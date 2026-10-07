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Pháp luật

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Dùng AI tạo ảnh mặc trang phục công an đăng mạng xã hội để 'câu' tương tác

Cảnh Kỳ

TPO - Công an đã xử lý trường hợp người đàn ông ở Vĩnh Long dùng phần mềm AI tạo ảnh mặc trang phục giống công an rồi đăng lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái “vừa hoàn thành chuyên án 3 năm nằm vùng” để câu view.

Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Vĩnh Long vừa phối hợp Công an xã Hưng Mỹ mời làm việc một chủ tài khoản nghi vấn dùng AI tạo ảnh giả mạo lực lượng công an trên mạng xã hội.

Trước đó, Phòng An ninh mạng phát hiện tài khoản mạng xã hội có tên “P.. gà tre bắc Trà Vinh 84” đăng ảnh mặc trang phục tương tự trang phục công an, kèm dòng trạng thái “vừa hoàn thành chuyên án 3 năm nằm vùng”.

Qua xác minh, ông N.H.P. (ngụ xã Hưng Mỹ, Vĩnh Long) là chủ tài khoản và người đăng ảnh. Ông P. đang làm nghề buôn bán.

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Công an làm việc với ông N.H.P.

Tại cơ quan công an, ông P. thừa nhận hành vi dùng AI tạo ảnh mặc trang phục công an đăng lên tài khoản mạng xã hội để giải trí và thu hút lượng tương tác cho tài khoản. Việc này không nhằm mục đích lừa đảo.

Sau khi được công an giải thích, phổ biến quy định, ông P. đã tự nguyện gỡ bài đăng và cam kết không tái phạm.

Theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP, hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc... có thể bị phạt hành chính tối đa 15 triệu đồng đối với cá nhân, và 30 triệu đồng với tổ chức.

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#mạng xã hội #trang phục Công an nhân dân #giả mạo #AI #công an #Vĩnh Long #xử phạt

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