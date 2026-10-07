Chủ tịch Quảng Trị chỉ đạo nâng công suất mỏ để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

TPO - Còn hơn 3.294 tỷ đồng vốn đầu tư công cần giải ngân trong ba tháng cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương yêu cầu rà soát, tháo gỡ các điều kiện nâng công suất khai thác vật liệu, bảo đảm nguồn cung cho các công trình tăng tốc thi công.

Đến ngày 1/10, Quảng Trị giải ngân đạt khoảng 49,96% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Khối lượng vốn còn lại đặt ra áp lực lớn trong ba tháng cuối năm, trong khi một số dự án gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn vật liệu xây dựng.

Một số dự án ở Quảng Trị gặp khó khăn khi tiếp cận nguồn vật liệu xây dựng.

Theo rà soát, năm 2026, các dự án trên địa bàn Quảng Trị cần khoảng 1,76 triệu m³ đá xây dựng và 4,77 triệu m³ đất san lấp. Tổng trữ lượng và nguồn vật liệu hiện có được đánh giá cơ bản đáp ứng nhu cầu dự kiến trong giai đoạn 2026–2027. Tuy nhiên, công suất khai thác và khả năng vận chuyển, cung ứng đến từng công trường chưa phải lúc nào cũng theo kịp tiến độ.

Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang quản lý 32 công trình, dự án với tổng vốn khoảng 3.000 tỷ đồng. Đến hết tháng 9, tỷ lệ giải ngân đạt 46%.

Phần vốn còn lại chủ yếu tập trung ở các công trình giao thông, với nhu cầu khoảng 1 triệu m³ đất đắp, 600.000 m³ đá và 200.000 m³ cát. Một số mỏ có trữ lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu nhưng các nhà thầu vẫn khó tiếp cận do nhiều dự án cùng tăng nhu cầu.

Rà soát từng mỏ, bổ sung nguồn cung

Tại cuộc họp rà soát tình hình cung ứng đá xây dựng và đất san lấp mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Hoàng Phương yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát nhu cầu sử dụng, năng lực khai thác và khả năng cung ứng của từng doanh nghiệp.

Việc khơi thông nguồn vật liệu sẽ giúp Quảng Trị tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại.

Ông Phương giao Sở Công Thương rà soát hồ sơ các doanh nghiệp khai thác vật liệu xây dựng, quy trình, công suất và những điều kiện để xem xét mở rộng mỏ theo quy định.

Trên cơ sở nhu cầu của các ban quản lý dự án và khả năng đáp ứng của doanh nghiệp, tỉnh sẽ xem xét phương án tháo gỡ, bảo đảm vật liệu cho các công trình đang cần đẩy nhanh tiến độ.

Sau cuộc làm việc, 12 đơn vị đăng ký với Sở Công Thương phương án nâng công suất các mỏ thêm 798.400 m³/năm. Nếu được triển khai, lượng vật liệu bổ sung này sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu thi công đang tăng cao.

Theo các doanh nghiệp xây dựng, trong giai đoạn nước rút, việc chỉ đạo nâng công suất mỏ, khơi thông nguồn vật liệu, tổ chức vận chuyển và thi công đồng bộ của Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tạo thêm khối lượng thực tế để nghiệm thu, thanh toán, góp phần hoàn thành kế hoạch giải ngân đầu tư công năm 2026.