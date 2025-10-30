Đà Nẵng khát nhân lực logistics chuyên sâu giữa lúc hạ tầng bứt tốc

Trong bối cảnh Đà Nẵng đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng hiện đại, với mục tiêu trở thành trung tâm logistics quốc gia, mắt xích quan trọng của hành lang vận tải châu Á - Thái Bình Dương; một nghịch lý đang nổi lên: nguồn nhân lực chất lượng cao lại chưa theo kịp tốc độ phát triển.

TS. Võ Duy Nghi, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Amity Logistics, nhận định: “Ngành logistics Đà Nẵng và cả Việt Nam nói chung đang thiếu nhân lực có chuyên môn chất lượng cao, giỏi nghiệp vụ, am hiểu quản trị logistics và chuỗi cung ứng. Trong khi đó, lại dư thừa lao động chỉ đảm nhận các công việc đơn giản như kho hàng, kiểm đếm hay thủ tục hải quan.”

Chung quan điểm, ông Tô Văn Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hóa đường bộ thành phố Đà Nẵng, cho rằng thành phố đang cần nguồn nhân lực logistics chất lượng cao, trong khi hiện tại, phần lớn nguồn nhân lực do doanh nghiệp tự đào tạo; trường đào tạo chuyên ngành cho logistics còn rất hạn chế.

Thực tế cho thấy, dù sở hữu lợi thế về hạ tầng với cảng Liên Chiểu, cảng Tiên Sa, sân bay quốc tế và mạng lưới kho bãi hiện đại, nhưng nếu thiếu đi lực lượng nhân sự có kỹ năng quản trị, làm chủ công nghệ và tư duy toàn cầu, Đà Nẵng khó có thể khai thác tối đa tiềm năng logistics.

Ở góc độ giáo dục, TS. Hoàng Việt Hà, Giám đốc Swinburne Vietnam, nhấn mạnh: “Để trở thành nhân lực logistics đáp ứng nhịp phát triển toàn cầu, người học cần được tiếp cận chuẩn đào tạo quốc tế, tích hợp công nghệ, và thực chiến từ sớm”

Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết cho sự hợp tác chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp, tạo môi trường thực hành, thực tập thực tế, giúp sinh viên “cọ xát” tích lũy kinh nghiệm, và tự tin đảm nhận các vị trí chuyên sâu, vận hành những chuỗi cung ứng phức tạp ngay sau khi tốt nghiệp.

Bên cạnh đó, việc đưa các công nghệ hiện đại vào giảng dạy không chỉ giúp người học làm quen với công cụ quản lý tiên tiến, bắt kịp xu hướng số hóa trong ngành logistics. Từ đó vừa giải quyết nhu cầu nhân lực cấp bách tại Đà Nẵng, vừa xây dựng đội ngũ logistics có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế.

Swinburne Vietnam đào tạo nhân lực logistics chuẩn quốc tế

Đáp ứng xu thế và nhu cầu nhân lực, Swinburne Vietnam chính thức mở ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng tại cơ sở Đà Nẵng từ năm 2026. Đây là chương trình hợp tác với Đại học Công nghệ Swinburne (Australia), trường đại học nằm trong TOP 1% thế giới theo QS Rankings 2026 và đạt chuẩn kiểm định quốc tế AACSB.

Sinh viên tại Swinburne Đà Nẵng được tiếp cận sớm với các công nghệ hiện đại như ERP, kho dữ liệu (data warehouses), AI và Machine Learning, đồng thời tham gia mô phỏng chuỗi cung ứng thực tế và trực tiếp thực hiện dự án cùng doanh nghiệp ngay từ năm hai.

Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội thực tập tại các công ty logistics, thương mại điện tử và tập đoàn sản xuất lớn tại miền Trung, giúp kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành.

Bên cạnh đó, sinh viên còn được trang bị ngoại ngữ, tư duy hệ thống và kỹ năng mềm, những yếu tố thiết yếu để thích ứng trong môi trường làm việc cả trong nước lẫn quốc tế.

“Chúng tôi định hướng chương trình kết hợp giữa lý thuyết, thực hành và trải nghiệm doanh nghiệp, nhằm giúp sinh viên có thể làm việc hiệu quả ngay sau khi tốt nghiệp và từng bước trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực,” – NCS.TS Võ Thị Kim Oanh, Trưởng Khoa Kinh doanh tại Swinburne Vietnam (Đà Nẵng) chia sẻ.

Trong bối cảnh logistics trở thành trục điều phối của nền kinh tế hiện đại, lựa chọn học tập ngành học này tại một cơ sở đào tạo quốc tế ngay tại Đà Nẵng mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên tiếp cận trực tiếp thị trường lao động đang thiếu hụt nhân lực chất lượng cao, đồng thời, tham gia đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế địa phương nói chung và Đà Nẵng nói riêng.