Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Hành trình 4 năm người trẻ hình thành thói quen thu gom và tái chế chai nhựa

P.V

Phân loại chai nhựa, lon nhôm sau khi sử dụng đang dần trở thành một thói quen trong đời sống hằng ngày của người trẻ. Đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp triển khai, chương trình “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối” của Coca-Cola tiếp tục mở rộng mạng lưới thu gom tiện lợi ở Hà Nội cùng TP.HCM, mang đến trải nghiệm thực tiễn giúp thế hệ trẻ dễ dàng chung tay thu gom và tái chế mỗi ngày.

Sự thay đổi từ thói quen nhỏ

Nếu như vài năm trước, việc phân loại một chai nhựa sau khi sử dụng vẫn còn mang lại cảm giác ngần ngại hoặc bị xem như một nghĩa vụ môi trường xa vời, thì nay, hình ảnh các bạn trẻ chủ động phân loại và thu gom chai nhựa, lon nhôm đã trở nên vô cùng quen thuộc.

Sự thay đổi này không đến từ những lời kêu gọi lý thuyết hay những khái niệm chung ở trường lớp. Điều mà thế hệ trẻ tìm kiếm không phải là bài học về việc tại sao phải bảo vệ môi trường, mà là những hoạt động thu gom đời thường, tiện lợi để hình thành một thói quen tự nhiên mỗi ngày. Trong hơn 3 năm qua, Gen Z liên tục được tiếp cận với mô hình thu gom và tái chế hiện đại, tiện lợi thông qua chương trình “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối” từ Coca-Cola. Người trẻ bắt đầu hiểu hơn về giá trị của việc tái chế và nhận thức rõ rằng mỗi chai nhựa, lon nhôm rỗng đều có thể tiếp tục một vòng đời mới.

Hành trình 4 năm người trẻ hình thành thói quen thu gom và tái chế chai nhựa ảnh 1

“Nhiều người trẻ tích cực tham gia thu gom tại điểm trường đại học.”

Thay vì phải tốn công sức tìm kiếm những điểm xử lý rác xa xôi, các bạn trẻ giờ đây có thể bắt gặp các máy thu gom tự động BOTOL tại các chung cư, ga metro TPHCM hay các điểm thu gom thủ công và trường đại học ở TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Với tổng cộng 30 địa điểm thu gom, việc phân loại chai nhựa hay lon nhôm rỗng vì thế trở nên đơn giản như một điểm dừng chân trên đường đi học, đi làm và đi chơi.

Trải nghiệm công nghệ hiện đại cũng đóng vai trò như một cú hích nhẹ nhàng. Từ việc tìm điểm thu gom gần nhất, gửi chai đi tái chế, quét QR tích điểm đến theo dõi Bảng xếp hạng hàng tuần, tất cả thao tác đều dễ dàng và tiện lợi trên Mini-App Zalo của chương trình. Trong thời gian từ 21/09 – 13/12/2026, người tham gia sẽ có cơ hội đổi lấy các voucher ưu đãi hằng tuần và nhiều phần quà hấp dẫn chung cuộc lên đến 3 triệu đồng.

Phong trào thu gom và tái chế trong cộng đồng sinh viên

Phối hợp cùng Báo Tiền Phong tại 10 trường đại học lớn ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, chương trình “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối” do Coca-Cola triển khai đã liên tiếp nhiều năm liền tạo nên một phong trào thi đua sôi nổi giữa cộng đồng sinh viên. Năm nay, từng chiếc vỏ chai gửi đi được nhân đôi khi số lượng chai thu gom được quy đổi thành các suất học bổng tiếp sức cho những bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại các trường tham gia.

“Các bạn sinh viên Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) xếp hàng chờ tới lượt thu gom”

Theo bạn Nguyễn Triệu Luân - sinh viên trường HUTECH, bảo vệ môi trường không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc quá lớn. “Chúng ta có thể bắt đầu từ việc rất đơn giản như phân loại và đưa chai nhựa đã sử dụng đến đúng nơi thu gom để tái chế. Là thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Sức Sống Trẻ HUTECH, mình mong muốn cùng các bạn trẻ lan tỏa những thói quen tích cực này. Khi mỗi người cùng thay đổi một hành động nhỏ, chúng ta sẽ tạo nên một thay đổi lớn cho môi trường.”, Luân chia sẻ thêm.

Cùng chung niềm hào hứng, bạn Minh Trí (sinh viên đại học Phenikaa) cho biết: “Tái chế giúp những chai nhựa đã qua sử dụng không trở thành rác thải bị bỏ đi một cách lãng phí. Khi được thu gom và xử lý đúng cách, chúng có thể tiếp tục được sử dụng để tạo ra những sản phẩm mới. Quan trọng hơn, việc này giúp mỗi người hình thành ý thức sử dụng và xử lý rác thải có trách nhiệm hơn.”

Bên cạnh hoạt động thi đua diễn ra mạnh mẽ tại các trường đại học, nhiều bạn trẻ cũng tham gia hành trình tái sinh chai nhựa như một thói quen mỗi ngày tại các điểm máy thu gom BOTOL ở các ga metro TP.HCM. Bạn Thanh Vy (sống tại TP.HCM): “Mình luôn có thói quen gom sẵn các chai nhựa dùng trong tuần, để mỗi lần ghé các trạm metro, mình sẽ tiện tay bỏ luôn vào máy. Địa điểm thuận lợi, thao tác trên máy và mini-app cũng mượt mà, giúp mình cảm thấy thói quen phân loại bao bì hằng ngày trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.”

“Người dân dễ dàng sử dụng máy thu gom BOTOL trong chương trình tái chế của Coca-Cola ngay tại các điểm cộng đồng.”

Sự hưởng ứng nhiệt thành từ thế hệ trẻ là minh chứng cho một sự chuyển dịch thói quen mới thành công thông qua nỗ lực hơn 3 năm qua từ Coca-Cola. Bằng việc lắng nghe và đem đến những trải nghiệm thực tiễn, tiện lợi, chương trình “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối” đã chung tay hình thành thói quen thu gom trong giới trẻ, lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng và góp phần giảm rác thải nhựa.

#Chai nhựa tái sinh #Thu gom chai nhựa #Tái chế rác thải #Coca-Cola #Phân loại rác

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng đưa Robotics đến với học sinh miền núi

Đà Nẵng đưa Robotics đến với học sinh miền núi

TPO - Khoảng 300 học sinh THCS tại các địa bàn miền núi Đà Nẵng được trải nghiệm Robotics và STEAM qua chuỗi “Robotics Day” với các hoạt động lắp ráp, lập trình robot và phát triển ý tưởng từ những vấn đề thực tế tại địa phương.

70 gương tiêu biểu đầu tiên được nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh

70 gương tiêu biểu đầu tiên được nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh

TPO - Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vừa công bố danh sách 70 cá nhân tiêu biểu được nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 (trước đây là Giải thưởng 15 Tháng 10). Đây là những cán bộ, hội viên có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên.

Từ nhóm 'con ghét bố mẹ' tăng trăm nghìn thành viên: Người trẻ thực sự mong muốn điều gì?

Từ nhóm 'con ghét bố mẹ' tăng trăm nghìn thành viên: Người trẻ thực sự mong muốn điều gì?

TPO - Những lời giãi bày trong nhóm “con ghét bố mẹ” hé lộ nhiều ấm ức của trẻ trong mối quan hệ với gia đình. Phía sau sự ấm ức, giận dữ ấy là mong muốn được lắng nghe, tôn trọng và thấu hiểu - những điều tưởng nhỏ nhưng có thể quyết định việc một đứa trẻ chọn mở lòng hay khép cửa với cha mẹ.

Cựu nữ sinh Ngoại thương mang khát vọng người trẻ lên Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản

Cựu nữ sinh Ngoại thương mang khát vọng người trẻ lên Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản

TPO - Xuất sắc trở thành 1 trong 22 thành viên của đoàn đại biểu Việt Nam tham dự chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) lần thứ 50, Trần Hải Anh - cựu sinh viên Khóa 61 chương trình Kinh tế quốc tế, Trường Kinh tế và Quản lý công, Trường Đại học Ngoại thương không giấu được niềm xúc động, tự hào.

Hai lần khởi nghiệp trên đôi chân khuyết tật

Hai lần khởi nghiệp trên đôi chân khuyết tật

TPO - Sinh ra với đôi chân dị tật, Hoàng Kim Vị nhiều lần phải bắt đầu lại để tìm một công việc phù hợp. Ở tuổi 34, anh không chỉ tự mở lối cho mình mà còn ấp ủ tạo việc làm cho những người cùng cảnh ngộ. Anh là 1 trong 26 thanh niên khuyết tật tiêu biểu được tuyên dương tại chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” 2026.

Sư đoàn 324 giúp người dân khắc phục hậu quả, bảo vệ môi trường sau lũ

Sư đoàn 324 giúp người dân khắc phục hậu quả, bảo vệ môi trường sau lũ

TPO - Sau những cơn bão và mưa lũ ở miền Tây Nghệ An, bùn đất tràn ngập sân nhà và đường đi, rác còn mắc dưới cống, lớp học chưa thể đón học sinh... Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 (Quân khu 4) lập tức hành quân vào các bản làng, điểm trường, cùng người dân khôi phục môi trường sống, đưa nhịp sinh hoạt trở lại.

Màu áo xanh trên những cánh đồng mùa vàng

Màu áo xanh trên những cánh đồng mùa vàng

TPO - Trên những cánh đồng lúa chín vàng ở Nghệ An, màu áo xanh của đoàn viên, dân quân, công an cùng hòa vào nhịp mùa gặt, giúp những gia đình neo người vượt qua nỗi lo thiếu nhân lực.

Nhớ nắng

Nhớ nắng

Nhà phê bình người Mỹ Hillis Miller đã nói rất hay về sương và bùn trong tiểu thuyết “Bleak House” (Ngôi nhà ảm đạm) của nhà văn người Anh Charles Dickens. Theo đó, bùn là tổng hòa hai nguyên tố nguyên thủy đất và nước, còn sương là của khí và nước, vậy nên sương và bùn tạo cảm giác về một thế giới hồng hoang, đang được xây nên dần rồi thít chặt dần.

Ma Thị Phương (ngoài cùng, bên phải) coi chiếc máy tính như một người bạn đồng hành giúp cô bước ra thế giới hòa nhập với cộng đồng

Cô gái khiếm thị bước ra thế giới

TP - Không gục ngã trước những biến cố sức khỏe và thử thách của cuộc sống, cô gái khiếm thị Ma Thị Phương (SN 2001, tốt nghiệp đại học với GPA 3,89/4,0, chinh phục IELTS 7.5, giành nhiều học bổng quốc tế), đã đưa tiếng nói của người khuyết tật Việt Nam đến nhiều diễn đàn ngoài biên giới.

Người trẻ 'nhăn mặt' với phim ngắn AI

TPO - Không cần tìm kiếm, người dùng vẫn dễ dàng bắt gặp phim ngắn AI với nội dung 18+, bạo lực trên mạng xã hội. Một bộ phận người trẻ bị cuốn theo cách kể chuyện ngắn, liên tục kích thích tò mò, nhiều người lại đặt câu hỏi về giới hạn nội dung và trách nhiệm kiểm soát những video này.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe