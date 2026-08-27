Khởi động hệ sinh thái logistics tại Khu Thương mại tự do Đà Nẵng

Dự án Khu Thương mại Tự do Đà Nẵng - vị trí số 2 (EAGLE FTZ) được kỳ vọng hình thành một hệ sinh thái logistics, sản xuất và dịch vụ tích hợp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Đà Nẵng và kết nối sâu hơn với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ngày 27/8, tại phường Hải Vân, UBND TP. Đà Nẵng phối hợp cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (SDN) tổ chức khởi động Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng vị trí số 2 thuộc Khu Thương mại tự do (TMTD) Đà Nẵng - EAGLE FTZ.

Dự án có quy mô 75 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.568 tỷ đồng do Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Dự án nằm tại cửa ngõ phía Bắc thành phố, kết nối thuận lợi với cảng Liên Chiểu, hệ thống đường bộ, đường sắt và sân bay quốc tế, giữ vị trí quan trọng trong cấu trúc phát triển Khu TMTD Đà Nẵng.

Tổng quan dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng vị trí số 2 thuộc Khu TMTD Đà Nẵng.

Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng Vũ Quang Hùng cho biết, EAGLE FTZ là dự án hạ tầng đầu tiên thuộc Khu TMTD Đà Nẵng đã hoàn thành các thủ tục xây dựng cơ bản và được khởi động, mở đầu quá trình hiện thực hóa mô hình Khu TMTD đầu tiên của cả nước.

Phát biểu tại lễ khởi động dự án, ông Mai Công Hồ - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (SDN) - cho biết doanh nghiệp xác định EAGLE FTZ không đơn thuần là một dự án bất động sản công nghiệp, mà hướng đến xây dựng nền tảng cho chuỗi cung ứng thế hệ mới.

Theo ông Hồ, mô hình Khu TMTD đánh dấu bước chuyển trong tư duy phát triển, từ phát triển khu công nghiệp truyền thống sang hệ sinh thái kinh tế mở; từ thu hút đầu tư đơn lẻ sang kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu; đồng thời chú trọng các yếu tố tốc độ, hiệu quả và đổi mới sáng tạo.

Ông Mai Công Hồ - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng - phát biểu tại lễ khởi động dự án

Dự án có vị trí tại khu vực cửa ngõ cảng Liên Chiểu, kết nối với Quốc lộ 1A, đường sắt, sân bay quốc tế và Hành lang kinh tế Đông - Tây. Đây được xem là lợi thế quan trọng để phát triển các hoạt động logistics, sản xuất và thương mại hướng đến thị trường khu vực và quốc tế.

Tuy nhiên, lãnh đạo SDN cho rằng lợi thế hạ tầng chỉ là điểm khởi đầu. Yếu tố quyết định khả năng thu hút và giữ chân nhà đầu tư còn nằm ở chất lượng dịch vụ, tốc độ xử lý thủ tục, tính minh bạch và khả năng đồng hành lâu dài với doanh nghiệp.

Theo định hướng được công bố, EAGLE FTZ sẽ phát triển theo hướng xanh, thông minh và số hóa, đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghệ cao, logistics hiện đại, bán dẫn, điện tử, trí tuệ nhân tạo và các lĩnh vực sản xuất có giá trị gia tăng cao.

SDN cam kết đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế; phát triển hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp gồm logistics, kho bãi, hải quan, thủ tục đầu tư và các dịch vụ giá trị gia tăng; đồng thời hướng đến các tiêu chuẩn ESG và phát triển bền vững.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi động dự án.

Theo Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng, doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu đồng hành với chính quyền thành phố trong việc thu hút các tập đoàn đa quốc gia, phát triển chuỗi cung ứng khu vực và nâng cao năng lực cạnh tranh của Đà Nẵng.