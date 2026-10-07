Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội triển khai 125 quy hoạch: Không lập mới các quy hoạch phù hợp tầm nhìn 100 năm

Trần Hoàng

TPO - Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết Hà Nội đang triển khai 125 quy hoạch, trong đó có 63 quy hoạch phân khu đô thị, 44 quy hoạch chung xã. Đối với những khu vực đã có quy hoạch, đang triển khai quy hoạch hoặc đã có định hướng phát triển cơ bản phù hợp, ổn định, thành phố tiếp tục kế thừa.

Thông tin tiến độ triển khai các quy hoạch nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, ông Đào Minh Tâm - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội - cho biết UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 331 về thực hiện Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Kế hoạch này là bước cụ thể hóa các định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Quy hoạch tổng thể Thủ đô thành các nhiệm vụ, chương trình và đồ án quy hoạch cụ thể, xác định rõ nội dung công việc, tiến độ, trách nhiệm các cơ quan, đơn vị và địa phương để từng bước đưa Quy hoạch tổng thể vào thực tiễn.

z7988436663335-01c1f5b406422eb5b8e2df0a159586c8.jpg
Trưng bày quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm được người dân đặc biệt quan tâm.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội, một trong những nội dung trọng tâm của Kế hoạch 331 là rà soát, hoàn thiện hệ thống quy hoạch các cấp để cụ thể hóa định hướng phát triển không gian của Thủ đô.

Trong đó tập trung vào các quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch phân khu khu chức năng, quy hoạch không gian ngầm, hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch chung xã.

Ông Tâm cho biết theo danh mục đang được thành phố tổ chức triển khai, có 125 quy hoạch, gồm 63 quy hoạch phân khu đô thị, 13 quy hoạch phân khu khu chức năng, 5 quy hoạch không gian ngầm và chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và 44 quy hoạch chung xã.

Đối với những khu vực đã có quy hoạch, đang triển khai quy hoạch hoặc đã có định hướng phát triển cơ bản phù hợp, ổn định với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, thành phố tiếp tục kế thừa, hoàn thiện và tổ chức thực hiện theo các quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời rà soát, cập nhật những nội dung cần thiết để bảo đảm sự thống nhất với Quy hoạch tổng thể mới.

anh-man-hinh-2026-10-07-luc-093038.jpg
Ông Đào Minh Tâm - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội

Đối với những khu vực có định hướng phát triển mới, có yêu cầu điều chỉnh về không gian, chức năng sử dụng đất, hạ tầng hoặc các cực, trục động lực phát triển mới của Thủ đô thì tổ chức lập mới hoặc điều chỉnh quy hoạch theo quy định.

Việc này bảo đảm tính kế thừa, tránh chồng chéo, không làm lại những nội dung đã phù hợp, đồng thời tạo cơ sở để triển khai những định hướng phát triển mới của Thủ đô.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội thông tin đến nay tiến độ triển khai cơ bản theo kế hoạch. Đối với các quy hoạch phân khu đô thị, một số đồ án đã hoàn thành các bước chuẩn bị và đang tổ chức thẩm định, trình phê duyệt. Dự kiến trong tháng 10 có 9 quy hoạch phân khu đô thị và một quy hoạch phân khu khu chức năng đủ điều kiện trình phê duyệt.

Đối với các quy hoạch chung xã, ông cho biết phần lớn quy hoạch chung xã đã được bố trí vốn, toàn bộ quy hoạch đã xác định đơn vị tư vấn, địa phương đang khẩn trương tổ chức lập, lấy ý kiến và hoàn thiện hồ sơ.

Sở Xây dựng đặt mục tiêu là trình thẩm định các quy hoạch chung xã trước ngày 31/10, thẩm định trong tháng 11 và phấn đấu phê duyệt trong tháng 12.

Thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục tập trung theo dõi, đôn đốc tiến độ từng đồ án, bảo đảm các quy hoạch phù hợp với định hướng của Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, ưu tiên hoàn thành các đồ án đã đủ điều kiện, đẩy nhanh đồ án đang triển khai và kịp thời báo cáo UBND Thành phố đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

“Mục tiêu là từng bước hoàn thiện đồng bộ hệ thống quy hoạch, vừa kế thừa những quy hoạch đã ổn định, phù hợp, vừa kịp thời cụ thể hóa các định hướng phát triển mới, tạo cơ sở cho việc quản lý, đầu tư và phát triển Thủ đô trong giai đoạn tới”, lãnh đạo sở chia sẻ.

Xem thêm

#Quy hoạch Hà Nội #Quy hoạch tổng thể 100 năm #Quy hoạch phân khu đô thị #Quy hoạch chung xã #Phát triển đô thị

Cùng chuyên mục

‘Đại công trường’ đóng tàu vẫn hoạt động sau chỉ đạo xử lý của UBND tỉnh Ninh Bình

‘Đại công trường’ đóng tàu vẫn hoạt động sau chỉ đạo xử lý của UBND tỉnh Ninh Bình

TPO - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu xử lý dứt điểm các vi phạm trên hành lang bảo vệ đê Trường Yên và báo cáo kết quả trước ngày 30/8/2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Tiền Phong ngày 2/10 cho thấy, các cơ sở đóng, sửa chữa tàu vẫn hoạt động nhộn nhịp với máy móc, công nhân và nhiều hạng mục như một đại công trường.

50 công trình ghi công liệt sĩ cần tu bổ

50 công trình ghi công liệt sĩ cần tu bổ

TPO - Sở Nội vụ cho biết qua rà soát có 34 địa phương đề nghị tu bổ, cải tạo, sửa chữa 50 công trình ghi công liệt sĩ, với tổng kinh phí khoảng 76 tỷ đồng.

Miền Trung mưa lớn đỉnh điểm, Huế - Đà Nẵng rủi ro cấp 2

Miền Trung mưa lớn đỉnh điểm, Huế - Đà Nẵng rủi ro cấp 2

TPO - Dự báo từ sáng nay (7/10) đến đêm 8/10 là đỉnh điểm đợt mưa lớn đang diễn ra ở khu vực miền Trung với lượng mưa lớn nhất có thể vượt 600mm. Dự báo mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài đến hết tuần với diễn biến rất phức tạp.

Huế yêu cầu phản hồi hiến kế của dân trong 2 ngày

Huế yêu cầu phản hồi hiến kế của dân trong 2 ngày

TPO - Với chuyên mục Hiến kế trên ứng dụng Hue-S, TP. Huế quy định cơ quan được giao xử lý phải nghiên cứu, cập nhật phản hồi cho người gửi trong thời hạn 2 ngày kể từ khi tiếp nhận trên hệ thống.

Tư chất gì, thước đo nào để đánh giá cán bộ trong thời kỳ mới (?)

Tư chất gì, thước đo nào để đánh giá cán bộ trong thời kỳ mới (?)

TPO - Để hiện thực hóa khát vọng phú cường, vấn đề trung tâm, mang tính lịch sử đặt ra là: Tư chất của người cán bộ hiện nay phải được định hình như thế nào? Thước đo nào đủ độ chuẩn xác để đánh giá họ? Và cơ chế nào đủ hiệu lực, hiệu quả để kiểm soát quyền lực, giữ gìn sự trong sạch và nâng cao sức mạnh của đội ngũ ấy?

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Panama tìm hiểu trang phục dân tộc thiểu số

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Panama tìm hiểu trang phục dân tộc thiểu số

TPO - Chiều nay (6/10), bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bà Maricel Cohen de Mulino - Phu nhân Tổng thống Panama, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe