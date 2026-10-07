Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Indonesia: Hai người Việt Nam bị bắt vì buôn lậu gần 3.400 con chim

Minh Hạnh

TPO - Hai công dân Việt Nam đã bị bắt giữ tại Đông Java với cáo buộc buôn lậu gần 3.400 con chim từ Việt Nam mà không có giấy chứng nhận kiểm dịch hay giấy tờ nhập khẩu theo quy định.

4147265.jpg
(Ảnh: The Star)

Hai nghi phạm, được xác định danh tính là LVT và LM, đã bị bắt giữ trong một cuộc đột kích vào tuần trước tại một nhà kho ở làng Kepatihan, huyện Sidoarjo.

Setyo Kusheriatno, người đứng đầu bộ phận điều tra tội phạm đặc biệt thuộc Cơ quan Điều tra Hình sự của Cảnh sát Quốc gia Indonesia, cho biết hai nghi phạm này hành động theo chỉ đạo của một công dân Việt Nam khác, được xác định là ALY.

"Nhiệm vụ của họ là trông coi nhà kho, kiểm tra chim, ghi lại số lượng chim sống và chết, cũng như cho chim ăn và uống nước," ông Setyo nói.

"Số chim này được đưa từ nước ngoài vào mà không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không đi qua các cửa khẩu quy định và không được khai báo hay bàn giao cho cơ quan kiểm dịch”.

Theo ông Setyo, số chim bị thu giữ thuộc ba loài phổ biến: Khướu, họa mi và sáo. Trong tổng số 3.394 con chim tại nhà kho, có 3.233 con còn sống và 161 con đã chết.

Trên thị trường Indonesia, những loài chim này có giá bán từ 1,5 triệu đến 3 triệu Rupiah/con, đưa tổng giá trị ước tính của lô hàng lậu này vào khoảng từ 4,8 tỷ đến 9,6 tỷ Rupiah (khoảng 6,9 tỷ đến 13,9 tỷ đồng)

Ông Setyo cho biết các điều tra viên đã thẩm vấn 14 nhân chứng, bao gồm quản lý nhà kho và các công nhân làm việc tại đây.

"Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Chúng tôi đang tiến hành các bước xác minh thêm để truy xuất nguồn gốc số chim, làm rõ mạng lưới cung cấp và xác định các đầu mối tiêu thụ tại Indonesia”, ông Setyo nói.

Hai nghi phạm đã bị buộc tội theo Điều 33 của Luật Kiểm dịch Động vật, Cá và Thực vật năm 2019. Mức án tối đa cho hành vi này là 10 năm tù giam và phạt tiền lên tới 10 tỷ Rupiah.

Rosek Nursahid, người sáng lập tổ chức bảo tồn động vật hoang dã ProFauna Indonesia, cho biết tình trạng nhập khẩu trái phép các loài chim từ những quốc gia láng giềng như Việt Nam và Malaysia xuất phát từ sự suy giảm nghiêm trọng các quần thể chim hoang dã tại Indonesia sau nhiều thập kỷ bị săn bắt quá mức.

Do nhu cầu trong nước vẫn ở mức cao từ giới nuôi chim, người nhân giống và những người đam mê các cuộc thi chim hót, các đường dây buôn bán đang tìm nguồn cung từ nước ngoài để bù đắp sự thiếu hụt này.

Nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu, ông Rosek kêu gọi chính phủ Indonesia ban hành quy định bảo vệ toàn diện cho tất cả các loài chim hoang dã sinh sống trong các khu bảo tồn rừng.

ProFauna cũng cảnh báo về việc thả những con chim bị tịch thu vào các khu rừng của Indonesia, lưu ý rằng các cá thể chim từ nước ngoài có nguy cơ mang theo mầm bệnh lạ, gây xáo trộn hệ sinh thái bản địa và khó có thể sống sót nếu không trải qua quá trình phục hồi chức năng kéo dài.

The Star

Xem thêm

#Indonesia #buôn lậu chim #người Việt Nam #kiểm dịch

Cùng chuyên mục

Xe điện Yangwang có tốc độ 496,22 km/h. Ảnh: Tư Hiền.

Trung Quốc: Một tiêu chuẩn, hàng chục triệu trụ sạc xe điện và mạng lưới chia sẻ giữa các hãng

TPO - Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống tiêu chuẩn sạc quốc gia thống nhất (GB/T) làm nền tảng cho khả năng tương thích giữa các thương hiệu xe điện. GB/T với các thỏa thuận chia sẻ mạng lưới tự nguyện giữa các hãng xe tạo nên một hệ sinh thái sạc chung ngày càng rộng khắp.

Trung Quốc cảnh báo Pháp và Đức

Trung Quốc cảnh báo Pháp và Đức

TPO - Cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz kêu gọi châu Âu xây dựng “kho vũ khí pháp lý”, bao gồm khả năng cắt quyền tiếp cận thị trường chung châu Âu.

Nhà khoa học Mỹ giành giải Nobel Vật lý nhờ tìm ra hạt vô hình từ vũ trụ

Nhà khoa học Mỹ giành giải Nobel Vật lý nhờ tìm ra hạt vô hình từ vũ trụ

TPO - Chiều nay, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển quyết định trao Giải Nobel Vật lý năm 2026 cho nhà khoa học người Mỹ gốc Bỉ Francis Halzen, “vì những đóng góp mang tính quyết định cho Đài quan sát Neutrino IceCube và phát hiện các hạt neutrino năng lượng cao có nguồn gốc vật lý thiên văn”.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe