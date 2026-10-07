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Lào Cai ra tối hậu thư với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản

Văn Đức

TPO - Các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai có thời hạn 30 ngày để rà soát toàn bộ khu vực mỏ và đối chiếu với hồ sơ địa chất. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh lưu ý các đơn vị khi phát hiện khoáng sản mới hoặc khoáng sản đi kèm phải báo cáo ngay bằng văn bản, tuyệt đối không tự ý khai thác, vận chuyển và tiêu thụ khi chưa được cấp phép.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai vừa có công văn gửi các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; UBND các xã, phường trong tỉnh về tăng cường quản lý, bảo vệ và xử lý khoáng sản mới, khoáng sản đi kèm, khoáng sản khác phát hiện trong quá trình khai thác khoáng sản.

Theo đó, cơ quan quản lý yêu cầu các chủ mỏ phải thực hiện nghiêm túc, chuẩn chỉ theo đúng giấy phép, thiết kế mỏ cũng như phương án khai thác đã được phê duyệt. Trong quá trình sản xuất, các đơn vị phải liên tục kiểm tra, giám sát khu vực mỏ để chủ động phát hiện các loại khoáng sản mới hoặc khoáng sản đi kèm chưa có trong hồ sơ gốc.

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Bãi tập kết cát, sỏi của Hợp tác xã Khai thác sản xuất Dịch vụ Vật liệu xây dựng Hợp Nhất, xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai.

Khi phát hiện khoáng sản mới chưa có trong giấy phép, doanh nghiệp phải báo cáo ngay cho Sở Nông nghiệp và Môi trường và tuyệt đối không được tự ý khai thác, vận chuyển hay tiêu thụ trái phép.

Trong thời hạn 30 ngày từ khi nhận được văn bản, các chủ mỏ phải rà soát tổng thể khu vực và gửi báo cáo kết quả chi tiết cho các cơ quan chức năng trước ngày 30/11/2026. Trong đó nêu rõ các loại khoáng sản phát hiện, vị trí, hiện trạng, khối lượng ước tính và biện pháp quản lý, bảo vệ.

Đồng thời, UBND các xã, phường cũng được giao nhiệm vụ phối hợp giám sát, kịp thời thông báo khi phát hiện vi phạm hoặc khoáng sản phát sinh ngoài ranh giới.

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