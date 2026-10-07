Quảng Ninh ‘trảm’ các công trình nuôi trồng, khai thác thủy sản trái phép

TPO - Thành phố Quảng Ninh đang đẩy mạnh tháo dỡ các công trình thủy sản trái phép, đồng thời tăng cường quản lý bãi triều, mặt nước sau giải tỏa để ngăn tái vi phạm.

Tham gia đợt ra quân theo chủ trương của Thành phố có công an, quân sự, Đồn Biên phòng Bắc Sơn cùng các đơn vị chuyên môn và đại diện khu phố. Các lực lượng được phân công kiểm tra, bảo đảm an ninh, trật tự và trực tiếp di dời, thu gom vật dụng vi phạm.

Lực lượng chức năng phường Móng Cái 3 xử lý các công trình nuôi trồng thủy sản trái phép.

Diện xử lý gồm các trường hợp tự ý sử dụng diện tích biển, đất có mặt nước ven biển để nuôi trồng, khai thác thủy sản, lắp đặt công trình, vật dụng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Những trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định xử phạt đã có hiệu lực cũng được kiểm tra, xử lý.

Chính quyền địa phương kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định đối với các trường hợp cố tình không chấp hành quyết định xử phạt, không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Việc tháo dỡ gắn liền với việc quản lý sau tháo dỡ để ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm.

Để ngăn tái lấn chiếm, bãi triều sau xử lý được bàn giao cho cơ quan chuyên môn và lực lượng chức năng tiếp tục quản lý. Vật liệu tháo dỡ phải được thu gom, vận chuyển, tập kết bảo đảm vệ sinh môi trường.

Quá trình tháo dỡ bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và không ảnh hưởng đến tài sản ngoài phạm vi xử lý. Địa phương đồng thời vận động các hộ tự giác di dời công trình, vật dụng vi phạm để hạn chế phải cưỡng chế.

Cùng với đợt xử lý tại Móng Cái 3, Quảng Ninh tiếp tục chấn chỉnh hoạt động nuôi trồng thủy sản tự phát, sử dụng vật liệu không thân thiện với môi trường như phao xốp tại các vùng biển Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn và Móng Cái.

Việc giải tỏa các công trình trái phép nhằm bảo vệ môi trường biển, giữ thông thoáng luồng lạch giao thông đường thủy và tạo điều kiện sắp xếp hoạt động nuôi biển theo quy hoạch.