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Người lính

Indonesia sắp nhận lô tiêm kích ‘rồng uy vũ’ J-10CE đầu tiên từ Trung Quốc

Bình Giang

TPO - Indonesia dự kiến sẽ nhận những chiếc tiêm kích Thành Đô J-10CE đầu tiên trong vài tháng tới, truyền thông Indonesia đưa tin.

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Một chiếc tiêm kích Thành Đô J-10CE của Trung Quốc

Nếu diễn ra đúng kế hoạch, Indonesia sẽ trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới vận hành loại máy bay chiến đấu do Trung Quốc sản xuất.

Jakarta xác nhận đặt mua 42 tiêm kích thế hệ 4.5, được mệnh danh là “rồng uy vũ”, vào tháng 10 năm ngoái, với ngân sách được phê duyệt lên tới 9 tỷ USD.

Hãng tin Indonesia Republika Online dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, chiếc J-10CE đầu tiên dự kiến được bàn giao vào tháng 4/2027, mặc dù chưa rõ sẽ có bao nhiêu máy bay được giao trong đợt đầu tiên.

Theo bài viết, Tham mưu trưởng Không quân Indonesia - Nguyên soái Mohamad Tonny Harjono, không đưa ra thông tin cập nhật về đơn hàng nhưng kêu gọi công chúng kiên nhẫn, nói rằng “cứ chờ đi” đến khi những chiếc J-10CE “rồng uy vũ" của Trung Quốc được bàn giao.

J-10CE (phiên bản xuất khẩu của J-10C) được phát triển bởi Tập đoàn Máy bay Thành Đô (CAC). Với chi phí tương đối thấp so với các máy bay chiến đấu phương Tây, cùng với các phương án cung ứng linh hoạt, dòng máy bay này thu hút những khách hàng muốn hiện đại hóa lực lượng không quân.

Thông tin về lịch bàn giao cho Indonesia được đưa ra sau khi J-10CE chính thức được đưa vào biên chế Không quân Uzbekistan. Truyền hình nhà nước Uzbekistan hồi tháng 8 phát sóng hình ảnh ít nhất 6 chiếc J-10CE tham gia một sự kiện, xác nhận Uzbekistan là quốc gia nước ngoài thứ 2 vận hành loại tiêm kích này, sau Pakistan.

Uzbekistan được cho là đã mua 24 chiếc J-10CE, mặc dù quy mô chính xác của đơn hàng, lịch bàn giao và các điều khoản tài chính của hợp đồng chưa được công bố.

Cũng trong tháng 8, Bangladesh được cho là đã trình đề xuất mua 20 chiếc J-10CE với giá trị ước tính 2,2 tỷ USD, chờ Bộ Tài chính và Lực lượng Vũ trang phê duyệt.

Azerbaijan cũng nổi lên như một khách hàng tiềm năng mới. Công ty mẹ của CAC là Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc đã trưng bày mô hình J-10CE kích thước đầy đủ tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Azerbaijan ở Baku vào tuần trước.

Mô hình được sơn theo màu sắc và phù hiệu của Không quân Azerbaijan, mang số hiệu “27-001” và trang bị các tên lửa mô hình. Các quan sát viên quân sự coi đây là một động thái chào hàng được thiết kế riêng cho Azerbaijan, trong khi truyền thông Trung Quốc cho rằng màn trưng bày cũng cho thấy Baku ngày càng quan tâm đến J-10CE.

Azerbaijan chưa xác nhận sẽ mua J-10CE. Tuy nhiên, nước này hiện đã vận hành JF-17 Block III, một loại tiêm kích được CAC và Pakistan cùng phát triển.

Một số quốc gia khác cũng được nói là đang cân nhắc J-10CE, trong đó có Ai Cập và Algeria, dù chưa nước nào xác nhận việc mua máy bay này.

Cho đến gần đây, Pakistan là khách hàng nước ngoài duy nhất được xác nhận của J-10CE. Loại tiêm kích đa nhiệm 1 động cơ này thu hút sự chú ý quốc tế sau khi Không quân Pakistan tuyên bố đã bắn hạ các máy bay Ấn Độ - trong đó có các tiêm kích Rafale do Pháp sản xuất, bằng J-10CE, trong cuộc xung đột quân sự hồi tháng 5/2025.

Theo SCMP

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#Chengdu J-10CE #Tiêm kích Trung Quốc #Indonesia

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