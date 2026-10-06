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Khoa học

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Đà Nẵng phát triển dịch vụ logistics theo hướng xanh, bền vững

Thanh Hiền

TPO - Thành phố khuyến khích doanh nghiệp cải tạo, đầu tư và vận hành kho bãi, trung tâm logistics, cảng cạn và các cơ sở hậu cần theo hướng xanh hóa, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Ngày 6/10, UBND thành phố Đà Nẵng cho hay lãnh đạo thành phố đã ký công văn về việc triển khai phát triển dịch vụ logistics thành phố theo hướng xanh, bền vững.

Theo đó, trong quá trình thực hiện kế hoạch phát triển logistics thành phố, các đơn vị chức năng tăng cường lồng ghép yêu cầu về bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, sử dụng năng lượng tái tạo, sử dụng điện và giảm phát thải khí nhà kính trong hoạt động logistics...

Đồng thời tăng cường tuyên truyền, khuyến khích doanh nghiệp giảm thiểu sử dụng bao bì nhựa dùng một lần; tăng cường tái sử dụng.

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Đà Nẵng phát triển dịch vụ logistics theo hướng xanh, bền vững. Ảnh: T.H.

Bên cạnh đó khuyến khích doanh nghiệp cải tạo, đầu tư và vận hành kho bãi, trung tâm logistics, cảng cạn và các cơ sở hậu cần theo hướng xanh hóa, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

UBND thành phố cũng lưu ý hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị có hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành các công trình, cơ sở hạ tầng logistics như: cảng biển, cảng cạn, trung tâm logistics, kho bãi và các cơ sở có hoạt động lưu giữ, kinh doanh LNG, LPG, xăng dầu, hóa chất thực hiện đầy đủ các yêu cầu, thủ tục về bảo vệ môi trường.

Trong đó thực hiện đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường, đăng ký môi trường hoặc các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác theo đúng đối tượng, quy mô, tính chất của dự án, cơ sở và quy định pháp luật có liên quan.

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#Đà Nẵng #phát triển dịch vụ #logistics #xanh #bền vững #cảng biển

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