Biết bị điều tra, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa 'gấp rút' gặp con trai bầu Đoan trả lại 200.000 USD

TPO - Ông Nguyễn Văn Thi (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) bị cáo buộc nhận 200.000 USD của bầu Đoan. Khi bị điều tra, ông tìm cách gặp con trai ông Đoan để trả lại tiền và hướng dẫn viết giấy nhận lại tiền với nội dung "ông Thi gửi lại để tài trợ cho đội bóng".

22 bị can bị đề nghị truy tố 4 tội

Như Tiền Phong đưa tin, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Cao Tiến Đoan ( thường được gọi là Bầu Đoan, Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á); Hà Văn Hiếu (Kiến trúc sư); Lê Anh Xuân (nguyên Bí thư Thành ủy Thanh Hóa); Trần Anh Chung (nguyên Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa); Lê Mai Khanh (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa); Tào Minh Hạnh (Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa);

Vũ Hoàng Tân (Cán bộ Trung tâm Quản lý quỹ đất TP Thanh Hóa); Lê Thị Phương (Công chức); Trần Tất Hùng (Đấu giá viên Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Anh); Trịnh Ngọc An (nguyên Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Thanh Hóa); Lê Như Tú (nguyên Phó giám đốc Vietcombank Bắc Thanh Hóa); Phạm Văn Tú (Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Anh Phát Group) về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”.

Đề nghị truy tố các bị can Trương Quỳnh Anh; Phạm Thị Hạnh; Trương Thị Bình (đều là Kế toán, Thủ quỹ Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á) về tội “Trốn thuế”.

Các bị can Nguyễn Văn Thi (nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa); Lê Phương Nam (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa); Nguyễn Văn Long (nguyên Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa); Nguyễn Xuân Lộc (nguyên chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa); Nguyễn Đức Trí (Phó giám đốc Công ty CP Thẩm định giá và Giám định Tiên Phong) bị đề nghị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị can Hoàng Văn Trường (Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng Thiên Sơn); Ngô Thị Thanh Hải (Kế toán) bị đề nghị truy tố tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Ông Nguyễn Văn Thi.

Kết luận điều tra lần này tách hồ sơ, điều tra riêng hành vi của ông Đỗ Trọng Hưng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa) và ông Đỗ Minh Tuấn (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa). Ông Hưng bị cáo buộc nhận của ông Đoan 150.000 USD, ông Tuấn nhận 20.000 USD và 1,5 tỷ đồng.

Cuộc hẹn nơi vắng người để trả lại 200.000 USD

Như vậy, trong nhóm quan chức cấp cao ở Thanh Hóa chỉ có ông Nguyễn Văn Thi (nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh) và một số cựu lãnh đạo Thành ủy Thành phố Thanh Hóa cũ lãnh đạo Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, bị đề nghị truy tố.

Trong đó, ông Thi bị cáo buộc nhận chỉ đạo của cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn về chủ trương “tạo điều kiện” cho Công ty Đông Á trong quá trình tham gia đấu giá để lấy tiền “nuôi” đội bóng đá Thanh Hoá.

Từ chỉ đạo trên, ông Thi yêu cầu ông Lê Phương Nam (Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, phụ trách công tác định giá đất) về việc “khẩn trương xác định giá để đưa ra đấu giá và quan tâm việc xác định giá đất cho phù hợp”. Ông Nam hiểu ý nên "can thiệp trái pháp luật" vào quá trình thẩm định giá khởi điểm của Công ty tư vấn thẩm định giá Tiên Phong. Việc này giúp đưa ra giá khởi điểm thấp nhất, ở mức 230 tỷ đồng cho Dự án Quảng Thành.

Song song với tiếp nhận chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Cơ quan điều tra xác định ông Thi cũng được ông Cao Tiến Đoan nhiều lần nhắn tin “giãi bày” khó khăn của đội bóng và doanh nghiệp. Ông Đoan đã nhờ ông Thi đưa dự án vào “đấu giá nhanh chóng”.

Từ những “tác động” trên, ông Thi chỉ đạo Lê Anh Xuân (Bí thư Thành uỷ Thanh Hóa) và Trần Anh Chung (Chủ tịch UBND TP Thanh Hoá) về việc đẩy nhanh tiến độ đưa dự án ra đấu giá để giúp đỡ bầu Đoan.

Điều tra cho rằng, các cá nhân trên đã điều chỉnh lại giá đất theo Nghị định 12/2024. Do trước đó đã có hành vi can thiệp vào việc xác định giá của công ty tư vấn nên xác định giá khởi điểm là 245 tỷ đồng (thấp hơn so với quy định).

Sau khi Công ty Đông Á trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án, ngày 20/1/2025, Bầu Đoan đến nhà riêng của ông Nguyễn Văn Thi chúc Tết, mang theo một chai rượu cao và 200.000 USD, để cảm ơn ông Thi đã hỗ trợ đội bóng.

Đến ngày 4/9/2025, biết Cơ quan Cảnh điều tra đang làm rõ các hành vi sai phạm của Công ty Đông Á và Dự án Quảng Thành, ông Thi liền hẹn gặp ông Cao Hoàng Đức (con trai ông Đoan, Giám đốc điều hành Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa) tại một khu vực vắng người ở Khu công nghiệp Hoằng Long. Hai người cùng lên ô tô và ông Thi đưa cho Cao Hoàng Đức số tiền 200.000USD đồng thời hướng dẫn vị này viết giấy nhận lại tiền với nội dung “ông Thi gửi lại để tài trợ cho đội bóng”.

Ngày viết giấy lùi lại thành 22/2/2025 để trốn tránh trách nhiệm có liên quan, kết luận điều tra nêu.

Thời gian sau, ông Nguyễn Văn Thi nhận thức hành vi phạm tội của bản thân nên đã đầu thú. Quá trình điều tra, ông Thi lại không thừa nhận hành vi phạm tội.