Phát hiện hang động nhũ đá lấp lánh ẩn mình giữa đại ngàn Nghệ An

TPO - Một hang động tự nhiên rộng hàng nghìn mét vuông vừa được lực lượng bảo vệ rừng phát hiện giữa khu rừng nguyên sinh ở xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An. Bên trong là hệ thống nhũ đá nhiều tầng, hình thù đa dạng, lấp lánh dưới ánh đèn và gần như còn nguyên vẹn dấu tích tự nhiên.

Video hang động kỳ vĩ được phát hiện trong khu rừng nguyên sinh ở xã Tam Thái (Nghệ An).

Ngày 6/10, lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương (tỉnh Nghệ An) cho biết, trong một đợt tuần tra, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng đã phát hiện một hang động tự nhiên đẹp và kỳ vĩ trên địa bàn.

Hang nằm sâu trong khu rừng nguyên sinh tại khoảnh 4, tiểu khu 666 thuộc địa bàn xã Tam Thái, cách khu dân cư khoảng 4km. Để tiếp cận, cán bộ, nhân viên bảo vệ rừng phải vượt qua những cung đường hiểm trở, nhiều đoạn dốc cao, đá dựng đứng và xuyên qua những khu vực rừng rậm.

Hang động kỳ vĩ rộng hàng nghìn m2 nằm trong rừng nguyên sinh, cách khu dân cư khoảng 4km.

Sau khi nhận thông tin, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương phối hợp UBND xã Tam Thái tổ chức khảo sát nhằm đánh giá hiện trạng, đặc điểm tự nhiên của hang động.

Theo ghi nhận ban đầu, lòng hang rộng khoảng 2.000-3.000m2, không gian khá thoáng. Trong lòng hang, những vách đá dựng đứng tạo thành các tầng, lớp với kết cấu tự nhiên. Đặc biệt, hệ thống nhũ đá xuất hiện dày ở nhiều khu vực, với hình thù đa dạng.

Bên trong hang động là những khối thạch nhũ đẹp và lạ mắt.

Dưới ánh đèn pin, những khối nhũ đá hiện lên với nhiều đường nét khác nhau, có nơi giống những mũi đá sắc nhọn, có nơi tạo thành từng lớp nối tiếp nhau. Một số bề mặt nhũ đá phản chiếu ánh sáng, tạo nên vẻ lấp lánh giữa không gian tối và mát lạnh.

“Bên trong hang có khoảng 3-4 tầng, rất nhiều nhũ đá với hình thù khác nhau. Đoàn đã đi sâu hàng trăm mét nhưng chưa thể khảo sát hết hang động này”, một cán bộ Trạm Quản lý bảo vệ rừng Tam Hợp tham gia khảo sát cho biết.

Điều đáng chú ý, tại thời điểm khảo sát, lực lượng chức năng chưa ghi nhận dấu tích cho thấy hang động bị con người tác động. Những khối nhũ đá vẫn nguyên vị trí, không gian bên trong gần như giữ được trạng thái tự nhiên vốn có.

Dưới ánh đèn, những khối thạch nhũ lấp lánh.

Giữ nguyên vẻ đẹp của “kho báu” giữa rừng

Theo ông Lô Dương Khánh - Chủ tịch UBND xã Tam Thái, sau khảo sát thực tế, địa phương sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiếp tục làm rõ đặc điểm địa chất, cảnh quan và những giá trị tự nhiên của hang động.

Trước mắt, việc bảo vệ hiện trạng được đặt lên hàng đầu. Chính quyền địa phương sẽ căn cứ kết quả khảo sát để có phương án quản lý phù hợp, hạn chế những tác động có thể làm thay đổi cảnh quan tự nhiên của khu vực.

Hiện các lực lượng vẫn chưa thể khảo sát hết không gian trong hang động.

Nếu có đủ điều kiện, hang động có thể được nghiên cứu theo hướng phát huy giá trị phục vụ du lịch sinh thái, gắn với bảo tồn rừng. Tuy nhiên, việc tiếp cận, khai thác cần được tính toán thận trọng bởi đây là khu vực rừng nguyên sinh, địa hình hiểm trở và hệ thống hang động vẫn chưa được khảo sát đầy đủ.

Việc phát hiện hang động cũng cho thấy những giá trị tự nhiên còn ẩn chứa trong các khu rừng ở miền Tây Nghệ An. Những cánh rừng rộng lớn không chỉ có giá trị về đa dạng sinh học mà còn lưu giữ nhiều cảnh quan địa chất, địa mạo chưa được khám phá.