài Loan, Hàn Quốc, Myanmar, Phillipines, Ấn Độ tham dự chương trình Asia Pacific Youth Exchange Program 2026 tại Hàn Quốc. Ảnh: NVCC

Điều đặc biệt trong hành trình chuẩn bị ứng tuyển SSEAYP 2027, Hải Anh lựa chọn xẩm cho phần thi năng khiếu. Không chỉ hát, cô còn vừa gõ phách, rap, kết hợp múa quạt và các động tác trình diễn khác.

Trần Hải Anh (hàng đầu, thứ hai từ trái sang) tham gia workshop Trường Đại học Royal Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: NVCC

Hải Anh từng đặt chân tới nhiều quốc gia Đông Nam Á như Lào, Thái Lan, Campuchia, Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore… và một số quốc gia, vùng lãnh thổ khác ở châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc).

Mỗi chuyến đi, theo Hải Anh, điều nhớ nhất là những con người mình gặp, những câu chuyện văn hóa được trao đổi và những góc nhìn khác biệt mà bản thân có cơ hội tiếp nhận. Để rồi mỗi lần trở về, cô không chỉ mang theo những kỷ niệm, mà còn mang theo những góc nhìn đa dạng hơn về thế giới – những điều giúp cô hiểu hơn về sự khác biệt, trân trọng hơn những điểm chung và sẵn sàng trở thành một cầu nối giữa những con người, những nền văn hóa khác nhau.