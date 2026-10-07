Khởi tố người đàn ông trộm gần 7.000 kWh điện

TPO - Một người đàn ông ở tỉnh Phú Thọ vừa bị khởi tố về tội “Trộm cắp tài sản” sau khi cơ quan chức năng xác định sản lượng điện bị trộm cắp lên tới 6.912 kWh, trị giá hơn 23,6 triệu đồng.

Ngày 7/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Trọng Nghĩa (SN 1971, trú tại xóm Mai Châu, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ) về tội trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan Công an, trước đó, qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu bất thường trong việc sử dụng điện trên địa bàn xã Mai Châu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành quyết định tố tụng đối với bị can Bùi Trọng Nghĩa.

Tiến hành kiểm tra, xác minh, cơ quan chức năng xác định sản lượng điện bị trộm cắp là 6.912 kWh, tương ứng số tiền hơn 23 triệu đồng.

Trên cơ sở kết quả xác minh cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 3/10, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Bùi Trọng Nghĩa về tội “Trộm cắp tài sản”.

Cùng ngày, cơ quan điều tra ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Bùi Trọng Nghĩa để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm, phương thức thực hiện cùng các tình tiết có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.