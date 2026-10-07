Ca sĩ Long Nhật bị đề nghị truy tố 2 tội liên quan ma túy

TPO - Ca sĩ Long Nhật bị cáo buộc nhiều lần mua, cất giữ và cùng người khác sử dụng ma túy tại căn hộ ở TPHCM. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố nam ca sĩ về hai tội danh liên quan đến ma túy.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đinh Long Nhật (ca sĩ Long Nhật) về hai tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, liên quan hai lần sử dụng ma túy tại căn hộ.

Đinh Long Nhật tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Ngoài hai tội danh đề nghị truy tố đối với Long Nhật, 8 bị can khác trong vụ án cũng bị đề nghị xử lý về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” hoặc “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo kết luận điều tra, Đinh Long Nhật (58 tuổi, nghệ danh Long Nhật) bị cáo buộc đã mua ma túy đá để cùng hai người khác sử dụng tại căn hộ ở chung cư Tân Tạo (phường Tân Tạo, TPHCM).

Cụ thể, tối 23/3/2026, sau khi được tài xế Kiều Quốc Nhã chở đi công việc về, Long Nhật hỏi mua 500.000 đồng ma túy đá. Nhã lấy ma túy có sẵn trong người đưa cho nam ca sĩ. Sau đó, Long Nhật mang số ma túy này về căn hộ, đưa cho Đỗ Minh Giang bỏ vào nỏ thủy tinh để sử dụng. Nguyễn Minh Nhựt (người giúp việc) sau đó cùng tham gia.

Ba ngày sau, Long Nhật tiếp tục đồng ý mua một gói ma túy đá với giá 1 triệu đồng từ một người đàn ông tên Đức. Sau khi massage tại căn hộ, người này giao ma túy cho Long Nhật. Nam ca sĩ tiếp tục cùng Giang và Nhựt sử dụng, phần còn lại đưa cho Giang cất giữ.

Ngày 28/3, lực lượng Công an kiểm tra, mời Long Nhật về làm việc. Kết quả xét nghiệm xác định nam ca sĩ dương tính với ma túy. Khám xét nơi ở của Giang, cơ quan điều tra thu giữ 0,6 gram ma túy được xác định là số ma túy Long Nhật đưa cho Giang cất giữ.