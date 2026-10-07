Thái Nguyên: Nhiều đối tượng giả danh công an gọi điện, đe dọa người dân chuyển tiền

TPO - Các đối tượng gọi điện xưng là cán bộ đang làm việc tại công an tỉnh hoặc Bộ Công an yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản "tạm giữ" nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Thái Nguyên vừa cho biết, Công an xã Phúc Lộc (tỉnh Thái Nguyên) vừa phát hiện, ngăn chặn trường hợp ông N.Đ.T (trú tại xã Phúc Lộc) bị các đối tượng giả danh cán bộ công an gọi điện đe dọa nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, sáng ngày 2/10, ông T nhận được điện thoại từ một người xưng là cán bộ Công an tỉnh. Người này thông báo ông T có liên quan đến ngân hàng nơi ông đang gửi tiền tiết kiệm và yêu cầu rút tiền (120 triệu đồng) chuyển vào "tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra" để kiểm tra. Ông T tin là thật và chuẩn bị thực hiện theo hướng dẫn.

Phát hiện ông T có biểu hiện nghi vấn, người dân địa phương đã gọi điện báo Công an xã Phúc Lộc đề nghị hỗ trợ.

Công xã Phúc Lộc tuyên truyền cho ông N.Đ.T về các thủ đoạn của đối tượng lừa đảo

Làm việc với nạn nhân, Công an xã Phúc Lộc cho biết cơ quan Công an không làm việc, hoặc yêu cầu chuyển tiền qua điện thoại. Đồng thời, trấn an tinh thần, giúp nạn nhân bình tĩnh trở lại.

Sau khi được giải thích, ông T đã không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng lừa đảo.

Trước đó, ngày 1/10, Công an xã Tân Kỳ (tỉnh Thái Nguyên) cũng ngăn chặn một trường hợp giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, bà Đặng Thị Xuân (trú tại thôn Tân Sơn, xã Tân Kỳ) nhận được điện thoại của người lạ xưng là cán bộ công tác tại Bộ Công an. Người này cho biết, bà Xuân có "liên quan đến một vụ án lớn đang được điều tra".

Đối tượng yêu cầu bà Xuân cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, số tiền mặt đang có và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản chỉ định để phục vụ công tác điều tra.

Nhận thấy nội dung cuộc gọi có dấu hiệu bất thường, bà Xuân cùng bà Triệu Thị Tư (cùng trú tại thôn Tân Sơn) đã đến trụ sở Công an trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Tân Kỳ đã giải thích, cho biết cơ quan Công an không yêu cầu người dân cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền. Việc đối tượng xưng là cán bộ công an và yêu cầu chuyển tiền là hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo, người dân khi nhận được các cuộc gọi tự xưng là cán bộ công an, Viện kiểm sát, Tòa án... yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, hoặc chuyển tiền cần bình tĩnh, không làm theo hướng dẫn của đối tượng. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần trình báo cơ quan chức năng để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.